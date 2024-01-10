Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο κρατικό κανάλι παραχωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, ενόψει του νομοσχεδίου που θα δοθεί προς δημόσια συζήτηση.

Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει καταθέσει ένα τεκμηριωμένο αίτημα για την απόκτηση αεροσκαφών F-35. Εκτιμώ ότι αυτό το αίτημα είναι ώριμο και θα εγκριθεί κατά την άποψή μου σχετικά σύντομα από τις αμερικανικές αρχές, δηλαδή από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ήδη έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με μια σημαντική αγορά η οποία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικά την Αεροπορία της χώρας», τόνισε, ενώ για τα F-16 της Τουρκίας επανέλαβε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ετεροπροσδιορίζονται, «ούτε είμαστε εμείς αυτοί που θα βάλουμε κάποιο φρένο ή έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε την πώληση αμυντικού υλικού σε μια άλλη χώρα».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως είναι αυτονόητο ότι σε μια συμμαχία δεν γίνεται αμυντικό υλικό να χρησιμοποιείται πχ για υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.

«Αλλά εγώ κρατώ το καλό κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων των τελευταίων μηνών και θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι εποχές της μεγαλύτερης έντασης έχουν πια μείνει πίσω μας και ανήκουν στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης μετά από σχετική ερώτηση ανέφερε ότι σε δύιο εβδομάδες θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα μεγάλο επενδυτικό forum στη Νέα Υόρκη, «προκειμένου να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και στους Αμερικανούς επενδυτές τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και να μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε τις σημαντικές θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών».

Επ' αυτού είπε ότι θα βρεθεί και κοντά στην ομογένεια στο Σικάγο, ενώ θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου που θα ανοίξει ουσιαστικά τις πόρτες στους ομογενείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του ερχόμενου Ιουνίου.

«Μια πολύ μεγάλη τομή, μια μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση για τη χώρα μας και ένα πάγιο αίτημα του παγκόσμιου ελληνισμού το οποίο επιτέλους ικανοποιείται», υπογράμμισε.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα και το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι «δεν είμαστε κοντά στο να πάμε στη Χάγη, αλλά σίγουρα δεν είμαστε τόσο μακριά όσο ήμασταν πριν από έναν χρόνο».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως έχουμε πετύχει σημαντική εξομάλυνση στις σχέσεις μας με την Τουρκία η οποία αποτυπώνεται και στο πεδίο, με σημαντικότατη μείωση, αν όχι μηδενισμό, της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς.

«Έχουμε καταφέρει να υπογράψουμε μια συμφωνία για ταξίδια Τούρκων πολιτών στα ελληνική νησιά χωρίς βίζα. Κάτι το οποίο επιθυμούσαν διακαώς οι νησιώτες μας. Μια συμφωνία που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Μάρτιο. Θα την εκμεταλλευτούν, δηλαδή, αυτή την συμφωνία 10 ελληνικά νησιά ολόκληρη την άνοιξη, το καλοκαίρι και πιστεύω ότι είναι μια συμφωνία η οποία θα ισχύσει στο διηνεκές», συνέχισε, ενώ αναφέρθηκε στην ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών και στην καλύτερη συνεργασία τους στο προσφυγικό - μεταναστευτικό και έχουμε δει σημαντική μείωση των ροών τους τελευταίους μήνες.

«Το κλίμα, η σημειολογία, οι εικόνες, αυτά τα οποία λέγονται, αυτά τα οποία δεν λέγονται από τουρκικής πλευράς, βοηθούν στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων με περισσότερη αισιοδοξία», συμπλήρωσε.

«Και ναι, να μπορέσουμε σταδιακά να μπούμε και στον πυρήνα της διαφοράς μας, που δεν είναι άλλος από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας δηλαδή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει επιλυθεί εδώ και δεκαετίες. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Η γεωγραφία στο Αιγαίο δε, το κάνει ακόμα πιο περίπλοκο. Δεν έχω, λοιπόν, αυταπάτες ότι το θέμα αυτό θα λυθεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Όμως, θα το προσεγγίσουμε με καλή διάθεση, έχοντας ξεκάθαρες τις κόκκινες γραμμές τις οποίες πιστεύω ότι κάθε ελληνική κυβέρνηση θέτει όταν συζητά τα θέματα αυτά. Εκμεταλλευόμενοι, όμως, ένα γενικότερο καλό κλίμα, το οποίο από μόνο του, θα έλεγα, ήδη έχει δώσει ένα σημαντικό θετικό αποτύπωμα», επισήμανε.

