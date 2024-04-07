Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 12 το μεσημέρι, πριν από τη λήξη των εργασιών, πέφτει σήμερα η αυλαία στο 15ο Συνέδριο της ΝΔ, το οποίο συμπίπτει με τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος και από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Tο παρών δίνουν 2.742 στελέχη από όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και εκπρόσωποι των απόδημων Ελλήνων.

Λίγο νωρίτερα θα μιλήσουν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Χθες, στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, εξήρε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την στάση του στο μεταναστευτικό, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Οι σημερινές ομιλίες

Συγκεκριμένα, σήμερα, Κυριακή 7 Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες της γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής Μαρίας Συρεγγέλα, του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννη Πλακιωτάκη, του αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της υποψήφιας του ΕΛΚ για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.





Πηγή: skai.gr

