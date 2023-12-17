«Οι βιομηχανικοί λιμένες, αποτελούν ζωτικό παράγοντα για την ενίσχυση της βιομηχανίας μας» υπογραμμίζει η υφυπουργός Ανάπτυξης 'Αννα Μάνη σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή όσα συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα Ναυτιλίας, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο.

Όπως αναφέρει η υφυπουργός: «Οι βιομηχανικοί λιμένες μοχλός ανάπτυξης της βιομηχανίας. Με τον γενικό γραμματέα Ναυτιλίας, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο συζητήσαμε για τη στρατηγική ανάπτυξη των βιομηχανικών λιμένων, οι οποίοι αποτελούν έναν ζωτικό παράγοντα για την ενίσχυση της βιομηχανίας μας.

Αναγνωρίζουμε την κρίσιμη σημασία των λιμενικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη και ανάπτυξη της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου για τους βιομηχανικούς λιμένες.

Στόχος, να προχωρήσουμε σε δράσεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των βιομηχανικών υποδομών και στη δημιουργία ενός πιο δυναμικού οικονομικού περιβάλλοντος. Με οδηγό την αειφόρο ανάπτυξη, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