Ερωτηθείς αν η επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς αποτελεί για τον ίδιο προσωπικό στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως δεν νομίζει ότι θα υπήρχε Έλληνας Πρωθυπουργός ο οποίος θα έλεγε ότι δεν θα ήθελε με κάποιο τρόπο να το επιλύσει, αρκεί να το κάνει με όρους οι οποίοι θα είναι συμφέροντες για την πατρίδα. «Προφανώς ένα τόσο δύσκολο θέμα δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί υπό οποιαδήποτε άλλη οπτική γωνία», τόνισε, ενώ είπε πως και μην μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό, πρέπει να μπορούμε να μάθουμε να ζούμε με την Τουρκία και με τις διαφορές μας και να έχουμε μία καλή σχέση, χωρίς να φτάνουμε στα όρια.

«Χωρίς να σημαίνει κάθε τρεις και λίγο κάποιος κόκκινος συναγερμός και χωρίς να υιοθετείται, από πλευράς Τουρκίας, μία ρητορική πολύ επιθετική η οποία αμφισβητεί ευθέως κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Είμαστε στο σημείο αυτό. Από την άλλη, δεν είμαι αφελής, έχω δει πολλές οβιδιακές μεταμορφώσεις της τουρκικής ηγεσίας, αλλά αυτή τη φορά, έχοντας κάνει πια τρεις συναντήσεις με τον Πρόεδρο Ερντογάν από τις εκλογές και μετά, είμαι πολύ πιο αισιόδοξος ότι «το νερό έχει μπει στο αυλάκι» και τουλάχιστον μπορούμε να κρατήσουμε ως κεκτημένο αυτή τη σημαντική εξομάλυνση των σχέσεών μας, ασχέτως του τι θα γίνει τελικά με τη μεγάλη μας διαφορά», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ δήλωσε πως «η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό και από τότε που αρχίσαμε να έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού, η κυβέρνηση έχει προτάξει την αντιμετώπισή της ως απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα κι έχει πάρει πολλά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση».

Υπενθύμισε ότι μόνο τον περασμένο Δεκέμβριο εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση πρωτίστως των πιο αδύναμων νοικοκυριών και σημείωσε πως έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, έχουν επιβληθεί πολλά πρόστιμα και τώρα υπάρχουν τα εργαλεία για τον τρόπο τιμολόγησης των προϊόντων στο ράφι.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε γιατί η Ελλάδα έχει το ακριβότερο βρεφικό γάλα στην Ευρώπη και το ελαιόλαδο 23,7% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων κάνουμε πια πιο δραστικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν σκοπό να μειώσουν τελικά τις τιμές στο ράφι. Διότι έχουμε ένα μοντέλο στην Ελλάδα όπου έχουμε υψηλές ονομαστικές τιμές και μετά υψηλές εκπτώσεις και πίσω από αυτό το συγκεχυμένο καθεστώς τιμολόγησης τελικά κρύβονται οι υψηλότερες τιμές», απάντησε σημειώνοντας πως είναι αδικαιολόγητο πολυεθνικές εταιρείες να πωλούν το ίδιο προϊόν σημαντικά ακριβότερα στην Ελλάδα απ’ ό,τι σε άλλες αγορές. «Δεν δικαιολογείται. Μερικές φορές ακούμε δικαιολογίες: ‘είμαστε νησιωτική χώρα, είμαστε απομονωμένοι’. «Δεν τα πιστεύω αυτά και δεν υποστηρίζονται και από τα πραγματικά δεδομένα. Όταν είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν είναι «μπανανία» και δεν θα κερδοσκοπούν στις πλάτες των Ελλήνων καταναλωτών μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, το εννοώ. Και αν αυτό το οποίο λέω ενοχλεί αυτές τις εταιρείες, τι να κάνω, εγώ έχω μια υποχρέωση: να προστατεύσω αυτή τη στιγμή τον Έλληνα καταναλωτή και να εξασφαλίσω ότι λίγο-πολύ τα ίδια προϊόντα σε μια ενιαία αγορά -είμαστε σε μια ενιαία αγορά, έχουμε την ίδια αγορά, αυτό υποτίθεται ότι πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα και πάνω από όλα την ενιαία αγορά- ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα πωλούνται πολύ πιο ακριβά στην Ελλάδα απ’ ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ενώ ειδικά για το βρεφικό γάλα είπε ότι η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα καθορίζοντας πλαφόν στο κέρδος.

Σε ερώτηση γιατί η κυβέρνηση δεν επιλέγει τη διατίμηση που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι οι διατιμήσεις πολύ συχνά οδηγούν σε ελλείψεις στο ράφι και σημείωσε ότι το βρεφικό γάλα είναι αναντικατάστατο προϊόν για τις γυναίκες που δεν θηλάζουν το μωρό τους.

