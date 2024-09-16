Σε εφαρμογή έχουν τεθεί από τα μεσάνυχτα της Κυριακής οι έλεγχοι σε όλα τα χερσαία σύνορα της Γερμανίας κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της ισλαμιστικής απειλής.

Συγκεκριμένα, από σήμερα θα γίνεται έλεγχος στα ταξιδιωτικά έγγραφα όσων ταξιδεύουν στη Γερμανία με αυτοκίνητο, λεωφορείο ή τρένο από πέντε γειτονικές «χώρες Σένγκεν»: Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Δανία. Παρεμφερείς έλεγχοι γίνονται ήδη στα σύνορα με Πολωνία, Τσεχία, Ελβετία και Αυστρία, χάρις στους οποίους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Νάνσι Φέζερ, ηγετικού στελέχους του SPD, απωθήθηκαν ήδη 30.000 άτομα που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στη χώρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου δικτύου WDR της δυτικής Γερμανίας, βάσει πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας οι έλεγχοι θα διενεργούνται δειγματοληπτικά, προσωρινά και σε τυχαία σημεία που θα μεταβάλλονται. Κάθε άτομο που επιχειρεί διέλευση των συνόρων θα μπορεί να ελεγχθεί. Για αυτό όσοι μετακινούνται διασυνοριακά θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν ανά πάσα στιγμή τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Επίσης δεν αποκλείεται και ο έλεγχος οχημάτων.

Αντιδράσεις

Η απόφαση αυτή της Γερμανίας, μιας χώρας που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης και μοιράζεται κοινά σύνορα με εννέα χώρες έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης και φόβους ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες χώρες το παράδειγμα αυτό.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε απαράδεκτη την επιβολή συνοριακών ελέγχων και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε επείγουσες διαβουλεύσεις με τις χώρες που επηρεάζονται αρνητικά.

Η κυβέρνηση της Αυστρίας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τους μετανάστες που δεν γίνονται δεκτοί στη Γερμανία. «Αυτός είναι ο νόμος, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης», όπως ξεκαθάρισε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών, Γκέρχαρντ Κάρνερ, στην «Bild».

Την ίδια ώρα το ισχυρό συνδικάτο των αστυνομικών εκπέμπει SOS και διαμηνύει ότι έχει ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και χρηματικούς πόρους και ότι θα πιεστεί για να φέρει εις πέρας μακροχρόνιους ελέγχους στα σύνορα.

Πάντως, η υπουργός Εσωτερικών έχει διαβεβαιώσει ότι δε θα υπάρχουν ουρές και αναμονή, διαβεβαιώνει, απαντώντας στην ανησυχία εργαζομένων που μετακινούνται μεταξύ της Γερμανίας και γειτονικών χωρών, κάποιοι μάλιστα καθημερινά, αλλά και των μεταφορικών εταιρειών που ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με επιπλέον ελέγχους και καθυστερήσεις. Ωστόσο, συνοριακές πόλεις, όπως πχ. στα σύνορα με την Ολλανδία, το Βέλγιο ή τη Γαλλία, ανησυχούν για πιθανά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, δεδομένου ότι εκεί οι διανοσυριακές μετακινήσεις για ψώνια, ανεφοδιασμό καυσίμων ή ιατρικά ραντεβού αποτελούν κομμάτι της κοινής συμβίωσης στα σύνορα.

