Λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις τρεις διαφορετικές προτάσεις που κατατέθηκαν για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για συνολικά 14 πολιτικά πρόσωπα, για την τραγωδία των Τεμπών.

Παρακολουθήστε live:

Η διαδικασία ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση. Από το Προεδρείο της Βουλής ανακοινώθηκε ότι οι Ζωή Ράπτη, Νίκος Παπαθανάσης, Θάνος Πλεύρης, Καραγιάννης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Μαυραγάνης, Μιχάλης Παπαδόπουλος έχουν στείλει υπόμνημα, αρνούμενοι τις κατηγορίες. Υπενθυμίζεται ότι τα ονόματα αυτά περιλαμβάνονται στην πρόταση που έχουν καταθέσει από κοινού Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Νίκη και οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας.

Ο κ. Πλεύρης δήλωσε πως απορρίπτει πλήρως τις αιτιάσεις εις βάρος του περί παράβασης καθήκοντος, υπόθαλψης εγκληματία και παρασιώπησης εγκλήματος. Όπως σημείωσε έχει ήδη καταθέσει σχετικά στοιχεία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και της Ολομέλειας, υπογραμμίζοντας πως ο ρόλος του περιορίστηκε αποκλειστικά στον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την άμεση διαχείριση των τραυματιών του δυστυχήματος. «Όλες οι πράξεις μου ήταν απολύτως σύννομες και εντός των αρμοδιοτήτων μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος ανέφερε στο υπόμνημά του πως η δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στο πρόσωπό του.

«Ουδέν στοιχείο ή ένδειξη με αφορά. Δεν μου αποδίδεται οποιαδήποτε ευθύνη από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές», αναφέρει, απαντώντας στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης για τις τρεις προτάσεις σύστασης προανακριτικών επιτροπών.

Στην έναρξη της συζήτησης και παίρνοντας τον λόγο απαντώντας σε ενστάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου επί της διαδικασίας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εξήγησε ότι η σημερινή συζήτηση δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε να γίνει επί των αδικημάτων, όπως υποστήριζε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά επί των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, πράγμα που όπως είπε συμβαίνει σε όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης.

«Πιο κλασσική περίπτωση ήταν αυτή της Λίστας Λαγκάρντ που ήταν 3 οι προτάσεις. Έτσι επειδή είθισται; Όχι. Αυτό επιτάσσει το άρθρο 86 του Συντάγματος που μιλά για "πρόταση" και τα άρθρα 153, 154 και 155 του Κανονισμού που επίσης μιλούν επί των προτάσεων. Αντιλαμβάνομαι γιατί οι συνάδερφοι αντιδρούν, αλλά δεν θα την αλλάξουμε τη διαδικασία επειδή δεν τους αρέσει», σημείωσε ο κ. Κακλαμάνης.

Είχε προηγηθεί μετωπική επίθεση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εναντίον της κυβέρνησης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους ότι μεθοδεύουν περιορισμό της κοινοβουλευτικής συζήτησης προκειμένου να συγκαλύψουν την αλήθεια.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «λυπηρές μεθοδεύσεις» από πλευράς ΝΔ και κυβέρνησης ώστε – όπως είπε – να φιμωθούν φωνές που δεν θεωρούν αθώους τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή και άλλα πρόσωπα.

Δεν παρέλειψε να στραφεί και κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως κατήγγειλε, «συνυπέγραψε» τον προγραμματισμό της διαδικασίας, υπερψηφίζοντας τις προτάσεις της ΝΔ. «Όσα ανακοίνωσε ο κ. Κακλαμάνης είναι προτάσεις της ΝΔ, τις οποίες ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ», τόνισε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε επίσης την απόφαση του προεδρείου να εφαρμόσει αυστηρά τον Κανονισμό της Βουλής αναφορικά με τον χρόνο των ομιλιών, κάνοντας λόγο για «απόπειρα φίμωσης».

Ακολούθησαν οι αγορεύσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων για την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων. Τον λόγο έλαβαν κατά σειρά οι Χρήστος Γιαννούλης (ΣΥΡΙΖΑ), Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ), Κωνσταντίνος Χήτας (Ελληνική Λύση), Δημήτρης Μάντζος (ΠΑΣΟΚ), Νάσος Ηλιόπουλος (Νέα Αριστερά) και Νότης Μηταράκης (ΝΔ). Η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ τάχθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι η τοποθέτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ.

«Έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη συνεδρίαση από την οποία η κοινωνία περιμένει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Το τελευταίο που περιμένει από εμάς είναι μια διαδικαστική αντιπαράθεση ιδίως μεταξύ των κομμάτων αντιπολίτευσης» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μάντζος, για να απευθυνθεί στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. «Και το 2023 επί των προτάσεων για τη σύμβαση 717 που κατέθεσε τότε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια διαδικασία ακολουθήσαμε. Τότε δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρ. Γιαννούλης, ανέφερε ότι η ουσιώδης διαφορά είναι η στέρηση της δυνατότητας του βουλευτή να αναδείξει τη θέλησή του για διερεύνηση κατηγοριών και πράξεων και όχι πολιτικών αντιλήψεων.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, είπε ότι κάθε βουλευτής πρέπει να μπορεί να επιλέξει τα αδικήματα με τα οποία συμφωνεί και εάν επιμείνει η πλειοψηφία, «δεν θα νομιμοποιήσουμε την αυθαίρετη διαδικασία». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήτας ζήτησε να δοθεί η δυνατότητα στον κάθε βουλευτή να ψηφίσει για το κάθε αδίκημα που αφορά στα πρόσωπα, και όχι να καταψηφίσει μια πρόταση συνολικά. «Δεν αποχωρούμε, δεν απέχουμε. Θα είμαστε εδώ» είπε ο κ. Χήτας.

Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, τάχθηκε υπέρ της τήρησης του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής και υπογράμμισε ότι στα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης υπάρχει "αγωνία" πολιτικής διαφοροποίησης μεταξύ τους, στην προσπάθεια να εργαλειοποιήσουν μία τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, θα υπάρξει μια σχετική ανοχή χρόνου, αλλά η συζήτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 21:00. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει και η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί τις πρώτες μεσονύκτιες ώρες.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τους εισηγητές των κομμάτων.

«Το ΠΑΣΟΚ, με επίγνωση της ιστορικής του ευθύνης και του καθήκοντος απέναντι στην κοινωνία καταθέτει προς ψήφιση την στοχειοθετημένη πρόταση του για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν ευθύνες για αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών στο κρίσιμο για την τραγωδία χρονικό διάστημα», ανέφερε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, που ανέβηκε πρώτη στο βήμα, συμπληρώνοντας:

«Η πρότασή μας είναι απόρροια των επιταγών του Συντάγματος, της κείμενης νομοθεσίας και αποκλειστικά των κατηγορητηρίων που συνέταξε ο Εφέτης ανακριτής κ. Μπακαϊμης. Αποτελεί την αναγκαία ενέργεια για να προχωρήσει η ποινική δίωξη όσων πολιτικών εμπλέκονται. Στον αντίποδα αυτής της θεσμικής επιταγής, αντιπαραβάλλεται το καινοφανές δόγμα Μητσοτάκη, σύμφωνα με το οποίο η χώρα κυβερνάται από ανεύθυνους Υπουργούς. Το δόγμα αυτό αποτυπώνεται στην πρόταση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία συνιστώντας προσβολή στην μνήμη των 57 νεκρών αλλά και πρωτοφανή νομική ακροβασία, που ενδυναμώνει την εδραιωμένη πεποίθηση της συγκάλυψης και υπηρετεί το εσωκομματικό δούναι και λαβείν των κ. Μητσοτάκη και Καραμανλή».

«Η Βουλή ούτε καταδικάζει ούτε αθωώνει. Μόνο η Δικαιοσύνη αθωώνει, η Δικαιοσύνη παραπέμπει, η Δικαιοσύνη καταδικάζει. Κανείς άλλος», ανέφερε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Ο κ. Νικολακόπουλος σημείωσε ότι «εάν θέλουμε πραγματικά να διερευνηθεί η υπόθεση από την ελληνική Δικαιοσύνη και ως προς το κομμάτι που αφορά πολιτικά πρόσωπα, σας καλώ όλους να ψηφίσετε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και ας ψηφίσετε και όποια άλλη πρόταση θέλετε. Μόνο έτσι σίγουρα η δικαιοσύνη θα επιληφθεί, θα ριχθεί άπλετο φως στην υπόθεση και όλοι θα τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα μας πει στο τέλος και τις κατηγορίες και τα πρόσωπα που θα παραπεμφθούν και θα καταδικάσει τους ενόχους». Μιλώντας σε όλους τους βουλευτές, είπε ότι «όλους μας στο τέλος θα μας κρίνει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός».

Η πρόταση της κυβέρνησης δεν βοηθά στην αναζήτηση της ευθύνης, τόνισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

«Η λογική ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης και μόνο ο Κ. Αχ. Καραμανλής είναι αδιέξοδη», είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η στάση του Χρ. Σπίρτζη, που ζητά «διακαώς» να ελεγχθεί, «διαφοροποιεί το ήθος, την ποιότητα και το πως αντιμετωπίζει κάθε πολιτικό άνδρας την ευθύνη του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο».