«Από την άλλη, όμως, δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ελλείψεις στην αγορά και να τραβήξουν οι εταιρείες αυτές τα προϊόντα τους. Άρα, αυτή την ισορροπία πρέπει να βρούμε. Νομίζω ότι την έχουμε βρει. Θα δυσαρεστηθούν κάποιες εταιρείες από τις παρεμβάσεις μας, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν μπορεί να δούμε και άλλα αντίστοιχα μέτρα, απάντησε «αν χρειαστεί, ναι» και υπενθύμισε ότι το ίδιο έκανε η κυβέρνηση και για να αντιμετωπίσει και τις πρωτοφανείς αυξήσεις των τιμών της ενέργειας.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση φορολόγησε τα διυλιστήρια και εισέπραξε περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ πέρσι τα οποία επέστρεψε τελικά στην κοινωνία μέσα από έκτακτες ενισχύσεις.

«Άρα, από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς, στην οποία εγώ πιστεύω, πιστεύω στην αγορά, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είμαστε μια κοινωνία αγγέλων. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι το κέρδος, η διεκδίκηση του υπερκέρδους ή του κέρδους απληστίας, μπορεί πάντα να είναι στο μυαλό κάποιων. Εκεί έχουμε την υποχρέωση να παρέμβουμε και το κάνουμε», ανέφερε.

Μετά από σχετική ερώτηση είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το πλαίσιο των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πάντα σε συνδυασμό με την Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία, είπε, είναι ταγμένη στο να υπηρετεί την αντιμετώπιση ολιγοπωλιακών πρακτικών που οδηγούν τελικά σε υψηλότερες τιμές.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι όλες οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στοχεύουν στη μεγαλύτερη διαφάνεια που είναι αυτή η οποία επιτρέπει στον καταναλωτή να συγκρίνει τιμές.

Επ' αυτού αναφέρθηκε στο «e-Καταναλωτής», σημειώνοντας πως είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο και ενθάρρυνε τους τηλεθεατές να το αξιοποιούν περισσότερο γιατί, όπως είπε, δίνει πολύ χρήσιμα συγκριτικά στοιχεία τιμών.

«Έτσι λειτουργεί εύρυθμα μία αγορά, όταν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Έτσι λειτούργησε, θέλω να θυμίσω, και ο ανταγωνισμός, τελικά, στις τιμές των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Διότι, θυμάστε, πόση κριτική, καλοπροαίρετη, μέσα από διάφορα, έτσι, εύθυμα βιντεάκια και memes είδαμε για τα πολύχρωμα τιμολόγια. Πλην όμως, τελικά αυτή η διαφάνεια στις τιμές οδήγησε τους προμηθευτές, τουλάχιστον για τον μήνα Ιανουάριο -και εκτιμώ ότι αυτό θα συνεχιστεί τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες, γι' αυτούς που έχουμε ορατότητα- να δώσουν τιμές χαμηλότερες από αυτό το οποίο και εσείς ως δημοσιογράφοι μπορεί να περιμένατε. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ανταγωνισμός στην πράξη. Όμως με ένα κράτος το οποίο εποπτεύει την αγορά και το οποίο παρεμβαίνει όποτε αυτό είναι απαραίτητο», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είπε πως είναι θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ την ελληνική κοινωνία και το άνοιξε ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία. «Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Έχω διαβάσει, έχω μελετήσει πολύ. Έχω συζητήσει με πολλούς συμπολίτες μας, τους οποίους τους αφορά αυτή η επικείμενη νομοθέτηση. Θέλω να σας πω, καταρχάς, ότι αυτό το οποίο θα νομοθετήσουμε είναι την ισότητα στο γάμο. Δηλαδή, την απαλοιφή οποιασδήποτε διάκρισης ανάλογα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό στο ζήτημα της σύναψης μιας σχέσης γάμου. Που ουσιαστικά τι είναι ο γάμος; Είναι, θα έλεγα, το «επιστέγασμα» της αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων. Είναι ταυτόχρονα, όμως, και ένα νομικό συμβόλαιο με δικαιώματα και υποχρεώσεις», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτό το οποίο προτίθεται να φέρει προς ψήφιση δεν είναι κάτι επαναστατικά διαφορετικό από αυτό το οποίο ήδη ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πως έχει νομοθετηθεί σε 20 χώρες στην Ευρώπη εκ των οποίων οι 15 είναι στην Ε.Ε.

«Δεν πάμε δηλαδή να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, ούτε να κάνουμε κάτι το οποίο ξεφεύγει από αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω επίσης να τονίσω ότι μιλάμε για πολιτικό γάμο, έτσι; Δεν μιλάμε εδώ ούτε για εκκλησία, ούτε για στέφανα. Το λέω γιατί ξέρετε υπάρχει πάντα μία εικόνα…Ούτε για ρύζια, ούτε για τέτοια», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως σέβεται απόλυτα όλες τις απόψεις και δεν θέλει αυτό το θέμα να διχάσει την ελληνική κοινωνία, αλλά να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. «Σέβομαι απόλυτα και τους συμπολίτες μας που έχουν διαφορετική άποψη, όπως σέβομαι και την άποψη της Εκκλησίας. Εξάλλου, θέλω να σας θυμίσω ότι η Εκκλησία ήταν απέναντι στον πολιτικό γάμο, η Εκκλησία ήταν απέναντι στην καύση των νεκρών και η Πολιτεία προχώρησε και νομοθέτησε σεβόμενη τον ρόλο της Εκκλησίας και μην υπαγορεύοντας στην Εκκλησία να κάνει κάτι το οποίο αντίκειται στον πυρήνα της θεολογικής προσέγγισης της Εκκλησίας στα ζητήματα αυτά.

