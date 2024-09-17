H νέα Επιτροπή θα έχει 6 εκτελεστικούς αντιπροέδρους: 4 γυναίκες και 2 άνδρες, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, κατά την οποία παρουσίασε το νέο Σώμα των Επιτρόπων και τα χαρτοφυλάκιά τους. Ανάμεσα στους και ο Απόστολος Τζιτζικώστας που θα είναι Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Η αναλογία ανδρών / γυναικών στη νέα Επιτροπή συνολικά θα είναι 60% – 40%.

Αναλυτικά οι 6 εκτελεστικοί αντιπρόεδροι της Κομισιόν:

Η Τερέζα Ριμπέιρα (Ισπανία) θα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος μιας καθαρής, δίκαιης και ανταγωνιστικής μετάβασης. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα καθοδηγήσει τις εργασίες για να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα τηρήσει τους στόχους της που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Χένα Βιρκούνεν (Φινλανδία) θα είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για την Τεχνολογία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία. Θα είναι επίσης υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο ψηφιακών και αιχμής τεχνολογιών. «Θα ζητήσω από τη Χένα να εξετάσει τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας. Αλλά και να ενισχύσουμε τα θεμέλια της δημοκρατίας μας, όπως το κράτος δικαίου, και να την προστατέψουμε όπου κι αν δέχεται επίθεση», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής. Ο Στεφάν Σεζουρνέ (Γαλλία) θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και το χαρτοφυλάκιο της Ενιαίας Αγοράς. «Θα καθοδηγήσει το έργο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των εταιρειών μας -από τις επενδύσεις και την καινοτομία μέχρι την οικονομική σταθερότητα και το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Κάγια Κάλας (Εσθονία) θα είναι η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρός της ΕΕ. «Βρισκόμαστε σε μια εποχή γεωστρατηγικών αντιπαλοτήτων και αστάθειας. Η εξωτερική μας πολιτική και η πολιτική ασφαλείας πρέπει να σχεδιαστεί έχοντας κατά νου αυτήν την πραγματικότητα και πρέπει να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα δικά μας συμφέροντα», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε αυτήν» για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε Γεωπολιτική Επιτροπή. Η Ροχάνα Μινζάτου (Ρουμανία) είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τους Ανθρώπους, τις Δεξιότητες και την Ετοιμότητα. Θα έχει την ευθύνη για τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η Ρ. Μινζάτου θα ηγηθεί κυρίως της Ένωσης Δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θα επικεντρωθεί σε εκείνους τους τομείς που είναι κρίσιμοι για την ένωση της κοινωνίας. Ο Ραφαέλε Φίτο (Ιταλία) θα είναι ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις. Θα είναι υπεύθυνος για το χαρτοφυλάκιο που ασχολείται με την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη και τις πόλεις. «Θα αξιοποιήσουμε την εκτεταμένη εμπειρία του για να βοηθήσουμε στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των πολιτικών μας για τη συνοχή, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Δείτε τη νέα Κομισιόν

Αναλυτικά η νέα Κομισιόν

Ursula von der Leyen (Γερμανία): Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Teresa Ribera (Ισπανία): Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση

Henna Virkkunen (Φινλανδία): Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία

Stéphane Séjourné (Γαλλία): Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική

Roxana Mînzatu (Ρουμανία): Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για άτομα, δεξιότητες και ετοιμότητα

Raffaele Fitto (Ιταλία): Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις

Kaja Kallas (Εσθονία): Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας

Magnus Brunner (Αυστρία): Εσωτερικές Υποθέσεις και Μετανάστευση

Hadja Lahbib (Βέλγιο): Ετοιμότητα, Διαχείριση Κρίσεων. Ισότητα

Ekaterina Zaharieva (Βουλγαρία): Startups, Έρευνα και Καινοτομία

Dubravka Šuica (Κροατία): Μεσογειακή

Κώστας Καδής (Κύπρος): Αλιεία και ωκεανοί

Jozef Síkela (Τσεχία): Διεθνείς Συνεργασίες

Dan Jørgensen (Δανία): Ενέργεια και στέγαση

Απόστολος Τζιτζικώστας (Ελλάδα): Βιώσιμες Μεταφορές και Τουρισμός

Olivér Várhelyi (Ουγγαρία): Υγεία και ευημερία των ζώων

Michael McGrath (Ιρλανδία): Δημοκρατία, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου

Valdis Dombrovskis (Λετονία): Οικονομία και παραγωγικότητα, υλοποίηση και απλοποίηση

Andrius Kubilius (Λιθουανία): Άμυνα και Διάστημα

Christophe Hansen (Λουξεμβούργο): Γεωργία και Τρόφιμα

Glenn Micallef (Μάλτα): Διαγενεακή Δικαιοσύνη, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Wopke Hoekstra (Ολλανδία): Κλίμα, Net-Zero και Clean Growth

Piotr Serafin (Πολωνία): Προϋπολογισμός, Καταπολέμηση της απάτης, Δημόσιες Διοικήσεις

Maria Luís Albuquerque (Πορτογαλία): Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Maroš Šefčovič (Σλοβακία): Εμπορική και οικονομική ασφάλεια, διοργανικές σχέσεις και διαφάνεια

Marta Kos (Σλοβενία): Διεύρυνση

Jessika Roswall (Σουηδία): Περιβάλλον, ανθεκτικότητα στο νερό και ανταγωνιστική κυκλική οικονομία

