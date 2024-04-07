Με αναφορά στο συνέδριο της ΝΔ που διεξάγεται στο Ζάππειο Μέγαρο ξεκίνησε τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην έμφυλη βία, ξεκινώντας από τη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους , τονίζοντας ότι «Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται είναι από μόνη της η πιο τραγική είδηση. Μας πόνεσε και μας εξόργισε όλους, εμένα πρώτο».

«Οι ευθύνες θα καταλογιστούν και όποιοι από τους αστυνομικούς πρέπει να τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια μίλησε για τα αυξημένα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το φαινόμενο της βίας στα σχολεία.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλημέρα σε όλες και όλους.

Αυτή η Κυριακή βρίσκει τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας στο Ζάππειο, στο 15ο Συνέδριό μας. Συνήθως στις Κυριακάτικες αναρτήσεις αποφεύγω να κάνω αναφορά σε θέματα που θεωρούνται «κομματικά» -όμως ελπίζω να μου επιτρέψετε αυτή τη σύντομη αναφορά σήμερα. Γιατί αυτό το συνέδριο είναι ξεχωριστό, καθώς φέτος η παράταξή μας γιορτάζει 50 χρόνια πορείας και υπηρεσίας στην πατρίδα. Άλλωστε, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου. Είναι το κόμμα που αποκατέστησε τη δημοκρατική διακυβέρνηση στη χώρα. Και ήταν ο ιδρυτής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που υπέγραψε τη Συμφωνία Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, εδώ στο Ζάππειο, οδηγώντας την πατρίδα μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Γι’ αυτό και το 15ο Συνέδριό μας είναι για εμάς τόσο σημαντικό. Είναι γεμάτο με ιστορία και ποτισμένο με το όραμά μας για το αύριο.

Προχωράω όμως τώρα στην ανασκόπηση της εβδομάδας που μας πέρασε. Και δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω με όσα τραγικά διαδραματίστηκαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στους Αγίους Αναργύρους. Είναι αδιανόητο να πέφτει νεκρή μια νέα γυναίκα από το χέρι του πρώην συντρόφου της λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα στο οποίο κατέφυγε για να ζητήσει προστασία από αυτόν. Μας πόνεσε και μας εξόργισε όλους, εμένα πρώτο. Το τι έγινε και τι δεν έγινε αποκαλύφθηκε από την ταχεία έρευνα που διενήργησε η ηγεσία της ΕΛΑΣ, οι ευθύνες θα καταλογιστούν και όποιοι από τους αστυνομικούς πρέπει να τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν, ενώ ο δράστης είναι ήδη αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Έχει σημασία όμως να βρούμε ακριβώς τι δεν λειτούργησε σωστά και πώς θα αποτρέψουμε να επαναληφθεί ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό. Γιατί παραβιάστηκαν οι συγκεκριμένοι κανόνες για την αστυνομική ανταπόκριση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ποιες επιπλέον δικλίδες ασφαλείας χρειάζεται να προσθέσουμε για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να γίνουν νέα λάθη, πώς θα βελτιώσουμε όλη την «αλυσίδα» στην επιχειρησιακή ικανότητα της αστυνομίας. Ήδη ανακοινώθηκαν ορισμένες αλλαγές, με πιο καίρια τη μεταφορά πλέον κάθε θύματος σε ασφαλή χώρο και τη διαμονή του εκεί μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του. Επιπλέον, μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν δημιουργηθεί άλλα 45 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη την Ελλάδα και επεκτείνεται πανελλαδικά η χρήση του Panic Button.

Η αλήθεια είναι ότι σε χιλιάδες περιπτώσεις καταγγελιών στη χώρα μας τηρήθηκαν οι οδηγίες και σώθηκαν πολλές ζωές. Από τον Ιανουάριο έως πρόσφατα αναφέρθηκαν στο ειδικό τηλεφωνικό κέντρο σχεδόν 6.500 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και η Άμεση Δράση ανταποκρίθηκε σε τουλάχιστον 4.800. Επίσης, 270 γυναίκες χρησιμοποίησαν το νέο εργαλείο panic button και γλίτωσαν -με παρέμβαση της αστυνομίας- από μια πιθανή μοιραία κατάληξη. Από το 2021 χτίζουμε ένα δίχτυ προστασίας των θυμάτων της έμφυλης βίας με ειδικά γραφεία εντός των αστυνομικών τμημάτων, με συνεχείς εκπαιδεύσεις, με ξενώνες φιλοξενίας και αρωγής προς τις κακοποιημένες γυναίκες.