'Αρα, προφανώς και θα ακούσουμε τις απόψεις της Εκκλησίας, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, θα σεβαστούμε τη διαφορετική άποψη, αλλά νομοθετεί η Πολιτεία, δεν συνομοθετεί με την Εκκλησία, όπως έχει συμβεί και πολλές φορές στο παρελθόν», συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι θέλει να ωριμάσει αυτή η συζήτηση στην κοινωνία, πριν φέρει κάτι προς εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο.

«Ξέρετε, πάντα οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο γίνονταν από την κεντροαριστερά και κατά κανόνα η κεντροδεξιά ήταν πίσω από τις εξελίξεις. Θυμάμαι ακόμα, το 1982, όταν ήρθε η μεγάλη επανάσταση στο οικογενειακό δίκαιο, και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε διατάξεις οι οποίες τώρα μας φαίνονται απολύτως προφανείς: η αποποινικοποίηση της μοιχείας, η ποινικοποίηση της οικογενειακής βίας, η δυνατότητα στη γυναίκα να κρατήσει το επώνυμό της. Βλέπετε λοιπόν ότι οι κοινωνίες προχωρούν», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι οι πιο πολλοί πολίτες δεν έχουν επί της ουσίας αντίρρηση στο γάμο και εκεί που υπάρχει πάντα μια επιφύλαξη και την ακούει με προβληματισμό είναι για το τι θα γίνει με τα παιδιά.

«Παιδιά υπάρχουν σήμερα. Και δεν νομίζω ότι κανείς αμφισβητεί μια πραγματικότητα: ότι τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν παιδιά και δεν θα σταματήσουν αυτά τα παιδιά να υπάρχουν, δεν θα εξαφανιστούν. Πλην όμως, τα παιδιά αυτά, ξέρετε, δεν έχουν ίσα δικαιώματα. Και γιατί δεν έχουν ίσα δικαιώματα; Να πάρω μια ιστορία από αυτές που ακούστηκαν και στη δική σας εκπομπή. Μία μητέρα η οποία συζεί με τη σύντροφό της, έχει καρκίνο και μπορεί να πεθάνει. Εάν συμβεί αυτό, η σύντροφός της δεν έχει κανένα δικαίωμα στο παιδί. Κανένα δικαίωμα. Το παιδί αυτό θα πάει σε ίδρυμα. Και ρωτώ ειλικρινά και κοιτάω στα μάτια όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια επιφύλαξη για το θέμα αυτό: εξυπηρετούμε τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία ήδη υπάρχουν με το να μην ρυθμίσουμε τα λίγα παιδιά, τα λίγα ζευγάρια που τελικά τους αφορά το ζήτημα; Και τους αφορά πολύ, ξέρετε. Ένα παιδί γεννημένο στο εξωτερικό δεν μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης γιατί πολύ απλά δεν αναγνωρίζουμε εμείς στην Ελλάδα τον γάμο. Και αναρωτιέμαι, επειδή ακούω πολύ και το θέμα του bullying και με προβληματίζει και εμένα: πότε υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο bullying; Όταν αυτά γίνονται στα κρυφά ή όταν συζητάμε ανοιχτά για τα ζητήματα αυτά; Νομίζω ότι μάλλον είναι πιο πιθανόν να γίνει στην πρώτη κατηγορία γιατί τα παιδιά αυτά υπάρχουν», ανέφερε.

Ερωτηθείς σε τι διαφοροποιείται η πρόταση της κυβέρνησης από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως η κυβέρνηση δεν θα πειράξει καθόλου το καθεστώς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. «Αυτή η έννοια, δηλαδή, γυναικών οι οποίες μετατρέπονται σε μηχανές παραγωγής παιδιών κατά παραγγελία, όπως είπε ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης, «θέλω ένα αγόρι και δεν με ενδιαφέρει ποια θα το γεννήσει», αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, άρα δεν κάνουμε τίποτα στο καθεστώς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Αυτή είναι μια σημαντική διαφοροποίηση από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εμείς και πως δεν θα πειραματιστούμε με τις πιο προχωρημένες ιδέες στα θέματα των δικαιωμάτων.

«Πχ παραδείγματος χάρη, ένας άντρας μόνος του να μπορεί να χρησιμοποιήσει παρένθετη μητέρα για να κάνει παιδί. Αυτό δεν θα επιτραπεί στην Ελλάδα. Είμαι πολύ σαφής δηλαδή στο τι θα κάνουμε και πολύ σαφής στο τι δεν θα κάνουμε. Δεν θα υπάρχει στο νομοσχέδιο «Γονέας 1», «Γονέας 2»», διαβεβαίωσε.

