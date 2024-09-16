Στην αναβάθμιση των προοπτικών της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε θετικές από σταθερές προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's σε συνέχεια της αντίστοιχης κίνησής του για την ελληνική οικονομία την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές για το αξιόχρεο Baa2 των μακροπρόθεσμων καταθέσεων και των υψηλής διαβάθμισης μη καλυμμένων ομολόγων (senior unsecured debt) των δύο ελληνικών τραπεζών.

Ο Moody's σημειώνει ότι η κίνηση αυτή αντανακλά την άποψη του ότι η βασική αξιολόγηση των δύο τραπεζών ba1 περιορίζεται από το αξιόχρεο της Ελλάδας Ba1 λόγω της σημαντικής έκθεσής τους σε έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Η επιβεβαίωση του αξιόχρεου και των αξιολογήσεων των δύο τραπεζών λαμβάνει υπόψη τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις τους τα τελευταία χρόνια, σημειώνει ο Moody's.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.