Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, θα είναι ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, κατά την οποία παρουσίασε το νέο Σώμα των Επιτρόπων και τα χαρτοφυλάκιά τους, λίγο μετά τη συνάντησή της με τη Διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικων ομάδων.

Ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας θα είναι επίσης υπεύθυνος για την κινητικότητα αγαθών και ανθρώπων. «Αυτοί είναι βασικοί τομείς για την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και για τις μεταβάσεις μας, για τη σύνδεση των ανθρώπων και την προώθηση των τοπικών οικονομιών», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι παρουσίασε στη Διάσκεψη των Προέδρων τη δομή του νέου Σώματος των Επιτρόπων, βάσει των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών, πάνω στις οποίες συνεργάστηκε εντατικά και διαπραγματεύτηκε με τα κράτη-μέλη. Όπως είπε, η δομή του νέου Σώματος των Επιτρόπων χτίστηκε γύρω από βασικές προτεραιότητες: ευημερία, ασφάλεια και δημοκρατία και με φόντο την ανταγωνιστικότητα στη δίδυμη μετάβαση (ψηφιακή και κλιματική). Όπως ανέφερε, μία από τις κύριες συστάσεις της «έκθεσης Ντράγκι» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, «της τεχνολογικής μας κυριαρχίας, της ασφάλειας και της δημοκρατίας.»

Η νέα Επιτροπή θα έχει 11 γυναίκες και 16 άντρες. Όπως είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής, όταν έλαβε την πρώτη σειρά υποψηφιοτήτων και υποψηφίων το 22% ήταν γυναίκες και το 78% άνδρες. «Αυτό ήταν απαράδεκτο», είπε και «δούλεψα με τα κράτη μέλη και μπορέσαμε να βελτιώσουμε την ισορροπία σε 40% γυναίκες και 60% άνδρες».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η νέα Επιτροπή θα έχει μια «λιτή δομή» και δεν θα έχει πλέον Αντιπροέδρους, αλλά μόνο έξι Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους, κάθε ένας εκ των οποίων θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο για το οποίο θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλους Επιτρόπους. Συγκεκριμένα διορίζονται έξι Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι (τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες), με διαφορετικά υπόβαθρα ο κάθε ένας (άλλοι πρώην πρωθυπουργοί και άλλοι πρώην Υπουργοί), κατά τρόπο που να διατηρείται η γεωγραφική και πολιτική ισορροπία στην ΕΕ.

Έξι αντιπρόεδροι της νέας Επιτροπής (4 γυναίκες και 2 άνδρες)

Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η νέα Επιτροπή θα έχει 6 εκτελεστικούς αντιπροέδρους: 4 γυναίκες και 2 άνδρες.

Η Τερέζα Ριμπέιρα (Ισπανία) θα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος μιας καθαρής, δίκαιης και ανταγωνιστικής μετάβασης. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα καθοδηγήσει τις εργασίες για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα τηρήσει τους στόχους της που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Χένα Βιρκούνεν (Φινλανδία) θα είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για την Τεχνολογία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών και αιχμής τεχνολογιών. «Θα ζητήσω από τη Χένα να εξετάσει τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας. Αλλά και να ενισχύσουμε τα θεμέλια της δημοκρατίας μας, όπως το κράτος δικαίου, και να την προστατέψουμε όπου κι αν δέχεται επίθεση», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής. Ο Στεφάν Σεζουρνέ (Γαλλία) θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και το χαρτοφυλάκιο της Ενιαίας Αγοράς. «Θα καθοδηγήσει το έργο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των εταιρειών μας -από τις επενδύσεις και την καινοτομία μέχρι την οικονομική σταθερότητα και το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Κάγια Κάλας (Εσθονία) θα είναι η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρός της ΕΕ. «Βρισκόμαστε σε μια εποχή γεωστρατηγικών αντιπαλοτήτων και αστάθειας. Η εξωτερική μας πολιτική και η πολιτική ασφαλείας πρέπει να σχεδιαστεί έχοντας κατά νου αυτήν την πραγματικότητα και πρέπει να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα δικά μας συμφέροντα», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε αυτήν» για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε Γεωπολιτική Επιτροπή. Η Ροχάνα Μινζάτου (Ρουμανία) είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τους Ανθρώπους, τις Δεξιότητες και την Ετοιμότητα. Θα έχει την ευθύνη για τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η Ρ. Μινζάτου θα ηγηθεί κυρίως της Ένωσης Δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θα επικεντρωθεί σε εκείνους τους τομείς που είναι κρίσιμοι για την ένωση της κοινωνίας. Ο Ραφαέλε Φίτο (Ιταλία) θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις. Θα είναι υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο που ασχολείται με την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη και τις πόλεις. «Θα αξιοποιήσουμε την εκτεταμένη εμπειρία του για να βοηθήσουμε στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των πολιτικών μας για τη συνοχή, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Οι Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι θα εργαστούν μεταξύ τους και με όλους τους Επιτρόπους, οι οποίοι είναι οι εξής:

