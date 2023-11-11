Μέσα σε κλίμα πόλωσης, με φωνές και αποδοκιμασίες ξεκίνησε την ομιλία του στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με περίπου δύο ώρες καθυστέρηση (στις 12:00 το μεσημέρι ήταν προγραμματισμένη ) ενώ το κλίμα είναι έκρυθμο.

Μάλιστα, παρενέβη το προεδρείο της ΚΕ που ζήτησε να σταματήσουν οι διακοπές απειλώντας ακόμα και με αποβολή όσους φωνασκούν.

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να εγκρίνει δημοψήφισμα προκειμένου τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος να αποφασίσουν για τις διαγραφές των τεσσάρων στελεχών που έχει παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, τους Νίκο Φίλη, Πάνο Σκουρλέτη, Δημήτρη Βίτσα και Στέφανο Τζουμάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τοποθέτηση Κασσελάκη στην Κ.Ε η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου θα ζητήσει συζήτηση και ψηφοφορία εδώ και τώρα για το διάγγελμα και το δημοψήφισμα Κασσελακη, με την «Ομπρέλα» να συντάσσεται με την παραπάνω πρόταση.

Διαβάστε αναλυτικά: Πώς θα τοποθετηθεί η «ομάδα Αχτσιόγλου» στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρότασης θα ζητείται να αποσυρθεί το δημοψήφισμα, αλλά σημείο - κλειδί που θα κρίνει τη διαδικασία θα είναι το πόσοι τελικά από όσους στηρίζουν τον νέο Πρόεδρο, Στέφανο Κασσελάκη θα συνταχθούν μαζί τους.

Στην ίδια ομάδα στελεχών θα πρέπει να συνυπολογίζεται και η ομάδα Τεμπονέρα, ο οποίος σήμερα χαρακτήρισε «αχρείαστη, εσωστρεφής, διχαστική κίνηση που υπονομεύει την ενότητα» την κίνηση για δημοψήφισμα.

Από πλευράς της, η «Ομπρέλα» - σε περίπτωση που δεν προχωρήσει σε ψηφοφορία η πρόταση για διαγραφές και δημοψήφισμα - θα αποχωρήσει καταγγέλλοντας τις αντιδημοκρατικές διαδικασίες της νέας ηγεσίας.

Εκρυθμο το κλίμα

Σύμφωνα με στελέχη του περιβάλλοντος Κασσελάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ θα επιμείνει στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, εκτός εάν η Κεντρική Επιτροπή καταδικάσει πολιτικά τους 4 παραπεμφθέντες. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως το ζήτημα των διαγραφών ισχύει κανονικά, με βάση τις προβλεπόμενες καταστατικές διατάξεις.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν υποχωρήσει από την πρόταση του δημοψηφίσματος, τότε οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, καθώς τα στελέχη της μειοψηφίας θα ζητήσουν ψηφοφορία και θα αποχωρήσουν σύσσωμα από την διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής, καταγγέλοντας τη στάση του Στέφανου Κασσελάκη, αν αυτή δεν πραγματοποιηθεί.

Πάντως το εσωκομματικό κλίμα δείχνει ότι τα γεγονότα θα εξελιχθούν με την έναρξη κιόλας της διαδικασίας, καθώς σε περίπτωση που αποχωρήσουν οι ομάδες της «Ομπρέλας», της Έφης Αχτσιόγλου και του Διονύση Τεμπονέρα απέχοντας έτσι από την τρέχουσα συνεδρίαση, τότε η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ θα δοκιμαστεί σοβαρά.

Σημειωτέον ότι η «Ομπρέλα» έχει αποφασίσει πως σε κάθε περίπτωση θα αποχωρήσουν τα στελέχη απο μέλη του κόμματος.

