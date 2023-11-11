Με την ομιλία του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι η κρίσιμη όπως όλα δείχνουν συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως προανήγγειλε την Παρασκευή με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στέφανος Κασσελάκης θα ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να εγκρίνει δημοψήφισμα προκειμένου τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος να αποφασίσουν για τις διαγραφές των τεσσάρων στελεχών που έχει παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, τους Νίκο Φίλη, Πάνο Σκουρλέτη, Δημήτρη Βίτσα και Στέφανο Τζουμάκα.

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι διεφθαρμένη όπως είναι η κυβέρνηση αλλά άρρωστη, με στελέχη που προσβάλλουν τον πρόεδρό τους και τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Δεν θα κάνω πίσω, θα τιμήσω την εντολή που έλαβα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ένα ενιαίο υγιές κόμμα με μόνη τάση την δημοκρατία από την βάση. Η λειτουργία ενός κόμματος, πόσω μάλλον της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα για να γίνεται θέμα αναβολών και σκόπιμων ή μη καθυστερήσεων. Γι' αυτόν τον λόγο αύριο θα ζητήσω από την Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος απευθείας από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος για την αποπομπή των 4 στελεχών που προσέβαλαν βάναυσα όλους μας. Εάν η Κ.Ε. αρνηθεί, θα προχωρήσω στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος με αίτημα του 15% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς όπως προβλέπει το καταστατικό μας».

Η απόφαση του κ. Κασσελάκη αιφνιδίασε και προκάλεσε αντιδράσεις από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους αλλά και συζητήσεις μεταξύ των υποστηρικτών του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι ενδεικτικό ότι χθες το βράδυ συνεδρίαζαν διαφορετικές τάσεις του κόμματος, οι «προεδρικοί», η Ομπρέλα και η «6+6» για να εξετάσουν τα δεδομένα και να προσδιορίσουν την στάση τους στην Κεντρική Επιτροπή .

Εξάλλου σε παρέμβασή του στο ρ/σ «Στο Κόκκινο» ο κ. Κασσελάκης δήλωσε: «Το βασικό είναι να είμαστε ένα υγιές κόμμα που θα δίνει συντροφικότητα, όχι να προσβάλλει χωρίς λόγο όλα τα μέλη του. Μία συντροφικότητα, μία ανεκτικότητα. Αυτό είναι το υγιές. Αυτό επιβραβεύουμε. Να αφουγκραστούμε τη βάση του κόμματος. Η βάση του κόμματος θέλει να γίνουμε κυβερνητική Αριστερά. Το οποίο σημαίνει πολλά πράγματα για πάρα πολλούς».

Αποχωρήσεις

Την αποχώρησή τους από το κόμμα ανακοινώσαν χθες δύο στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο υπό διαγραφή Πάνος Σκουρλέτης και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Σκουρλέτης αναφέρει: «Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν πάρει έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Οι τελευταίες βαριές εκλογικές ήττες είναι η κατάληξη μιας σειράς λανθασμένων επιλογών που έγιναν μετά το 2019. Οι δυνάμεις που κυριαρχούν σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υλοποιούν ένα σχέδιο διχασμού και ρήξης που ανέλαβε να ολοκληρώσει ο νεόκοπος και ανέπαφος με την Αριστερά και την πολιτική Στ. Κασσελάκης».

Στην δική του ανακοίνωση ο κ. Βούτσης ενημερώνει ότι «δεν θα παραστώ στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εφόσον με την παρούσα επιστολή μου δεν θα είμαι πλέον μέλος του κόμματος, του οποίου υπήρξα συνιδρυτής και συνδιαμορφωτής της ταυτότητας και των πολιτικών του μέχρι και σήμερα. Εκτιμώ ότι το κόμμα μας, αντί της αναγκαίας ανασύνταξης με πανστρατιά όλων των δυνάμεων του, υφίσταται πλέον δυστυχώς μια κατάσταση που προσομοιάζει σε πολιτική ανήκεστο βλάβη. Διαμορφώνεται, με αποκλειστική ευθύνη του νέου προέδρου και της περί αυτόν νέας ηγετικής ομάδας ένα κόμμα, που ανομολόγητα προσώρας απομακρύνεται από την Αριστερά και θα διαγκωνίζεται συν τω χρόνω στο χώρο του πολιτικού Κέντρου».

Δύο ημέρες νωρίτερα την δική του αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει ο πρώην υπουργός Γιώργος Σταθάκης ο οποίος ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές του Ευκλείδη Τσακαλώτου στην διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. «…Κάθε διάλογος ουσίας έχει χάσει το πεδίο του. Κάθε έννοια κόκκινης γραμμής έχει ήδη καταπατηθεί, πριν από την εκλογή προέδρου και μετά. Η Αριστερά δεν έχει θέση δυστυχώς στο "κόμμα Κασσελάκη-Παπά-Πολάκη"», αναφέρει μεταξύ άλλών.

Η εβδομάδα άνοιξε με την εκδήλωση της εφημερίδας «Εποχή» που φιλικά πρόσκειται στην «Ομπρέλα». Εκεί ο κ. Τσακαλώτος προανήγγειλε την δική του αποχώρηση: «Όταν κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος, είπα είτε χάσω είτε κερδίσω θέλω να φέρω πίσω την υπερηφάνεια των ανθρώπων της Αριστεράς. Λυπάμαι το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει αυτή η περηφάνια σ΄ αυτό το κόμμα. Το ερώτημα είναι εάν με αυτό το τοξικό κλίμα, μπορούμε να είμαστε σε αυτό το κόμμα».

Δύο ημέρες μετά την εκδήλωση δημοσιεύθηκε κείμενο με 1300 υπογραφές μελών της Ομπρέλας. Στο κείμενο μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Εμείς, που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είμαστε βαθιά ανήσυχοι και ανήσυχες για το παρόν και κυρίως για το μέλλον του κόμματός μας. Όλοι και όλες διαπιστώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σε αποδρομή. Μέχρι πρόσφατα πολλοί/ές τρέφαμε την ελπίδα ή την αυταπάτη ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ διεξαγόταν μια θεμιτή και θεσμικά εξασφαλισμένη αντιπαράθεση, που θα μπορούσε να επιλυθεί με συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες. Κοινός παρονομαστής των ανησυχιών μας σήμερα είναι η συλλογική αίσθηση ότι μετέχουμε σε ένα κόμμα που τείνει να μην έχει, με οποιοδήποτε πολιτικό σκεπτικό, σχέση με την Αριστερά. Όλα όσα γνωρίζαμε για τη φυσιογνωμία και τις κοινωνικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν, αλλάζουν βίαια και μονομερώς. Παρ' όλα αυτά, ή ακριβώς για όλα αυτά που ζούμε, η διέξοδος είναι Αριστερά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

