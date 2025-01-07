Ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο έρχεται να ενισχύσει το πλαίσιο που προστατεύει τα αδύναμα μέλη αυτής της κοινωνίας, κυρίως γυναίκες και παιδιά, είναι αυτό που φέρνει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το υπουργείο Δικαιοσύνης, επισήμανε ο υπουργός κ. Γιώργος Φλωρίδης, στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Ενσωματώνουμε στο εθνικό μας δίκαιο μια πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία δημοσιεύτηκε τον περασμένο Μάιο και η οποία δημιουργεί ένα πλέγμα προστασίας κυρίως όσον αφορά τις γυναίκες, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Είμαστε η πρώτη χώρα που την ενσωματώνουμε και ταυτόχρονα συμπληρώνουμε με εθνικές διατάξεις το υπάρχον πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, που μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικό. Όμως θεωρήσαμε ότι παράλληλα με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, πρέπει να συμπληρώσουμε και τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, έτσι ώστε να έχουμε, ίσως, το πιο πλήρες νομοθέτημα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Άρα, δηλαδή, οι καινούργιες διατάξεις που προστίθενται οδηγούν στο να προστατευτούν πιο αποτελεσματικά οι άνθρωποι, δηλαδή κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά, γιατί εκεί έχουμε τα περισσότερα κρούσματα, με έναν τρόπο έτσι ώστε όσο γίνεται πιο πολύ, να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας» ανέφερε ο υπουργός.

Τις επόμενες μέρες θα το οριστικοποιήσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ανέφερε ο κ. Φλωρίδης και με εντολή του πρωθυπουργού, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο οποίος προεδρεύει στις διυπουργικές επιτροπές. «Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιήσουμε και το πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και από το αλκοόλ. Αυτά είναι ένα πλέγμα συνολικό, δεν είναι αποσπασματικές κινήσεις» συμπλήρωσε.

Όπως είπε ο υπουργός, θα «σκληρύνουν τα πράγματα» στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής προστασίας ανηλίκων, στο χώρο του διαδικτύου, «σε περιπτώσεις όπου ενήλικες «ψαρεύουν» κάποιους ανήλικους, εκεί τα πράγματα θα σκληραίνουν, όπως επίσης για αυτούς οι οποίοι κάνουν επίμονη παρακολούθηση και εκεί θα υπάρξει η αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, ενώ και για εκδικητική πορνογραφία, τα πράγματα θα σκληρύνουν ακόμα περισσότερο.

«Είναι και αδικήματα, τα οποία δεν υπάρχουν τώρα και αυτά τα νομοθετούμε. Τώρα τα φτιάχνουμε αυτά. Δηλαδή, τώρα τα συγκροτούμε ως αδικήματα. Δεν είναι ότι αυστηροποιούμε τις ποινές σε υπάρχουσες διατάξεις, είναι ότι δημιουργούμε διατάξεις οι οποίες, συγκροτούν τις παράνομες πράξεις ως αδικήματα πια διωκόμενα. Όλο το πλαίσιο το οποίο έχουμε και το οποίο λειτούργησε σε ένα σημαντικό βαθμό όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό τώρα έρχεται να συμπληρωθεί και από διατάξεις καινούργιες εθνικές και από την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας που είπα. Άρα κατά κανόνα θα φτιάξουμε ένα άρτιο, ένα ας πούμε προωθημένο θεσμικό πλαίσιο, που βέβαια δεν τελειώνει ποτέ η προσπάθεια να προστατεύεις την κοινωνία. Πάντα εμφανίζονται φαινόμενα που δεν τα προβλέπουμε ή που τέλος πάντων είναι τελείως καινούργια και εκεί χρειάζεται πάντα να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε» προσέθεσε ο κ. Φλωρίδης.

Έρχονται επίσης σοβαρές ποινικές διώξεις σε περιπτώσεις παραμέλησης ανηλίκων, τόνισε στη συνέχεια ο υπουργός. «Εκεί πάντα ο δικαστής, όταν έχει μπροστά του έναν γονιό, μπορεί να το μεταχειριστεί ανάλογα. Μπορεί δηλαδή να δει έναν άνθρωπο που κάτι του ξέφυγε ή μπορεί να δει έναν ο οποίος είναι επικίνδυνος για τα παιδιά. Εκεί είναι δύο πράγματα. Ότι αν αυτόν τον αφήσεις, ενώ η συμπεριφορά του είναι επικίνδυνη και για τα παιδιά και για την κοινωνία τότε θα συνεχίσει το κακό να συμβαίνει,. Εκεί πρέπει να έχουμε και την παράλληλη φροντίδα της πολιτείας προς τα παιδιά αυτά» ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

«Δεν μπορώ να μιλήσω συγκεκριμένα γιατί τις ερχόμενες λίγες μέρες, ίσως και αυτή τη βδομάδα, θα κάνουμε μια τελική σύσκεψη για να καταλήξουμε στα συγκεκριμένα μέτρα, αλλά η κατεύθυνση είναι να προστατεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους ανήλικους από αλκοόλ και από καπνό. Δεν μπορώ να πω κάτι, πριν καταλήξουμε. Όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η προετοιμασία, ξέρω ότι θα είναι ένα καλό, αποτελεσματικό πλαίσιο για να προστατεύσει τους ανήλικους» απάντησε ο υπουργός ερωτηθείς εάν θα απαγορευθεί το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους.

Ο προγραμματισμός, σημείωσε ο υπουργός, είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου να γίνει στις 9 του μηνός και στις 13 να ξεκινήσει η συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Άρα, εντός του Ιανουαρίου θα είναι νόμος του κράτους.

Ο κ. Φλωρίδης, αναφερόμενος στην απώλεια του Κώστα Σημίτη, ανέφερε τα εξής. «Ας ξεκινήσουμε από αυτό που εγώ θεωρώ σημαντικό για να χαρακτηρίσουμε έναν πολιτικό ηγέτη, αν ανήκει στους μεγάλους ή στους δευτερεύοντες. Νομίζω ότι πρέπει να συνεννοηθούμε πρώτα τι θεωρούμε, εθνικά μεγάλο. Αν λοιπόν θεωρούμε εθνικά μεγάλους στόχους, το να μπει η Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να έχει ως νόμισμα το ευρώ και αν θεωρούμε ως μεγάλο εθνικό στόχο να μπει η Κύπρος στην Ευρώπη, κόντρα στις μέχρι τότε αποφάσεις σε επίπεδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Κύπρος δεν θα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν έλυνε πρώτα το πρόβλημά της, αν αυτοί είναι μεγάλοι εθνικοί στόχοι, τότε ο Κώστας Σημίτης δικαιούται να ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων ηγετών, γιατί αυτούς τους στόχους τους έθεσε με σαφήνεια και καθαρότητα, τους υπηρέτησε με αποφασιστικότητα και τελικά τους πέτυχε και τους δύο. Είναι οι στόχοι οι οποίοι στην πραγματικότητα, ειδικά η είσοδος στην ΟΝΕ, ασφάλισε τη χώρα από πάρα πολλούς μεγάλους κινδύνους Η χρεοκοπία συνέβη, απλώς οι συνέπειές της δεν επήλθαν λόγω του ότι είχαμε ασφαλιστεί στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, δηλαδή ήμασταν στην ΟΝΕ, ήμασταν σε μια πάρα πολύ μεγάλη και ισχυρή οικονομική ένωση και αυτό βοήθησε την Ελλάδα να μην γυρίσει κυριολεκτικά στο μεσαίωνα».