- Ο Μάρος Σέφτσοβιτς (Σλοβακία) θα είναι ο Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας. Πρόκειται για ένα νέο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει και τελωνειακή πολιτική. Η Πρόεδρος της Επιτροπής του ανέθεσε, επίσης, έναν δεύτερο ρόλο: Επίτροπο για τις διοργανικές σχέσεις και τη διαφάνεια. - Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις (Λετονία) θα είναι ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας. Του ανατέθηκε επίσης ο ρόλος του Επιτρόπου για την εφαρμογή και την απλούστευση. - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα (Κροατία) θα είναι η Επίτροπος για τη Μεσόγειο. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την ευρύτερη νότια γειτονία. Θα συνεργαστεί στενά με την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας -και πολλούς άλλους Επιτρόπους- για να αναπτυχθούν τα κοινά συμφέροντα της ΕΕ με την περιοχή. - Ο Όλιβερ Βάρχελι (Ουγγαρία) θα είναι Επίτροπος για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Θα είναι υπεύθυνος για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και για τη συνέχιση των εργασιών για την καταπολέμηση του καρκίνου και την προληπτική υγεία. - Ο Βόπκε Χούκστρα (Ολλανδία) θα είναι ο Επίτροπος για το κλίμα, τους μηδενικούς ρύπους και την καθαρή ανάπτυξη. Θα εργαστεί για την εφαρμογή και την προσαρμογή, τη διπλωματία για το κλίμα και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. - Ο 'Αντριους Κουμπίλιους (Λιθουανία) θα είναι ο Επίτροπος για την 'Αμυνα και το Διάστημα. Θα εργαστεί για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης και την ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανικής ικανότητας της ΕΕ. - Η Μάρτα Κος (Σλοβενία) θα αναλάβει Επίτροπος για τη Διεύρυνση και θα είναι υπεύθυνη για την ανατολική γειτονία. Θα εργαστεί επίσης για την υποστήριξη της Ουκρανίας και τη συνέχιση των εργασιών για την ανοικοδόμησή της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη Σλοβενία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η διαβούλευση με το εθνικό Κοινοβούλιο για το διορισμό της Μάρτα Κος που πρότεινε η κυβέρνηση. - Ο Γιόζεφ Σικέλα (Τσεχία) θα είναι ο Επίτροπος για τις Διεθνείς Συνεργασίες. Θα ηγηθεί των εργασιών στο Global Gateway και θα διασφαλίσει ότι θα αναπτυχθούν αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες που επενδύουν σε ένα κοινό μέλλον. - Ο Κώστας Καδής (Κύπρος) θα είναι ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών. Η Πρόεδρος της Επιτροπής βασίζεται στην εμπειρία του για να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός ανθεκτικού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου τομέα και στην παρουσίαση του πρώτου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς. - Η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε (Πορτογαλία) θα είναι η Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση και την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και τη διασφάλιση ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις ενισχύουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία στην ΕΕ. - Η Χάτζα Λαχμπίμπ (Βέλγιο) θα είναι η Επίτροπος για την ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων. Αυτό είναι ένα άλλο νέο χαρτοφυλάκιο που θα αφορά την ανθεκτικότητα, την ετοιμότητα και την πολιτική προστασία. Θα είναι υπεύθυνη για την καθοδήγηση των προσπαθειών της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και την ανθρωπιστική βοήθεια. - Ο Μάγκνους Μπρούνερ (Αυστρία) θα είναι ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης. Θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή του Συμφώνου για το 'Ασυλο και τη Μετανάστευση - αλλά και στην ενίσχυση των συνόρων της ΕΕ και στην ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. - Η Τζέσικα Ροσβαλ (Σουηδία) θα είναι η Επίτροπος για το Περιβάλλον, τα ύδατα και την ανταγωνιστική κυκλική οικονομία. Θα αναλάβει το σημαντικό έργο να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος στην ΕΕ. Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας πιο κυκλικής και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας και θα ηγηθεί των εργασιών για την ανθεκτικότητα στο νερό που αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. - Ο Πιοτρ Σεραφίν (Πολωνία) θα είναι ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση. Θα επικεντρωθεί κυρίως στην προετοιμασία του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. - Ο Νταν Χόργκενσεν (Δανία) θα είναι ο Επίτροπος για την Ενέργεια και τη Στέγαση. Το έργο του θα βοηθήσει στη μείωση των τιμών της ενέργειας, θα επενδύσει στην καθαρή ενέργεια και θα διασφαλίσει ότι θα περιοριστούν οι εξαρτήσεις της ΕΕ. Θα είναι ο πρώτος Επίτροπος Στέγασης και θα εξετάζει όλες τις πτυχές, από την ενεργειακή απόδοση έως τις επενδύσεις και τις κατασκευές. - Η Αικατερίνα Ζαχαρίεβα (Βουλγαρία) θα είναι Επίτροπος για την Έρευνα και την Καινοτομία. Η νέα Επιτροπή θέλει να θέσει την έρευνα και την καινοτομία, την επιστήμη και την τεχνολογία στο επίκεντρο της οικονομίας της ΕΕ. Η Αικατερίνα Ζαχαρίεβα θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ επενδύει περισσότερα και επικεντρώνει τις δαπάνες σε στρατηγικές προτεραιότητες και σε πρωτοποριακή καινοτομία. - Ο Μάικλ ΜακΓκάρθ (Ιρλανδία) θα είναι Επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου. Του ανατέθηκε η ευθύνη να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Ασπίδα για τη Δημοκρατία. Θα ηγηθεί επίσης του έργου της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των καταναλωτών. - Ο Απόστολος Τζιτζικώστας (Ελλάδα) θα είναι Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Είναι υπεύθυνος για την κινητικότητα αγαθών και ανθρώπων. Αυτοί είναι βασικοί τομείς για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, αλλά και για τις μεταβάσεις της, για τη σύνδεση των ανθρώπων και την προώθηση των τοπικών οικονομιών. - Ο Κριστόφ Χάνσεν (Λουξεμβούργο) θα είναι ο Επίτροπος για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα. Θα έχει το καθήκον να εφαρμόσει την έκθεση και τις συστάσεις του Στρατηγικού Διαλόγου και βάσει αυτού, να αναπτύξει ένα όραμα για τη γεωργία και τα τρόφιμα στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της νέας Επιτροπής. - Ο Γκλεν Μικάλεφ (Μάλτα) θα είναι ο Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Δείτε τη νέα Κομισιόν