Συμπλήρωσε δε ότι μια γυναίκα μόνη της και ένας άντρας μόνος του στην Ελλάδα από το 1946 μπορεί να υιοθετήσει.

«Αφού δεν βάζουμε αστυνόμο ηθικής στο σπίτι του. Μπορεί αύριο να θέλει ο άντρας αυτός να συζήσει με κάποιον άλλον. Του έχουμε δώσει το δικαίωμα να υιοθετήσει ήδη. Προσέξτε. Γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει μια αξία. Ακριβώς γιατί είναι πολύ σύνθετη και πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες ακριβώς τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι ισχύει, τι δεν ισχύει και γιατί τελικά το κύριο μέλημά μου, και εγώ πρέπει να σας πω ότι πήρα οριστικά την απόφαση ότι θέλω να προχωρήσω με το νομοσχέδιο αυτό, όταν άκουσα τις ιστορίες των παιδιών. Αφορά πρωτίστως τα παιδιά αυτά τα οποία υπάρχουν», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι «μόδα των καιρών», ότι υπάρχει από καταβολής του ανθρώπινου γένους, ότι έτσι παιδιά υπήρχαν, υπάρχουν και ενδεχομένως να υπάρχουν και στο μέλλον και πως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να να ρυθμίσουμε τα δικαιώματα τους.

Ο κ. Μητσοτάκης για τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών ανδρών και έχουν προκύψει από παρένθετες μητέρες, δήλωσε ότι πάντα θα έχουν ισότιμα δικαιώματα αλλά νέα παιδιά δεν θα μπορούν να γεννηθούν στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο.

«Γι' αυτό και πιστεύω ότι το σχέδιο νόμου αυτό, όπως το έχουμε επεξεργαστεί και όπως θα αρχίσουμε να το παρουσιάζουμε πολύ πιο αναλυτικά τις επόμενες μέρες, είναι καλά επεξεργασμένο και είναι, όπως τονίζω, λελογισμένο.

Κι έχει μια πολύ σημαντική διαφορά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και αφορά στη μη δυνατότητα, του δικού μας νομοσχεδίου, για κάποιον μόνο άντρα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει παρένθετη μητέρα για να κάνει παιδί», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ο διάλογος για το θέμα δεν θα κρατήσει πολύ, ενώ για τους βουλευτές είπε ότι είναι θέμα συνείδησης και δεν θα βάλει κομματική πειθαρχία.

«Όμως πρέπει και εγώ και όσοι πιστεύουν στο νομοσχέδιο αυτό να πείσουμε τους βουλευτές μας και ενδεχομένως να μεταπείσουμε και κάποιους οι οποίοι μπορεί να έχουν αρνητική στάση», συνέχισε, ενώ για τους υπουργούς και τους υφυπουργούς δήλωσε: «Οι βουλευτές ψηφίζουν, όχι οι Υπουργοί. Και με τη βουλευτική τους ιδιότητα προσέρχονται σε αυτή την ψηφοφορία. Όμως, προφανώς, όταν κάποιος είναι Υπουργός υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση σε μία συλλογική απόφαση που παίρνει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Θέλω να θυμίσω ότι τα νομοσχέδια εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τους Υπουργούς. Αλλά και αυτό θα σας έλεγα είναι μία λεπτομέρεια, διότι ξέρω πολύ καλά ότι για να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που εκτιμώ ότι δεν θα το ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς είναι σημαντικό να μπορέσουμε να πείσουμε και βουλευτές και από άλλα κόμματα να το ψηφίσουν».

Σχολιάζοντας δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι «δεν θα δέσει το ΠΑΣΟΚ τα παπούτσια της κυβέρνησης» σε αυτό το θέμα, είπε ότι του έκανε εντύπωση αυτή η τοποθέτηση.

«Αντί να δούμε την ουσία του θέματος, ο κ. Ανδρουλάκης εργαλειοποιεί με τον τρόπο του ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα δικαιωμάτων στο οποίο, προσέξτε, εγώ ο ίδιος ξεκινώ λέγοντας ότι δεν θα βάλω κομματική πειθαρχία. Και προσέξτε, γιατί το κάνω αυτό; Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μη διχαστούμε στο θέμα αυτό ως κοινωνία να μη διχαστούμε», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε πως από τη στιγμή που θα φέρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο θα καταφέρει να το περάσει και πως αυτή είναι η πρόθεσή του.

«Από τη στιγμή που, όπως σας είπα, ο ίδιος δεν βάζω κομματική πειθαρχία, έχω ο ίδιος και όσοι πιστεύουμε σε αυτό την ευθύνη να πείσουμε. Γι' αυτό και είπα την κουβέντα για το κάρο και το άλογο, που παρεξηγήθηκε ολίγον από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης», συνέχισε σημειώνοντας πως η κυβέρνηση δεν νομοθετεί με γνώμονα τις δημοσκοπήσεις.

