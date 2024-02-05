Βιβή Δάγκα (ΚΚΕ): Όχι στην εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας, όχι στην υπονόμευση των δικαιωμάτων του παιδιού

Πρώτος και βασικός λόγος για την άρνηση του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο είναι η εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας, είπε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα και προσέθεσε ότι με τη νομοθετική ρύθμιση που εισάγεται υπονομεύεται το δικαίωμα του παιδιού, δηλαδή η κοινωνική του ανάγκη να έχει δεσμούς με τη μητέρα και τον πατέρα.

«Αυτή η ανάγκη έχει αντικειμενική βάση την αλλησυμπληρούμενη σχέση μητρότητας πατρότητας και προφανώς αυτή η σχέση έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας και τη βιολογική σχέση ανδρικού και γυναικείου οργανισμού στην αναπαραγωγή του είδους», είπε η κυρία Δάγκα και υπογράμμισε ότι η βάση της τοποθέτησης του ΚΚΕ είναι τα δικαιώματα του παιδιού.

«Διαμορφώθηκε μια κάλπικη διαχωριστική γραμμή. Ότι δηλαδή όποιος συμφωνεί με το νομοσχέδιο είναι προοδευτικός και όποιος διαφωνεί είναι με την Ακροδεξιά και την Εκκλησία. Καταλαβαίνουμε την προσπάθεια σας να συσκοτίσετε το πραγματικό σας κίνητρο», είπε ο ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκει να ξεπλύνει την αντιλαϊκή της πολιτική ιδιαίτερα στη συνείδηση της νεολαίας, διότι την ίδια ώρα φέρνει απανωτά νομοσχέδιο που τσακίζουν κάθε κοινωνικό της δικαίωμα, όπως το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Είναι πρόκληση η προσπάθεια που γίνεται να ταυτίζεται η επιστημονική θέση του ΚΚΕ, που περιλαμβάνει και την ταξικότητα, με την αναχρονιστική σκοταδιστική τοποθέτηση της Εκκλησίας, για να κρυφτεί η συντηρητική λογική του νομοσχεδίου, που υπερασπίζεται την πυρηνική οικογένεια ως θεμελιακή οικονομική κοινωνική μονάδα, που απλώς θέλετε να την επεκτείνετε και σε άλλες μορφές συμβίωσης», είπε η Βιβή Δάγκα και αναρωτήθηκε:

«τι σχέση έχει το ΚΚΕ, που έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες ενάντια στην κοινωνική απομόνωση ανθρώπων με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά γνωρίσματα της σεξουαλικότητας, με την Εκκλησία που θεωρεί την ομοφυλοφιλία ως αμάρτημα; Τι σχέση έχει το ΚΚΕ που υποστηρίζει την ισότιμη ελεύθερη συμβίωση δύο ανθρώπων, χωρίς οικονομικό και κοινωνικό καταναγκασμό, τι σχέση έχουν οι πρωτοποριακές του θέσεις για τον παρωχημένο θεσμό του γάμου, με τη θέση της Εκκλησίας ότι ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών αντιβαίνει στη δοσμένη από τον Θεό, συμπληρωματικότητα, άνδρα και γυναίκας και στο δοσμένο από τον Θεό θεσμό του γάμου;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

