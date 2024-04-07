«Σήμερα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όσοι προσπαθούν να ρίξουν λάσπη στην κυβέρνηση, θα πάρουν την απάντησή τους στις 9 Ιουνίου. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης.

«Θέλουμε ισχυρή τη ΝΔ στην Ευρώπη. Είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό φιλολαϊκό κόμμα στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο αριθμό μελών. Για εμάς έχει σημασία να συνεχίσουμε σε μία Ευρώπη που έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα με κοινές πολιτικές, όπως το αγροτικό, η ακρίβεια», πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι «Ο Μητσοτάκης πήρε την Ελλάδα και την έκανε πρωταγωνίστρια και μέσα στην υγειονομική κρίση. Θέλουμε μία ισχυρή ευρωομάδα και θα ξεκινήσουμε έναν μεγάλο αγώνα σε όλους τους νομούς της χώρας για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα στις 9 Ιουνίου», σημειώνοντας ότι «οι ευρωεκλογές δεν είναι μία χαλαρή κάλπη, θα δώσει πολλά μηνύματα.Μεγάλος αντίπαλός μας είναι η αποχή και πρέπει όλοι να στείλουμε το μήνυμα».

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι «το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που έχουμε υποσχεθεί για τον ελληνικό λαό, τα υλοποιούμε», και επισήμανε ότι «οι δημοσκοπήσεις είναι σημαντικές για να μας δώσουν μηνύματα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.