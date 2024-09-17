«Θέλω να εκφράσω σήμερα τη μεγάλη ικανοποίησή μου για το χαρτοφυλάκιο των Bιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, για το οποίο έχει επιλεγεί ο Απόστολος Τζιτζικώστας στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το χαρτοφυλάκιο για το οποίο επελέγη ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε τα εξής:

«Να σας πω μερικά πράγματα που δεν γνωρίζετε:

Πρώτον, ο τίτλος και μόνο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Τουρισμός, είναι μεγάλη επιτυχία της χώρας μας. Καταφέραμε και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Τουρισμός αξίζει τον δικό του χώρο στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και ο χώρος του είναι ελληνικός, καθώς η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και μπορεί να συμβάλει με προτάσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού και της βελτίωσης των υποδομών.

Το χαρτοφυλάκιο αναδεικνύει επίσης τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας και της στρατηγικής της θέσης, ως χώρα-πύλη, για το εμπόριο, την ενέργεια και τη δικτύωση, τόσο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, όσο και ως βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου.

Αντανακλά την αναβάθμιση της θέσης της πατρίδας μας και τον σημαντικό ρόλο της στη διασυνδεσιμότητα και τις μεταφορές, ειδικά προς την ευρύτερη Βαλκανική, περιοχή που ακόμη απαιτεί ενίσχυση των υποδομών της, από τις οποίες θα επωφεληθεί η χώρα μας, αποκτώντας απρόσκοπτη σύνδεση με την Κεντρική Ευρώπη, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ενισχύεται έτσι η κομβική θέση της Ελλάδας στις διαδρομές -μεταφορών και ενέργειας- από και προς την Ευρώπη, αλλά και ο ρόλος - γέφυρα με τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Το χαρτοφυλάκιο της Ελλάδας χειρίζεται σημαντικά έργα και κοινοτικούς πόρους, όπως το Connecting Europe Facility (CEF), το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. για στρατηγικές επενδύσεις στα δίκτυα μεταφορών, την ενέργεια και τα ψηφιακά. Πρόκειται για το «ΕΣΠΑ των δικτύων». Ενδεικτικό της σημασίας το γεγονός ότι κατά την περίοδο 2021-2027 χειρίζεται πόρους της τάξης των 26 δισ. ευρώ για τον τομέα των μεταφορών αποκλειστικά και μόνο.

Κινητικότητα και συνδεσιμότητα δεν νοούνται χωρίς θαλάσσιες μεταφορές. Στις αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβάνεται και ο ναυτιλιακός κλάδος, κομβικής σημασίας για την Ελλάδα που αποτελεί παγκόσμια δύναμη στη Ναυτιλία».