Η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία είναι μια σκληρή, μαρτυρική πραγματικότητα και υπάρχουν γυναίκες που την ζουν καθημερινά. Το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση σε πολλές χώρες στην ΕΕ, με την Ελλάδα να βρίσκεται χαμηλότερα απ’ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν μείνουμε στα στατιστικά στοιχεία.

Δεν αρκεί. Δεν μας αρκεί.

Κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται είναι από μόνη της η πιο τραγική είδηση. Η ανθρώπινη ζωή δεν χωρά σε μέσους όρους.

Το στοίχημα για μας είναι να αλλάξουμε στο κράτος όσα περισσότερα γίνεται από όσα μας πληγώνουν. Να αποκτήσουμε πλέον παντού στη δημόσια διοίκηση διαδικασίες και κανόνες για τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων στην επαφή τους με τους πολίτες ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις και ταυτόχρονα να αποτινάξουμε την κουλτούρα της ήσσονος προσπάθειας. Όλοι, από την κορυφή έως τη βάση της διοικητικής πυραμίδας, πρέπει να κατανοήσουμε ότι από τις αποφάσεις και τις επιλογές μας επηρεάζονται καθημερινά οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Κάτι που μας έχει θορυβήσει πολύ είναι επίσης τα αυξημένα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές νέους, αγόρια αλλά και κορίτσια. Αυτή την εβδομάδα θα βρεθώ στη Θεσσαλονίκη από όπου ξεκινάει η εθνική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το φαινόμενο της βίας στα σχολεία, ενώ η ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτήσαμε εργάζεται εντατικά για την εκπόνηση «Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και Παραβατικότητας Ανηλίκων».

Μέτρα έχουν ληφθεί στις σχολικές μονάδες για να δέχονται καταγγελίες των μαθητών και των γονέων τους για περιστατικά σωματικού και ψυχολογικού εκφοβισμού. Αλλά και η Αστυνομία έχει ενεργότερη παρουσία στις περιοχές όπου σημειώνονται συχνά περιστατικά με ξυλοδαρμούς ανηλίκων, αποτρέποντας συμπλοκές μεταξύ νέων. Έχουν μεγάλη σημασία όμως και πρωτοβουλίες σαν αυτή που πήρε η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος μαζί με την Περιφέρεια και τις Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις της Δυτικής Ελλάδας. Δημιουργήθηκε ένα θεματικό πάρκο με τον τίτλο «Χτίζουμε τοίχο στην παραβατικότητα ανηλίκων» στο οποίο συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων που μοιράζονται τα βιώματά τους ως θύτες, θύματα και θεατές, με ψυχολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας. Ακόμη, παίρνουν μέρος σε παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας με θέμα τη βία. Το «πάρκο» ξεκίνησε από την Πάτρα και μέχρι τις 18 Απριλίου θα λειτουργήσει σε Πύργο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Προφανώς δεν θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά κάθε σωστή και ειλικρινής προσπάθεια κάτι μπορεί να αποφέρει στο να μειώσουμε τη βία των ανηλίκων και να περιορίσουμε το bullying.

