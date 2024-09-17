«Τον Δεκέμβριο του 2019 συνολικά στην Ελλάδα διέμεναν 92.838 μετανάστες, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός είναι 21.245. Παράλληλα, οι δομές που λειτουργούσαν το 2019 ήταν 130, ενώ σήμερα 33. Αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να διαψευστούν από κανέναν», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Τρίτης.

Σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και τη στάση της Γερμανίας, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε:

«Ευτυχώς για τη χώρα μας, στο εσωτερικό η μετανάστευση δεν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών, διότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική μεταναστευτική πολιτική και αυτό ενοχλεί όσους προσπαθούν να πυροδοτούν μια συζήτηση και να δημιουργήσουν ανησυχίες για την προώθηση της δικής τους ατζέντας. Εμείς θα συνεχίσουμε να φυλάμε τα σύνορά μας, μακριά από εκκρεμείς αιτήσεις, εφαρμόζοντας μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν πρόκειται να μην εφαρμοστεί και το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης για το Άσυλο, στο οποίο πρωταγωνίστησε η Ελλάδα και δεν πρόκειται η Ελλάδα να κάνει δικό της το πρόβλημα μιας άλλης χώρας. Οι φήμες που λένε θα έρθουν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες στη χώρα απέχουν πολύ από την πραγματικότητα».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση η χώρα μας να δεχθεί μετανάστες από το έδαφος της Γερμανίας, αναφέροντας πως υπάρχει διάκριση μεταξύ των εχόντων άσυλο που έχουν περισσότερες ελευθερίες στη μετακίνησή τους. Αναφορικά με τον φράχτη στον Έβρο, επανέλαβε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά όπως έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός.

«Τα νησιά μας έχουν δικαίωμα για ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα - Η Ελλάδα δεν θα βάλει ποτέ στο ζύγι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας»

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, καθώς και τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου εκπροσώπου Ομέρ Τσελίκ που χαρακτήρισε τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια «προβοκάτορα», ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως ο κ. Δένδιας επανέλαβε πάγιες εθνικές θέσεις.

«Είναι δεδομένο πως τα νησιά μας έχουν δικαίωμα για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, η Ελλάδα δεν πρόκειται να βάλει ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας, ούτε να συζητήσει αυτά που θεωρούμε "κόκκινες γραμμές". Μην μπερδεύουμε τον διάλογο με την αφέλεια και μην ταυτίζουμε τον διάλογο με τη συμφωνία», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η επιλογή Τζιτζικώστα στο χαρτοφυλάκιο Μεταφορών και Τουρισμού αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της χώρας μας»

Με αναφορά στην ανακοίνωση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου των Βιώσιμων Μεταφορών και του Τουρισμού από τον Απόστολο Τζιτζικώστα, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Το χαρτοφυλάκιο των Βιώσιμων Μεταφορών αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας και τη στρατηγική της θέση ως χώρα πύλη για το εμπόριο, την ενέργεια και τη δικτύωση τόσο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη όσο και ως βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου. Αντανακλάται έτσι ο σημαντικός ρόλος της πατρίδας μας στη διασυνδεσιμότητα και τις μεταφορές και ενισχύεται τόσο η θέση της στις διαδρομές μεταφορών και ενέργειας από και προς την Ευρώπη αλλά και ο κομβικός ρόλος γέφυρα με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το χαρτοφυλάκιο της Ελλάδας χειρίζεται σημαντικά έργα και κοινοτικούς πόρους όπως το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων στα δίκτυα μεταφορών, την ενέργεια και τα ψηφιακά. «Ενδεικτικό της σημασίας του είναι το γεγονός ότι κατά την περίοδο 2021-2027 χειρίζεται πόρους της τάξης των 26 δισ. ευρώ για τον τομέα των μεταφορών αποκλειστικά και μόνο. Για πρώτη φορά το χαρτοφυλάκιο της χώρας μας διευρύνεται συμπεριλαμβάνοντας και τον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι ήδη πρωτοπόρος στη λήψη μέτρων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και ως τουριστική χώρα έχει να συμβάλλει με προτάσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού και της βελτίωσης των υποδομών».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, τη σύσταση πανεπιστημιακών κέντρων υγείας και άλλες διατάξεις, του υπουργείου Υγείας και ανέλυσε τις βασικές διατάξεις που εισάγονται με το σχέδιο νόμου.

Πέρασε ακολούθως στην πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επισημαίνοντας ότι πρόκειται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 1η Μαρτίου 2025 προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να επιλυθούν οποιαδήποτε πρακτικά ζητήματα. Υπογράμμισε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων καθότι έτσι παρακολουθείται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και καταπολεμώνται οι καταχρηστικές πολιτικές των αδήλωτων υπερωριών και των παράνομων μεταβολών και υπερβάσεων του εργασιακού χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας παρατηρήθηκε αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «χαρακτηριστικό παράδειγμα αύξησης των δηλωθεισών υπερωριών ανά κλάδο αποτελούν τα σούπερ-μάρκετ όπου, από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου έως το τέλος του 2023, παρατηρήθηκε σωρευτική αύξηση ύψους 61,2%».

«Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες αναβαθμίζεται το αξιόχρεο της Ελλάδας»

Αλλάζοντας θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε στη συνέχεια ότι «για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες αναβαθμίζεται το αξιόχρεο της χώρας μας. Μετά την DBRS, ο οίκος αξιολόγησης Moody's προχώρησε στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Οι λόγοι που σημειώνονται ως αιτίες της αναβάθμισης είναι η ταχύτερη ανάπτυξη, οι καλύτερες -σε σχέση με τον προγραμματισμό- δημοσιονομικές επιδόσεις οι οποίες αποδίδονται κυρίως στα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής και η περαιτέρω ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος. Η Moody's σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει επιδείξει ισχυρή προσήλωση στη δημοσιονομική σύνεση και έχει εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ενισχύσει τα έσοδα. Επισημαίνει, ακόμη, ότι τα υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα θα υποστηρίξουν με τη σειρά τους την ταχύτερη μείωση του χρέους και πως έχει βελτιωθεί η υγεία του τραπεζικού συστήματος καθώς, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται τώρα πιο κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τους δείκτες κεφαλαιοποίησης, κερδοφορίας και μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Υπογράμμισε επίσης:

«Η εικόνα αυτή, θέλουμε να αποτυπώνεται ουσιαστικά στο πορτοφόλι των Ελλήνων πολιτών και να μην είναι απλά ένας δείκτης ή ένας αριθμός σε μια έκθεση. Το στοίχημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με κινήσεις μόνιμες που θα μείνουν όταν η πληθωριστική κρίση τελειώσει. Παράλληλα, η βελτίωση της οικονομίας αποδεικνύεται και από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς ταυτόχρονα, όμως, να αυξηθεί κανένας φορολογικός συντελεστής».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ακόμη ότι είναι από χθες «διαθέσιμο το Πρόσθετο Ψηφιακό Εγχειρίδιο για το μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου, με το οποίο υλοποιείται μια ακόμα δέσμευση στο πλαίσιο των 11+1 αλλαγών με τις οποίες ξεκινά η φετινή σχολική χρονιά.

Πηγή: skai.gr