«Έχω κάνει πολύ αντιδημοφιλή πράγματα και ποτέ δεν κοίταξα τις μετρήσεις. Αλλά για ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις μεταξύ μας σε ευαίσθητα ζητήματα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αφιερώσουμε αυτό τον χρόνο, να μιλήσουμε με πραγματικά παραδείγματα, να εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, όπως σας είπα να εξηγήσουμε τι δεν θα κάνουμε και να καταλήξουμε, πιστεύω, τελικά σε έναν κοινό τόπο», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν η αποχή των βουλευτών που διαφωνούν μπορεί να είναι διέξοδος είπε: «Η αποχή είναι μια αξιοπρεπή στάση που μπορεί κάποιος να εκφράσει την διαφωνία του, δηλαδή να μην υπερψηφίσει, χωρίς να δημιουργήσει και πρόβλημα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι μια επιλογή την οποία μπορεί να έχουν οι βουλευτές».

Επανέλαβε δε μετά από σχετικό ερώτημα ότι η Εκκλησία πρεσβεύει την αγάπη και έχει σταθεί με αξιοπρέπεια σε ζητήματα με τα οποία διαφωνούσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ στο θέμα της ασφάλειας μετά την αλλαγή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δήλωσε πως καμία αλλαγή προσώπου από μόνη της δεν μπορεί να λύσει ένα σύνθετο πρόβλημα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι δεδομένο ότι χρειαζόμαστε δραστικές αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας, τις οποίες θα υλοποιήσει η κυβέρνηση με μεγάλη ταχύτητα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, κυρίως εκείνα που έχουν βαθύτερες κοινωνικές αιτίες.

«Παραδείγματος χάρη, παραβατικότητα και βία των ανηλίκων. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα μόνο αστυνόμευσης. Δεν μπορώ να πάρω ένα παιδί 15 χρονών να το βάλω στη φυλακή. Δεν μπορεί να είναι αυτή η αντιμετώπιση, η τιμωρητική αντιμετώπιση μόνο ενός σύνθετου κοινωνικού φαινομένου. Θέματα bullying στα σχολεία, θέματα τα οποία έχουν να κάνουμε με τη βία κατά των γυναικών, εκεί έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις», σημείωσε.

Για το bullying είπε ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα νομοσχέδιο το οποίο τώρα εφαρμόζεται και δίνει μεγάλη έμφαση στο να μπορούν τα παιδιά στο σχολείο να έχουν ένα δάσκαλο στον οποίο να πηγαίνουν να μιλήσουν.

«Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, όπως σύνθετο είναι και το πρόβλημα των γυναικοκτονιών» είπε, ενώ για τον όρο «γυναικοκτονία» είπε πως είναι η αναγνώριση ενός εγκλήματος, μιας δολοφονίας, με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

«Δεν αλλάζει όμως το αποτέλεσμα, δολοφονία είναι. Και στο κάτω-κάτω εμείς ήμασταν αυτοί που αυστηροποιήσαμε τις ποινές, ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε τις ποινές για τέτοιου είδους εγκλήματα. Άρα, τώρα αυτή η κριτική νομίζω ότι δεν έχει καμία απολύτως υπόσταση. Αυτό το οποίο, αντίθετα, έχει αξία είναι το γεγονός ότι αρκετές εκατοντάδες γυναίκες σήμερα έχουν το "panic button". Το "panic button" έχει ενεργοποιηθεί πολλές φορές και έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Αυτές είναι οι πολιτικές, μαζί με τη γραμμή υποστήριξης, το 1555, μαζί με τα κέντρα οικογενειακής βίας, τα γραφεία οικογενειακής βίας στα αστυνομικά τμήματα, μαζί με την εκπαίδευση της Αστυνομίας ότι όταν κάποια γυναίκα πηγαίνει και καταγγέλλει ένα περιστατικό πρέπει να το παίρνουν σοβαρά, δεν είναι "έλα μωρέ, τι έγινε". Και έχουμε δει σημαντικές διαφορές. Αλλά πρέπει να τρέξουμε ακόμα περισσότερο», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας και μίλησε για μεγαλύτερη παρουσία της Τροχαίας και για μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας.

«Η τεχνολογία μπορεί να μας λύσει πολλά τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, πια δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να διαφωνεί με κάμερες οι οποίες θα φωτογραφίζουν την πινακίδα και θα σου έρχεται μετά η κλήση κατευθείαν στο σπίτι και θα μπορείς και να την εισπράττεις με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Θα πρέπει να σταματήσουμε πια να θρηνούμε τόσες ζωές στην άσφαλτο. Όλα λοιπόν αυτά είναι σύνθετα ζητήματα, είναι πολύ ψηλά στην προτεραιότητα τη δική μου. Προφανώς κάθε αλλαγή προσώπου είναι και μία έμμεση αναγνώριση ότι μπορούμε καλύτερα και δεν το έκρυψα εξάλλου ποτέ αυτό. Και ο νυν υπουργός σίγουρα είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο θέμα της Υγείας, δήλωσε πως έχουμε ένα ΕΣΥ με πολλά πλεονεκτήματα και με πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε.