«Κάθε μέλος της ομάδας μου θα φέρει τη δική του εμπειρία και προοπτικές για την Ευρώπη. Μαζί, θα είμαστε μια ομάδα, που θα εργαζόμαστε για έναν κοινό στόχο. Να κάνουμε την Ευρώπη πιο δυνατή», τονίζει σε ανάρτησή της.

Every member of my team will bring in their own experience and perspectives on Europe.



Together, we will be one team, working towards one common goal.



To make Europe stronger. pic.twitter.com/xIvDNv4C7t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024

«Σήμερα παρουσιάζω την ομάδα μου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μια ομάδα ικανών γυναικών και ανδρών έτοιμοι να συνεργαστούν.Για μια ισχυρότερη Ένωση. Για μια πιο ασφαλή Ευρώπη. Για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη.» ανέφερε νωρίτερα στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Κομισιόν.

Today I’m presenting my team for the next five years.



A team of competent and motivated women and men ready to work together.



For a stronger Union.

For a more secure Europe.

For a more competitive Europe. https://t.co/Og37dmsXcJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2024

Παρουσιάζοντας το νέο Σώμα των Επιτρόπων, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι «από όπου κι αν προερχόμαστε, όποιος κι αν είναι ο τίτλος εργασίας μας: πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί. Θα έχουμε ανοιχτές συζητήσεις. Όλοι θα είμαστε ανεξάρτητοι στη σκέψη και στη δράση. Και θα αναλάβουμε όλοι την ευθύνη των συμφωνηθέντων».