Έχουμε νέα και ως προς τον διαδικτυακό εκφοβισμό και γενικώς τη διακίνηση παράνομου ή ψευδούς περιεχομένου από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Έχουμε πλέον και στη χώρα μας -με την ψήφιση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας- τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για οποιονδήποτε θιγόταν από οποιαδήποτε πληροφορία να βρει το δίκιο του και σε εύλογο διάστημα. Η DSA, η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που ψήφισε η Βουλή την Πέμπτη, αναγκάζει τις μεγάλες πλατφόρμες να λογοδοτούν και να κατεβάζουν το περιεχόμενο που παραβιάζει τη σωστή πληροφόρηση, την αλήθεια, τη λογική αλλά και την έννομη τάξη. Να το κάνουν σε εύλογο χρόνο για να μην προκύψει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Επιπλέον, προβλέπονται νέα δικαιώματα για τους χρήστες, να υποβάλλουν, για παράδειγμα, καταγγελία στην πλατφόρμα, να αναζητούν εξωδικαστικούς διακανονισμούς, να υποβάλλουν καταγγελία στην εθνική τους Αρχή στη γλώσσα τους ή να ζητούν αποζημίωση για παραβάσεις των κανόνων. Το συντονισμό για την εφαρμογή της DSA θα έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων την οποία θα συνδράμουν 14 εξειδικευμένοι επιστήμονες που θα προσληφθούν.

Με τον ίδιο νόμο επίσης προχωράμε σε περαιτέρω απλοποίηση της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αλλάξετε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεφωνίας, εφεξής αντί να στέλνετε τα αναγκαία δικαιολογητικά ως φυσικά αντίγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση ΑΦΜ, τελευταίος λογαριασμός κοκ) με κούριερ ή αυτοπροσώπως, πλέον με μια έγκριση σας μέσω του ψηφιακού wallet του gov.gr θα διαβιβάζονται στον πάροχο ως ψηφιακά αντίγραφα. Επιπλέον, με το Ειδικό Μητρώο Δικαιολογητικών Διοικητικών Διαδικασιών που μόλις θεσμοθετήσαμε, όλα τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για συναλλαγές με το δημόσιο συγκεντρώνονται ψηφιακά σε ένα σημείο και αντλούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αρχές χωρίς να ζητούνται ξανά και ξανά από τους πολίτες. Δηλαδή: λιγότερη χαρτούρα και σίγουρα λιγότερη ταλαιπωρία για όλους. Για τον προσωπικό αριθμό κάθε πολίτη, τη μεγάλη αυτή ψηφιακή καινοτομία που θα κάνει ακόμη ευκολότερη την επαφή με το δημόσιο και θα είναι έτοιμη έως τον Ιούνιο, θα πούμε περισσότερα μέσα στον επόμενο μήνα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεξαγωγή του πρώτου ηλεκτρονικού γραπτού διαγωνισμού (τεστ δεξιοτήτων) από το ΑΣΕΠ για όλες τις θέσεις Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και των δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας. To ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 94%. Τα υψηλά αυτά ποσοστά δίνουν μια ηχηρή απάντηση σε όσους διέδιδαν ότι το τεστ δεξιοτήτων δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διαδικασία επιλογής.

Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης δεξιοτήτων οριζοντίως στον Δημόσιο Τομέα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Χρησιμοποιούνται ήδη σε περισσότερες από 50 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και από μεγάλες εταιρείες διεθνώς και στην Ελλάδα.

Η υλοποίηση του νέου πλαισίου επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή μόλις στα τέλη του περασμένου έτους, προχωρά με ταχείς ρυθμούς και υλοποιεί τη δέσμευσή μας για πιο επαγγελματική και ακομμάτιστη διοίκηση κρίσιμων για τους πολίτες οργανισμών του κράτους.

Οι 15 υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία για κάθε θέση περνούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης που είναι η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων και των προσόντων εμπειρίας τους. Οι πρώτοι 7 θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής, υπό το ΑΣΕΠ.

Ιστορική θα χαρακτηρίσω (καθώς συζητείται από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου εδώ και 114 χρόνια) και τη μεταρρύθμιση που προωθούμε στον τομέα απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βραχίονας αυτής της μεταρρύθμισης είναι ο νέος δικαστικός χάρτης που τέθηκε από την Πέμπτη σε διαβούλευση έπειτα από ενδελεχή μελέτη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με διεθνή τεχνική βοήθεια.

