Στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που διεξάγεται στη Μάλαγα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε Νίκος Ανδρουλάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, την Πρόεδρο των S&D Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσολάκου, την Πρόεδρο του Εργατικού Κόμματος του Ισραήλ Μεράβ Μικαέλι, τον γγ της νεολαίας της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Μπρούνο Γκονσάλβες και την Πρόεδρο Χεντ Μαγκάιεθ.

Πηγή: skai.gr

