Η Moody's αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές για την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank

Ο οίκος αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές για το αξιόχρεο Baa2 των μακροπρόθεσμων καταθέσεων και των υψηλής διαβάθμισης μη καλυμμένων ομολόγων (senior unsecured debt) των δύο ελληνικών τραπεζών

Moody's

Στην αναβάθμιση των προοπτικών της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε θετικές από σταθερές προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's σε συνέχεια της αντίστοιχης κίνησής του για την ελληνική οικονομία την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές για το αξιόχρεο Baa2 των μακροπρόθεσμων καταθέσεων και των υψηλής διαβάθμισης μη καλυμμένων ομολόγων (senior unsecured debt) των δύο ελληνικών τραπεζών.

Ο Moody's σημειώνει ότι η κίνηση αυτή αντανακλά την άποψη του ότι η βασική αξιολόγηση των δύο τραπεζών ba1 περιορίζεται από το αξιόχρεο της Ελλάδας Ba1 λόγω της σημαντικής έκθεσής τους σε έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Η επιβεβαίωση του αξιόχρεου και των αξιολογήσεων των δύο τραπεζών λαμβάνει υπόψη τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις τους τα τελευταία χρόνια, σημειώνει ο Moody's. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