Σε αυτή τη βάση, μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λάβει την επίσημη επιστολή του Συμβουλίου σε συμφωνία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, μπορεί να προχωρήσει στις επίσημες διαδικασίες για τον διορισμό του νέου Σώματος. Πάντα σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.

Όλοι οι Επίτροποι θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ψηφοφορία, έπειτα από ακροάσεις τους ενώπιον των ευρωβουλευτών. Η διαδικασία των ακροάσεων των Επιτρόπων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου.

Αναλυτικά η νέα Κομισιόν

Ursula von der Leyen (Γερμανία): Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Teresa Ribera (Ισπανία): Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση

Henna Virkkunen (Φινλανδία): Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία

Stéphane Séjourné (Γαλλία): Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική

Roxana Mînzatu (Ρουμανία): Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για άτομα, δεξιότητες και ετοιμότητα

Raffaele Fitto (Ιταλία): Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις

Kaja Kallas (Εσθονία): Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας

Magnus Brunner (Αυστρία): Εσωτερικές Υποθέσεις και Μετανάστευση

Hadja Lahbib (Βέλγιο): Ετοιμότητα, Διαχείριση Κρίσεων. Ισότητα

Ekaterina Zaharieva (Βουλγαρία): Startups, Έρευνα και Καινοτομία

Dubravka Šuica (Κροατία): Μεσογειακή

Κώστας Καδής (Κύπρος): Αλιεία και ωκεανοί

Jozef Síkela (Τσεχία): Διεθνείς Συνεργασίες

Dan Jørgensen (Δανία): Ενέργεια και στέγαση

Απόστολος Τζιτζικώστας (Ελλάδα): Βιώσιμες Μεταφορές και Τουρισμός

Olivér Várhelyi (Ουγγαρία): Υγεία και ευημερία των ζώων

Michael McGrath (Ιρλανδία): Δημοκρατία, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου

Valdis Dombrovskis (Λετονία): Οικονομία και παραγωγικότητα, υλοποίηση και απλοποίηση

Andrius Kubilius (Λιθουανία): Άμυνα και Διάστημα

Christophe Hansen (Λουξεμβούργο): Γεωργία και Τρόφιμα

Glenn Micallef (Μάλτα): Διαγενεακή Δικαιοσύνη, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Wopke Hoekstra (Ολλανδία): Κλίμα, Net-Zero και Clean Growth

Piotr Serafin (Πολωνία): Προϋπολογισμός, Καταπολέμηση της απάτης, Δημόσιες Διοικήσεις

Maria Luís Albuquerque (Πορτογαλία): Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Maroš Šefčovič (Σλοβακία): Εμπορική και οικονομική ασφάλεια, διοργανικές σχέσεις και διαφάνεια

Marta Kos (Σλοβενία): Διεύρυνση

Jessika Roswall (Σουηδία): Περιβάλλον, ανθεκτικότητα στο νερό και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία

«Η Πρόεδρος @vonderleyen θα παρουσιάσει την πρότασή της για το νέο Κολλέγιο σήμερα το πρωί στα ΜΜΕ. Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά την παρουσίαση στους προέδρους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο» έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος της κυρίας φον ντερ Λάιεν, Έρικ Μαμέρ.

📣 La Présidente @vonderleyen présentera sa proposition pour le nouveau Collège ce matin aux médias.



La conférence de presse aura lieu peu de temps après la présentation aux présidents des groupes politiques du Parlement européen à Strasbourg.



Suivez-la sur @EC_AVService. — Eric Mamer (@MamerEric2) September 17, 2024

Ικανοποίηση Μητσοτάκη για το χαρτοφυλάκιο Τζιτζικώστα στην Κομισιόν: «Αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας»

«Θέλω να εκφράσω σήμερα τη μεγάλη ικανοποίησή μου για το χαρτοφυλάκιο των Bιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, για το οποίο έχει επιλεγεί ο Απόστολος Τζιτζικώστας στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το χαρτοφυλάκιο για το οποίο επελέγη ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε τα εξής:

«Να σας πω μερικά πράγματα που δεν γνωρίζετε:

Πρώτον, ο τίτλος και μόνο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Τουρισμός, είναι μεγάλη επιτυχία της χώρας μας. Καταφέραμε και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Τουρισμός αξίζει τον δικό του χώρο στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και ο χώρος του είναι ελληνικός, καθώς η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και μπορεί να συμβάλει με προτάσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού και της βελτίωσης των υποδομών.

