«Αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν να κάνουν με τη συνολική του πορεία τα τελευταία χρόνια και από την περίοδο που ήταν στην Κυβέρνηση, και από την περίοδο που ήταν στην Αντιπολίτευση. Μια πορεία αποξένωσης από πράγματα που αφορούν την κοινωνία, τον πολίτη. Λέγαμε ότι είναι κολλημένοι σε ένα παρελθόν που έχει περάσει ανεπιστρεπτί και δεν μπορούν να συντονιστούν με κόσμο που ζούμε και που έρχεται», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου.

«Τοξικότητα, αφορισμοί, γενικεύσεις, παραμύθια, εργαλειοποίηση υποθέσεων. Αυτά δεν είναι πολιτική πλατφόρμα που μπορούν να σε πάνε μπροστά. Πληρώνουν λάθη βασικά, θεμελιακά, στο επίπεδο της πολιτικής. Θεωρούν ότι αυτά μπορούν να τα διορθώσουν με μία επιχείρηση εικόνας, σαγήνης, κενολογίας, υβριστικού και απαξιωτικού περιεχομένου για πολιτικούς αντιπάλους, βουλευτές, με μία αποθέωση του life style και της εικόνας. Ο κόσμος είναι υποψιασμένος. Δεν χαίρομαι με αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλό για τη Δημοκρατία να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά, είναι διαλυτικά για τους βασικούς πυλώνες. Η βασική αιτία, είναι το έλλειμμα πολιτικής», πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου.

Με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε εγρήγορση. Αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή εντείνουν την ανησυχία για γεγονότα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν επεισόδια, αστάθεια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού στην Ευρώπη. Έχουμε ενισχύσει τις φυλάξεις σε πιθανούς στόχους, έχουμε εντείνει τις προσπάθειες ανταλλαγής πληροφοριών. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια ένδειξη όμως προσπαθούμε να είμαστε στη μεγαλύτερη δυνατή εγρήγορση».

Όπως επισήμανε ο κ. Οικονόμου, η κυβέρνηση επεξεργάζεται «σχέδιο διάταξης δυνάμεων για την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης. Οι δείκτες της εγκληματικότητας δείχνουν ότι πηγαίνουμε αρκετά καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίδομα στους αστυνομικούς στα γήπεδα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει επίδομα στους αστυνομικούς που είναι επιφορτισμένοι με τους ελέγχους στα γήπεδα

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, βρίσκεται σε διάλογο τόσο με τους εκπροσώπους των αστυνομικών, όσο και με το οικονομικό επιτελείο: «Οι αστυνομικοί ανάμεσα στους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς θα επωφεληθούν από τις αυξήσεις που θα έχουμε από 1/1/2024. Ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, θα γίνει».

«Είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο, επιβαρύνονται με μία υπηρεσία η οποία είναι πολύ σημαντική, αποτελεί μία κανονικότητα για τους ανθρώπους που είναι στα ΜΑΤ, σε άλλες υπηρεσίες των μέτρων. Είμαστε σε πολύ ώριμες συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρξει μία επιπλέον αμοιβή για αυτή την υπηρεσία», τόνισε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.