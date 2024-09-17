Στο bullying που έχει δεχτεί από τον Στέφανο Κασσελάκη αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά σήμερα η Κατερίνα Νοτοπούλου, λέγοντας ότι υπάρχουν και μηνύματα αυτής της συμπεριφοράς.

«Το καινούριο είναι ότι υπάρχουν και μηνύματα αυτής της συμπεριφοράς. Ο κύριος Κασσελάκης γνωρίζει ότι, το ότι είπα είναι απολύτως αληθές, διαφορετικά μπορεί να το διαψεύσει. Τον καλώ να δώσει και συναίνεση προς δημοσιοποίηση όλων όσων έχουν ειπωθεί» είπε η Κατερίνα Νοτοπούλου μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο Action24.

Αν υπάρχει συναίνεση, προφανώς μπορεί και να δοθεί» είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου στο Action24.

«Εδώ είμαι. Ας βγει ο κύριος Κασσελάκης, είτε να διαψεύσει, είτε να δώσει τη συναίνεσή του προς δημοσιοποίηση. Αυτό δεν είναι μία μεμονωμένη συμπεριφορά, είναι πράγματα που έχουν ειπωθεί και στα όργανα του κόμματος. Οι εξουσιαστικές συμπεριφορές, δεν πρέπει να έχουν κανένα χώρο. Ούτε οι επιθετικές συμπεριφορές. Προσωπικά δεν τις έχω ανεχτεί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει καταγγελθεί στα όργανα του κόμματος, στην Πολιτική Γραμματεία στην Κεντρική Επιτροπή. Σειρά τέτοιων συμπεριφορών, η στοχοποίηση στελεχών. Δεν έχω φοβηθεί χρυσαυγίτες και φασίστες από όταν ήμασταν στο δρόμο. Δεν έχω φοβηθεί ακροδεξιές συμπεριφορές ή συστημικές επιθέσεις. Το ότι έρχονται τώρα να αναπαράξουν είτε ρατσιστικό, είτε επιθετικό λόγο, ανώνυμα τρολ του διαδικτύου, ποσώς με αφορά ή με φοβίζει» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Νοτοπούλου.

«Αυτά που λέω, είναι απολύτως αληθή, και τα γνωρίζει ο κύριος Κασσελάκης, διαφορετικά θα τα διέψευδε, δεν θα κρυβόταν πίσω από στρατό τρολ».

«Στοχοποιούμαι από υποστηρικτές του Κασσελάκη στο διαδίκτυο» υποστήριξε η κυρία Νοτοπούλου

Σημειώνεται ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Νοτοπούλου, ένα νέο μέτωπο έχει δημιουργηθεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ καθώς στελέχη που πρόσκεινται στον έκπτωτο πρόεδρο επιτίθενται στη βουλευτή, ενώ οι Χρήστος Γιαννούλης και Χρήστος Σπίρτζης την υπερασπίζονται εκτοξεύοντας πυρά προς τους επικριτές της, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση.

Πηγή: skai.gr

