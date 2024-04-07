Συνεχίζεται και τελειώνει σήμερα το 15ο συνέδριο της ΝΔ, το οποίο συμπίπτει με τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος και από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε στο συνέδριο:

«Η σημερινή Ελλάδα, η ευρωπαϊκή Ελλάδα είναι το πρότυπο, το μοντέλο που όλοι γύρω μας θέλουν να ακολουθήσουν. Είμαστε αυτό που όλοι οι γείτονές μας θέλουν μια μέρα να γίνουν» τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι η πιο αποτελεσματική ασπίδα για την Ελλάδα.

«Οι εχθροί της δημοκρατίας απαξιώνουν όσα πετύχαμε, επιτίθενται σε ότι θέλουμε να χτίσουμε, θέλουν μια ρεβάνς για όλα όσο έζησαν τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, θα αγωνιστούμε για τον τρόπο ζωής μας, για το μοντέλο της κοινωνίας που υπερασπιζόμαστε. Θα αγωνιστούμε υπεύθυνα, θεσμικά με την δύναμη του νόμου, όχι με τον νόμο της δύναμης. Στο δημόσιο διάλογο, στα κοινοβούλια, στο διαδίκτυο, στα σύνορά μας αλλά και με όσους αγωνίζονται στον κόσμο με τις ίδιες αξίες με μας» είπε αναφερόμενος στους κινδύνους από τους οποίους απειλείται η Ευρώπη σήμερα.

«Ναι νικήσαμε τους λαϊκιστές και τους ακραίους στα δεξιά και στα αριστερά μας. Αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Ζήσαμε στο πετσί μας πως είναι όταν κατακτήσεις γενεών απειλούνται από τον άκρατο λαϊκισμό και το εκρηκτικό μίγμα ανικανότητας και ανευθυνότητας. Ποτέ ξανά δεν πρέπει να αφήσουμε τους λαϊκιστές να σύρουν το μέλλον των παιδιών μας προς την άβυσσο. Είμαστε το μοναδικό και ίσως το τελευταίο ανάχωμα απέναντί τους. Ξέρουν ότι μόνο εμείς μπορούμε» πρόσθεσε ο κ. Σχοινάς.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις μεγάλες πρωτοβουλίες της Ευρώπης όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και υπογράμμισε «η Ευρώπη χρειάζεται ηγεσία ικανή να βρίσκει τις λύσεις για να ξεπερνάει τις κρίσεις, όχι λόγια του αέρα και κηρύγματα μίσους. Η Ευρώπη χρειάζεται Ούρσουλα και Κυριάκο όχι Λεπέν, Σαλβίνι και τους εγχώριους φίλους του Πούτιν».

«Σε λίγους μήνες ανοίγει ο νέος πολιτικός κύκλος στην Ευρώπη πρώτα με τις ευρωεκλογές, αμέσως μετά με την εκλογή της νέας ευρωπαϊκής ηγεσίας. Οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να σταθούμε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά απέναντι στις πολλές και συνθέτες μελλοντικές προκλήσεις που μας περιμένουν να αναμετρηθούμε:

- στην ανάγκη για μια ισχυρή Ευρώπη της άμυνας και της ασφαλείας που δεν θα χρειάζεται την ομπρέλα και την ασπίδα που θα κρατάνε άλλοι για μας

- στην νομοτελειακή προσαρμογή των στόχων της πράσινης Ευρώπης στα νέα δεδομένα που κινητροδοτεί αντί να τιμωρεί αγρότες και επιχειρήσεις

- στην οικοδόμηση μιας πιο ανθρωποκεντρικής Ευρώπης που θα είναι κατανοητή και προσβάσιμη από όλους, όχι μόνο σε όσους έχουν άκρες και μέσα, ούτε στις κλειστές συντεχνίες και κυκλώματα» ανέφερε ο κ. Σχοινάς.

«Με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναν από τους πιο πετυχημένους πρωθυπουργούς της Ευρώπης που έσπασε το καλούπι του μεσιανισμού, των εύκολων λύσεων και των άσκοπων υποσχέσεων. Που διαμορφώνει, δεν ακολουθεί. Με τη παράταξη ενωμένη και περήφανη. Με ισχυρούς φίλους και συμμαχίες που αποθαρρύνουν όσους μας επιβουλεύονται. Με τις αρχές και τις αξίες του 1974 παντοτινό φάρο μας. Με την Ευρώπη αρωγό και συμπαραστάτη. Μαζί, δυνατοί, ικανοί και αποφασισμένοι. Ασπίδα αλλά και δόρυ μας» συμπλήρωσε.