Τι κάνουμε πρακτικά; Προχωράμε σε ενοποίηση των δυο πρώτων βαθμών απονομής Δικαιοσύνης -ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων- δημιουργώντας μια «δεξαμενή» 2.100 δικαστών. Στο εξής, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νομό δηλαδή, θα υπάρχει μόνο ένα Κεντρικό Πρωτοδικείο. Για εθνικούς λόγους λαμβάνεται ειδική μέριμνα στα σύνορα και στα νησιά (Έβρος, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες). Υπολογίζεται ότι μόνο από αυτή την παρέμβαση θα μειωθεί ο συνολικός χρόνος εκδίκασης σε όλους τους βαθμούς κατά 30%, δηλαδή κατά 450 ημέρες.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται στην 146η θέση διεθνώς στον δείκτη για την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης διότι μια υπόθεση απαιτεί σχεδόν τριπλάσιο χρόνο για να τελεσιδικήσει στην Ελλάδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, αποτελεί μια επίδοση δικαιοπολιτικά απαράδεκτη για κάθε σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν μας τιμά ως χώρα. Στόχος μας είναι σωρευτικά μαζί με τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις (ψηφιοποίηση, νέα δικαστικά κτίρια, επιμόρφωση δικαστών και υπάλληλων) να συγκλίνουμε έως το 2027 στον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 640 ημερών από 1.440 που είναι σήμερα. Έχουμε εξασφαλίσει γι’ αυτό πόρους ύψους σχεδόν 500 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σημαντική εξέλιξη θεωρώ και την επιτυχή εξέλιξη της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS και πάλι σε πείσμα όσων την αμφισβητούσαν. Πάνω από 255.000 επιχειρήσεις έχουν διασυνδεθεί ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για να το κάνουν μέχρι την καταληκτική προθεσμία, στις 30 Απριλίου. Πρόκειται ουσιαστικά για το 90% των επιχειρήσεων που είναι υπόχρεες διασύνδεσης. Από το υπόλοιπο 10%, πολλές είναι εποχικές επιχειρήσεις που θα βάλουν τα POS όταν επαναλειτουργήσουν.

Και μιας και ανέφερα επιχειρήσεις, θέλω να επισημάνω το θετικό ισοζύγιο ανοίγματος/κλεισίματος επιχειρήσεων στο α’ τρίμηνο του 2024 σύμφωνα με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο μάλιστα βελτιώθηκε κατά περίπου 20% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023. Κάθε μήνα φέτος δημιουργούνταν περίπου 5.000 νέες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών, με τον Ιανουάριο να σημειώνει ρεκόρ 13ετίας στο άνοιγμα επιχειρήσεων, συνολικά 7.063 επιχειρήσεις. Το ισοζύγιο βελτιώθηκε σε όλες τις περιφέρειες -τα σκήπτρα κατέχουν η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

Μένω στο πεδίο της οικονομίας και στα καλά νέα από την ελληνική μεταποίηση. Τον Μάρτιο υπήρξε άνοδος του σχετικού δείκτη για έκτο συνεχή μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global. Οι παραγγελίες αφορούν εσωτερικό και εξωτερικό, με τις πωλήσεις στο εξωτερικό να έχουν αυξηθεί με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών -το ίδιο και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδος, η ελληνική μεταποίηση έχει αυξήσει το μερίδιο της στην ελληνική οικονομία στο 14% από 11% πριν κάποια χρόνια. Ενώ περίπου 20% των άμεσων ξένων επενδύσεων αφορούν σε παραγωγικές μεταποιητικές δραστηριότητες. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν τη σημαντική αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου που συντελείται ήδη στη χώρα μας (κόντρα στις ατεκμηρίωτες διαπιστώσεις της αντιπολίτευσης που ομιλεί χωρίς στοιχεία).

Τώρα, από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε η λειτουργία της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας υποχρεωτικής ενημέρωσης των δανειοληπτών από τους διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η ατομική ενημέρωση μπορεί να αφορά πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης, ανάλυση για το τι αφορά το κεφάλαιο, τόκους, προμήθειες, τυχόν άλλες χρεώσεις, καθώς και το ισχύον επιτόκιο. Επίσης τις δόσεις, την ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης, το τρέχον υπόλοιπο, καθώς και τον λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής. Θυμίζω ότι για τυχόν μη συμμόρφωση των servicers προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής μας για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων οφειλών με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο.