«Οι προσλήψεις, όπως ξέρετε, δρομολογούνται ήδη. Έχουμε κάποια ουσιαστικά ζητήματα κάλυψης θέσεων, κυρίως σε νησιά, όπου πρέπει να δώσουμε ενδεχομένως ακόμα πιο αυξημένα κίνητρα γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα, διότι βγαίνουν προκηρύξεις και οι προκηρύξεις καταλήγουν άγονες. Ξέρετε, φέρνουμε και αρκετούς γιατρούς από το εξωτερικό πια. Κάνουμε πρωτοποριακές επεμβάσεις πια και στην Ελλάδα. Πρόσφατα έγινε μια επέμβαση τελείως πρωτοποριακή, μεταμόσχευση από ζωντανό δότη ήπατος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά καινοτόμα. Είναι στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας οι επιστήμονές μας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνολικά», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης τρέχουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και αυτό είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που έλεγαν «μα δεν διοχετεύετε αρκετούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης στην υγεία».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ορόσημο το τέλος του 2025.

«Δεν έχω ποτέ αποκρούσει οποιαδήποτε διάθεση για συναίνεση. Και πρέπει να σας θυμίσω ότι και την προηγούμενη τετραετία, παρά τα όσα έλεγαν τα κόμματα στην προεκλογική τους περίοδο, πολλά νομοσχέδια τελικά, ή τμήματα νομοσχεδίων, ψηφίστηκαν με θετικές ψήφους και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θετικό είναι αυτό», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Μακάρι, συνέχισε, ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. «Αν και τον βλέπω μερικές φορές να παλινωδεί μεταξύ συναινετικών κινήσεων και ενός λόγου που είναι πολύ ακραίος και μου θυμίζει τα χειρότερα πρόσωπα, τουλάχιστον ως προς την οξύτητα του λόγου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά είναι νέος ακόμα και καινούργιος Πρόεδρος, θα κριθεί στην πορεία», συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον κ. Ανδρουλάκη. Και θα κριθούν στα δύσκολα. Για το νομοσχέδιο το οποίο συζητήσαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταθέσει καμία πρόταση ακόμα. Να δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό το οποίο εμείς εισηγούμαστε.

Από εκεί και πέρα όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, εμείς έχουμε μια εντολή δραστικών και τολμηρών μεταρρυθμίσεων».

Απαντώντας στην κριτική τους πρώτους μήνες της δεύτερης τετραετίας ότι είχαν κατέβει οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου υπενθύμισε πως είχε πει «κοιτάξτε, έκανα ένα μεγάλο και εκτεταμένο rotation, δώστε λίγο χρόνο στους Υπουργούς να εξοικειωθούν με τα Υπουργεία τους».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν έχουμε πατήσει «φουλ το γκάζι» στις μεταρρυθμίσεις και ότι υλοποιούμε με μεγάλη ταχύτητα το προεκλογικό μας πρόγραμμα, χωρίς εκπτώσεις.

Γι' αυτό εκλεγήκαμε, γι' αυτό θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα και τα δείγματα γραφής, τουλάχιστον ως προς την οικονομία -παρά το πρόβλημα της ακρίβειας, θέλω να το τονίσω- είναι θετικά».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι υπάρχει κόσμος που τα βγάζει πέρα πολύ δύσκολα αλλά η κίνηση στην αγορά ήταν αυξημένη. «Είναι εικόνα μιας οικονομίας η οποία βασικά πηγαίνει καλά.

Και οι προβλέψεις μου για το 2024, ειδικά ως προς τις επενδύσεις και ως προς την δυναμική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, οι εκτιμήσεις μου είναι πολύ αισιόδοξες», ανέφερε.

Σχετικά με τη συζήτηση που έγινε ότι μπορεί να υπήρξε κάποια δική πρότασή του προς τον κ. Κασσελάκη να γίνει Υπουργός το 2019 απάντησε «θα αστειεύεστε, βέβαια».

Ερωτηθείς για τα σενάρια ότι τον ενδιαφέρει κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα μετά τις εκλογές, απάντησε ότι τα διαβάζει και ο ίδιος και δεν ξέρει ποιος τα τροφοδοτεί.

«Ίσως κάποιοι μη μπορώντας να με αντιμετωπίσουν πολιτικά να σκέφτονται κάποια έξοδο διά της «προαγωγής», προς τα πάνω.

