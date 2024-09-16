Στο στόχαστρο του Ομέρ Τσελίκ μπήκε ο Νίκος Δένδιας, με αφορμή τις δηλώσεις του κατά την επίσκεψη στο Καστελόριζο, κατηγορώντας τον ότι υπονομεύει τις προσπάθειες διαλόγου ενώ προβαίνοντας σε πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς αποκαλεί τον υπουργό Εθνικής Άμυνας «προβοκάτορα».

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ αναφέρει ότι «η πόρτα του διαλόγου άνοιξε κατά τη συνάντηση του προέδρου μας με τον Μητσοτάκη. Ενώ επιδιώκεται αυτή η προσέγγιση, ακραία στοιχεία στην Ελλάδα κάνουν ό,τι μπορούν για να σαμποτάρουν αυτόν τον διάλογο. Ο προβοκάτορας Δένδιας, έκανε δηλώσεις που ξεπέρασαν τα όρια. Πήγε στο Καστελόριζο και έκανε δηλώσεις εξηγώντας πώς θα επεκτείνουν τον εξοπλισμό στην Ανατολική Μεσόγειο και στοχοποίησε την Τουρκία».

«Τα λόγια του δεν μπορούν να μας φτάσουν χωρίς να πνιγούν στο Αιγαίο. Αυτή η δήλωση του Δένδια είναι μια δήλωση που δεν θέλει τον διάλογο. Το λόμπι του χάους θέλει να υπονομεύσει τις προσπάθειες για διάλογο. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από τη δήλωση Μητσοτάκη «να συνεχίσουμε τον διάλογο» ο Δένδιας στοχοποιεί τις δηλώσεις Μητσοτάκη». Λέει κάτι στον δικό του πρωθυπουργό μέσω της Tουρκίας . Αυτό είναι πρόβλημα της ελληνικής κυβέρνησης» ο ίδιος πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

