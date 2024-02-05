Η ελληνική οικογένεια δεν απειλείται, όπως κάποιοι λένε για να κερδίσουν λίγες ψήφους, από την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Η ελληνική οικογένεια και το μέλλον των νέων ανθρώπων απειλείται από τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές», τόνισε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος, δίνοντας το στίγμα της θέσης του κόμματός του στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ «θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων» ανεξαρτήτως των λόγων που οδήγησαν την κυβέρνηση να πάρει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο κ. Χρηστίδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, στην οποία καταλόγισε ευθύνες «για τον διχασμό που επικρατεί στην κοινή γνώμη», οι οποίες όπως είπε δεν συνίσταται στη νομοθετική της πρωτοβουλία αυτή καθαυτή, αλλά στη γνωστή επιπολαιότητα που τη χαρακτηρίζει και στη μόνιμη πρακτική, να διαμορφώνει το επικοινωνιακό αφήγημα του επικεφαλής της, αντί να φροντίζει να λύνει προβλήματα και να προτάσσει το συμφέρον της κοινωνίας έναντι του ατομικού συμφέροντος του κ. Μητσοτάκη.

Υποστήριξε δε ότι το νομοσχέδιο της ισότητας στον πολιτικό γάμο δεν προέκυψε ως μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να επιλύσει ένα σημαντικό πρόβλημα υφιστάμενων διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά ως μια προσπάθεια του επικοινωνιακού επιτελείου τής κυβέρνησης να παρουσιάσουν τον κ. Μητσοτάκη ως προοδευτικό και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτικό.

Σε κάθε, όμως, περίπτωση, όπως είπε ο κ. Χρηστίδης, ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση να καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θεωρεί υποχρέωσή του να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διακηρύξει ότι «είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να σεβόμαστε το Σύνταγμα που επιβάλλει χωρίς εξαιρέσεις τον απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι η ισότητα και οποιαδήποτε απαγόρευση, διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής ή σεξουαλικού προσανατολισμού». Ακόμη ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλει σε μία θρησκεία τι θα αναγνωρίζει και τι όχι ως γάμο, και καμία θρησκεία δεν μπορεί να επιβάλει σε ένα σύγχρονο κράτος τι θα αναγνωρίζει και τι όχι ως πολιτικό γάμο, ξεκαθαρίζοντας πως η μόνη διάκριση και απαγόρευση που είναι θεμιτή και οφείλουμε να διατηρήσουμε είναι η απαγόρευση τέλεσης γάμου, προφανώς ανάμεσα σε ανηλίκους.

Σημείωσε επίσης ότι η πλειοψηφία των οικογενειών είναι πράγματι παραδοσιακές, αλλά υπάρχουν οικογένειες με έναν μόνο γονέα, υπάρχουν οικογένειες χωρίς παιδιά, υπάρχουν ήδη οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών με ή χωρίς παιδιά και υπάρχουν και παιδιά που ανήκουν σε παραπάνω από μία οικογένειες και επισήμανε ότι η απουσία σχετικής νομοθετικής αναγνώρισης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και η ύπαρξή τους εδώ και αρκετά χρόνια, κανένα θεσμό της οικογένειας δεν έχει πλήξει.

Τέλος, ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση ένας γάμος δεν συνεπάγεται και το δικαίωμα της τεκνοθεσίας και προσέθεσε ότι το δικαίωμα για να υποβάλλουν σήμερα αίτηση τεκνοθεσίας έχουν όλοι οι ενήλικες άνθρωποι, ανεξάρτητα αν είναι παντρεμένοι ή παντρεμένες, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και δεκαετίες τώρα, αυτό που εξετάζεται από τους κατάλληλους επιστήμονες είναι σε κάθε περίπτωση τεκνοθεσίας να υπηρετούνται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των ανηλίκων.