Θα επαναλάβω λοιπόν αυτό το οποίο είχα πει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: ο ελληνικός λαός με εμπιστεύτηκε για να κυβερνήσω, να κυβερνήσουμε τη χώρα για την επόμενη τετραετία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για εμένα από το να είμαι Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι η πρωθυπουργία ένα σκαλοπάτι για κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα. Είναι η πιο σημαντική δουλειά την οποία δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω. Και δουλειά μου είναι να εκπροσωπώ την Ελλάδα στην Ευρώπη και όχι την Ευρώπη στην Ελλάδα», τόνισε.

Αναφέρθηκε και στην εκλογή του σαν σήμερα στην ηγεσία της ΝΔ.

«Μια εκλογή που ήταν έκπληξη για πολλούς, όπως θυμάστε.

Αλλά μιας και το λέτε, γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου πίσω και βλέποντας τις δεσμεύσεις που είχα αναλάβει: να αλλάξω τη Νέα Δημοκρατία, να τη διευρύνω, να την ανανεώσω, να την φέρω πιο κοντά σε κοινωνικά ρεύματα, να την κάνω πιο συμπεριληπτική αλλά και πιο προοδευτική, κρατώντας ταυτόχρονα ακέραιες και ατόφιες τις αξίες μας, νομίζω ότι αυτή τη δέσμευση που είχα δώσει τότε στους ανθρώπους εκείνους που στήθηκαν στην ουρά να με ψηφίσουν, πολλοί εκ των οποίων μπορεί να μην ανήκαν και στη Νέα Δημοκρατία, την τήρησα.

Όπως τήρησα και τη δέσμευσή μου απέναντι στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας ότι θα ξανακάνω τη Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα. Νομίζω ότι αν το 2016 λέγατε «αυτός ο νέος αρχηγός» -για τον οποίον κάποιοι μπορεί να είχαν επιφυλάξεις, όπως θυμάστε, κάποιοι τον είχαν αντιμετωπίσει και με μεγάλη ειρωνεία, με απαξίωση σχεδόν θα έλεγα-, αν σας έλεγαν το 2016 ότι αυτός θα μπορέσει να κερδίσει δύο εκλογές, φέρνοντας δύο φορές ποσοστό 40%, μάλλον δεν θα το πιστεύατε ή δεν θα βάζατε λεφτά σε αυτή την πρόβλεψη», ανέφερε.

Απάντησε και σε όσους λένε ότι αποξενώνει την ΝΔ από τη δεξιά πτέρυγά της.

«Καθόλου. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί κάλλιστα να συγκεράσει τα παραδοσιακά συντηρητικά της χαρακτηριστικά με έναν νεοτερισμό, ο οποίος -όπως σας λέω- είναι ευθυγραμμισμένος με τον τρόπο με τον οποίον προοδεύει η ίδια η κοινωνία. Η κοινωνία είναι πολύ πιο σύνθετη από ένα κόμμα, αλλά ένα κόμμα πρέπει να έχει το δάχτυλό του στον σφυγμό της κοινωνίας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτές οι ταμπέλες έχουν πολύ λιγότερη σημασία. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ιδρυτική του διακήρυξη μίλησε για την ανάγκη να ξεφύγουμε από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς. Το είδε αυτό το 1974, συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Αλλά και γι' αυτούς τους συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να έχουν πιο, θα έλεγα, πατριωτικές ανησυχίες, για δείτε πού είναι η Ελλάδα σήμερα, πού είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας σήμερα, πού ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Η μόνη χώρα η οποία παρουσίασε στην Ευρώπη ως παράδειγμα επιτυχίας τη διαχείριση του προσφυγικού. Ήρθε η Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σοσιαλίστρια, και μας έδωσε τα εύσημα γι΄ αυτό το οποίο κάνουμε».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι όλοι είμαστε με τον τρόπο μας πατριώτες και όλοι μπορούμε να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε αλλά όταν η χώρα πηγαίνει καλά κι όταν αναγνωρίζεται στο εξωτερικό, όλοι πρέπει να αισθανόμαστε κάποια τουλάχιστον ικανοποίηση.

Για τις επικείμενες ευρωεκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η ΝΔ θέλει να καταρτίσει ψηφοδέλτια με κριτήριο πρόσωπα τα οποία να είναι σε θέση να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο ως Έλληνες ευρωβουλευτές.

«Αυτό είναι, θα έλεγα, το αποκλειστικό μου κριτήριο: ποιοι μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά την επόμενη μέρα και από αυτό το κριτήριο απορρέουν όλες οι επιλογές μου.

Δεν θα είναι «ψηφοδέλτιο lifestyle». Αυτό, εξάλλου, νομίζω το έχω αποδείξει και από τις επιλογές που έκανα, παραδείγματος χάρη, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετήσουν και να σταθούν, με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα και πειθώ, σε ένα δύσκολο βήμα όπως το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου και να εκπροσωπήσουν τελικά την Ελλάδα, την παράταξη αλλά και την Ελλάδα, επάξια», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

