Τέιλορ Σουίφτ: Αποκάλυψε πώς εμπνεύστηκε το τραγούδι της «Mastermind»

Η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε το τραγούδι της «Mastermind» από την ταινία «Phantom Thread» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Η σούπερ σταρ της ποπ έκανε την αποκάλυψη στο TIME, σε άρθρο αφιερωμένο στην καριέρα της με αφορμή την ανακήρυξή της από το περιοδικό σε «Πρόσωπο της Χρονιάς».

Προς το τέλος του άρθρου, επισημάνθηκε η ικανότητα της Σουίφτ να χρησιμοποιεί προσωπικές εμπειρίες ως πηγή υλικού για τη σύνθεση τραγουδιών της και το τραγούδι «Mastermind» από το άλμπουμ της Midnights (2022) επισημάνθηκε ως απόδειξη.

Η τραγουδίστρια είπε ότι εμπνεύστηκε και έγραψε το τραγούδι αφού παρακολούθησε την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις «Phantom Thread».

Εξήγησε ότι εμπνεύστηκε κυρίως από το ανατρεπτικό τέλος της δραματικής ταινίας. «Θυμάστε αυτή την τελευταία σκηνή;» είπε. «Σκέφτηκα, δεν θα ήταν διασκεδαστικό να έχω έναν στίχο για το να είσαι υπολογίσιμος» τόνισε.

Στο συγκεκριμένο τραγούδι η Σουίφτ φαίνεται να εργάστηκε σε πολλαπλά επίπεδα - από προσωπικό έως πολιτικό, ανέφερε άρθρο του περιοδικού το 2022.

Το άρθρο περιγράφει λεπτομερώς το καλλιτεχνικό της ταξίδι από την απόρριψή της ως τραγουδίστρια που εμφανιζόταν πριν από τον σταρ της κάντρι Κένι Τσέσνεϊ στα 17 της, μέχρι τις συναυλίες της στο πλαίσιο της περιοδείας «Eras».