Το χαρτοφυλάκιο αναδεικνύει επίσης τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας και της στρατηγικής της θέσης, ως χώρα-πύλη, για το εμπόριο, την ενέργεια και τη δικτύωση, τόσο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, όσο και ως βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου.

Αντανακλά την αναβάθμιση της θέσης της πατρίδας μας και τον σημαντικό ρόλο της στη διασυνδεσιμότητα και τις μεταφορές, ειδικά προς την ευρύτερη Βαλκανική, περιοχή που ακόμη απαιτεί ενίσχυση των υποδομών της, από τις οποίες θα επωφεληθεί η χώρα μας, αποκτώντας απρόσκοπτη σύνδεση με την Κεντρική Ευρώπη, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ενισχύεται έτσι η κομβική θέση της Ελλάδας στις διαδρομές -μεταφορών και ενέργειας- από και προς την Ευρώπη, αλλά και ο ρόλος - γέφυρα με τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Το χαρτοφυλάκιο της Ελλάδας χειρίζεται σημαντικά έργα και κοινοτικούς πόρους, όπως το Connecting Europe Facility (CEF), το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. για στρατηγικές επενδύσεις στα δίκτυα μεταφορών, την ενέργεια και τα ψηφιακά. Πρόκειται για το «ΕΣΠΑ των δικτύων». Ενδεικτικό της σημασίας το γεγονός ότι κατά την περίοδο 2021-2027 χειρίζεται πόρους της τάξης των 26 δισ. ευρώ για τον τομέα των μεταφορών αποκλειστικά και μόνο.

Κινητικότητα και συνδεσιμότητα δεν νοούνται χωρίς θαλάσσιες μεταφορές. Στις αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβάνεται και ο ναυτιλιακός κλάδος, κομβικής σημασίας για την Ελλάδα που αποτελεί παγκόσμια δύναμη στη Ναυτιλία».

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή είναι ο ισχυρότερος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών. Έχει την εξουσία να προτείνει νέους νόμους της ΕΕ, να εμποδίζει τις συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών και να υπογράφει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα έχει μία θέση στο τραπέζι της Επιτροπής, ρόλος συγκρίσιμος με έναν υπουργό της κυβέρνησης, αν και το πολιτικό του βάρος ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο.

Μεταξύ των πιο ισχυρών είναι οι ενημερωτικές εκθέσεις για το εμπόριο και τον ανταγωνισμό, καθώς και τομείς όπως η ενέργεια και η εσωτερική αγορά της ΕΕ, όπου η νομοθεσία της ΕΕ επηρεάζει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Χθες υπήρξε αναστάτωση στη σύνθεση της επόμενης Επιτροπής, όταν η Γαλλία επέλεξε τον υπουργό Εξωτερικών Stephane Sejourne ως νέο υποψήφιο μετά την ξαφνική παραίτηση του Thierry Breton, με «καρφιά» για τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σημειώνεται ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ αγνόησαν το αίτημα της φον ντερ Λάιεν να στείλει τόσο έναν άνδρα όσο και μια γυναίκα υποψήφια για να επιτύχουν ένα ισόρροπο στέλεχος της ΕΕ ως προς το φύλο.

Οι προκλήσεις

Όπως μεταδίδει το Reuters, η επόμενη Επιτροπή της ΕΕ αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα μέχρι το τέλος του έτους, πράγμα που σημαίνει ότι ένα από τα πρώτα καθήκοντά της θα είναι να παρουσιάσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Μια δεύτερη προεδρία Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει απότομα την ενότητα της Δύσης για την υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική εισβολή και τις ανοδικές εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Άλλες προκλήσεις για την επόμενη Επιτροπή της ΕΕ περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της προβληματικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών καθώς ο ανταγωνισμός «σκληραίνει» με την Κίνα για την κατασκευή πράσινων τεχνολογιών όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