Μέσα στη βδομάδα καταβλήθηκαν στους αγρότες μας από τον ΕΛΓΑ και το πρόγραμμα κρατικής αρωγής συνολικά 76 εκ. ευρώ για αποζημιώσεις του 2023 και προκαταβολές αποζημιώσεων για τις καταστροφές από την πύρινη λαίλαπα στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου-Ρόδου, Μαγνησίας και Έβρου. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο φέτος -όπως έχουμε δεσμευτεί- θα εξοφληθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά στους παραγωγούς.

Οι πολιτικές μας έχουν ως βασικό γνώμονα την αρχή ότι κανείς δεν πρέπει και δεν πρόκειται να μείνει πίσω, ιδίως οι πιο ευάλωτοι όπως είναι όσοι βρέθηκαν εκτός απασχόλησης. Γι’ αυτό και δίνουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 2.700 ευρώ σε κάθε έναν από τους ανέργους, πρώην εργαζόμενους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.». Παράλληλα, προσφέρουμε μια δεύτερη επαγγελματική ευκαιρία και τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία 474 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης σε Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και στις Συγκοινωνίες με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.210 ευρώ για έναν χρόνο και με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Από την Τρίτη η επιστροφή στις κερκίδες τόσο για τους αγώνες της Super League 1 όσο και του ελληνικού Κυπέλλου, θα γίνεται με τη νέα διαδικασία ταυτοποίησης των εισιτηρίων μέσω του Gov.gr wallet. Και χαίρομαι που υπάρχει τεράστια ανταπόκριση των φιλάθλων του ποδοσφαίρου: 220.000 συμπολίτες μας γράφτηκαν τον τελευταίο μήνα στο ειδικό μητρώο του gov.gr προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο ψηφιακό εισιτήριο και να παρακολουθούν με περισσότερη ασφάλεια εντός και εκτός γηπέδων το αγαπημένο σε όλους μας άθλημα. Πώς θα γίνει αυτό; Θα χρειαστεί -αν δεν το έχετε ήδη- να κατεβάσετε στο κινητό σας το λεγόμενο ψηφιακό πορτοφόλι. Προηγουμένως όμως θα πρέπει να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, το emep.gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου. Είναι πολύ απλό και εύκολο. Όλες οι πληροφορίες πάντως υπάρχουν στη νέα πλατφόρμα tickets.gov.gr για ενήλικους, ανηλίκους, γονείς και κηδεμόνες. Θέλουμε το ποδόσφαιρο να είναι γιορτή, χωρίς βία και έκτροπα.

Φθάνοντας προς το τέλος της σημερινής ανασκόπησης, να θυμίσω στους νέους και τις νέες μας ότι και φέτος θα μπορούν να κάνουν χρήση του Youth Pass. Η πλατφόρμα των αιτήσεων άνοιξε από την περασμένη Δευτέρα. Το voucher των 150 ευρώ το δικαιούνται όσοι και όσες έχουν συμπληρώσει είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και 31.12.2023, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και μπορούν να το αξιοποιήσουν για υπηρεσίες πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών. Έχετε προθεσμία να υποβάλετε αίτηση ως τις 15 Μαΐου.

Κλείνω με μια αναφορά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του οποίου το φετινό πρόγραμμα ανακοινώθηκε: δεκάδες παραγωγές κάθε είδους με δημιουργούς από όλες τις γωνιές της γης. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την κεντρική ιδέα που θα διατρέχει τις παραστάσεις. Είναι το αίτημα για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και συμπερίληψη, αλλά και η επιτακτική ανάγκη για συμμετοχή στα κοινά. Αυτά τα αιτήματα κατά την άποψή μου είναι μια διαρκής πρόκληση για τη συμβίωσή μας στις σύγχρονες κοινωνίες, όλοι και όλες μαζί μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές μας και την πατρίδα μας.

Καλή Κυριακή σε όλες και όλους!»