«Εμείς», είπε ο κ. Ξανθόπουλος, «έχουμε μία πρόταση, που τεκμηριώνει νομικά το ενδεχόμενο αναζήτησης και διερεύνησης ευθυνών». «Θεωρούμε ότι η πρόταση της κυβέρνησης κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας δεν βοηθάει στην αναζήτηση της ευθύνης. Προσφέρει ένα, ακόμα άλλοθι σε αυτούς που διέπραξαν τα αδιανόητα και τους καλύπτει, απονομιμοποιεί περαιτέρω το πολιτικό σύστημα στην συνείδηση της κοινωνίας, και σας καλούμε, έστω και την τελευταία στιγμή, το σώμα να εκφραστεί, να ψηφίσει κατά πρόσωπο και κατά αδίκημα, και εκεί θα αναμετρηθούμε όλοι» ανέφερε.

Παίρνοντας υπόψη τη δικογραφία και τη μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος των δύο πρώην υπουργών, συγγενείς των θεμάτων των Τεμπών, «προκύπτουν σαφέστατες ποινικές ευθύνες των αρμοδίων υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, της περιόδου 2015 -2023 Χρήστου Σπίρτζη και Κώστα Καραμανλή», ανέφερε ο εισηγητής του ΚΚΕ Ιωάννης Γκιόκας. Αμέσως μετά στο βήμα ανέβηκαν οι Πασχάλης Παπαδάκης από την Ελληνική Λύση, Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά, Γιώργος Ρούντας από τη Νίκη, Ελένη Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας και η ανεξάρτητη βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου.

Αμέσως μετά τον 2ο κύκλο των εισηγητών άνοιξε ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Κελέτσης, ενώ ακολούθησαν Ευαγγελία Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ) και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ), ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Τι λένε οι 3 προτάσεις

Η πρόταση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που κατατέθηκε πρώτη χρονικά, αφορά την παραπομπή στην προανακριτική επιτροπή «σχετικά με "την εθνική τραγωδία των Τεμπών", για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος "Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών (291ΠΚ)", κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρόταση "κατά των πρώην Υπουργών Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή και Χρήστου Σπίρτζη, καθώς και κατά των πρώην Υφυπουργών Μιχαήλ Παπαδόπουλου, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Γεωργίου Καραγιάννη, Μαρίνας Χρυσοβελώνη, Νικόλαου Μαυραγάνη και Αθανάσιου Μωραΐτη"».

H πρόταση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, που κατατέθηκε δεύτερη χρονικά, ζητάει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής «για τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή του Αχιλλέως της πράξης της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα) και ειδικότερα της κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τις 28/2/2023 κατά παράβαση του άρθρου 40 παρ. 3 του νόμου 4974/2022 και προς τον σκοπό πρόκλησης οικονομικής βλάβης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ", εκ προθέσεως παράλειψής του, α) να καθορίσει ένα επαρκές πλαίσιο χρηματοδότησης για τον τομέα των σιδηροδρόμων, β) να μεριμνήσει για τη διασφάλιση διάθεσης προς τον ΟΣΕ των δημόσιων πόρων που ήταν απαραίτητοι για τη συντήρηση, επισκευή, επέκταση και ανακαίνιση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση ένα πολυετές Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χάριν και της στελέχωσης της εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ με το αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία τού προσωπικού».

Η τρίτη, κατά χρονικό σημείο που κατατέθηκε στη Βουλή, είναι αυτή που συνυπογράφουν οι ΚΟ της Ελληνικής Λύσης, της "Νίκης", της Πλεύσης Ελευθερίας καθώς και 6 ανεξάρτητοι βουλευτές που στον δια ταύτα της παραπέμπει στην προανακριτική επιτροπή «τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή, τους πρώην υφυπουργούς Μεταφορών και Υποδομών Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Γεώργιο Καραγιάννη, και Μιχάλη Παπαδόπουλου, τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γεώργιο Γεραπετρίτη, τον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη, την πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, τον πρώην υπουργό Υγείας Αθανάσιο Πλεύρη, τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νικόλαο Παπαθανάση, τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη καθώς επίσης στρέφεται και κατά παντός εν γένει υπευθύνου, αυτουργού και συνεργού «για την τέλεση των αδικημάτων: (α) της ανθρωποκτονίας κατά συρροή με ενδεχόμενο δόλο κατ' άρθρα 299 και 27 § 1β' ΠΚ (β) της βαριάς και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή με ενδεχόμενο δόλο κατ' άρθρα 309 και 310 § 2 ΠΚ (γ) της κακουργηματικής έκθεσης κατά συρροή με αποτέλεσμα το θάνατο και της έκθεσης κατά συρροή με αποτέλεσμα την βαριά 4 σωματική βλάβη κατ' άρθρο 306 § 2 ΠΚ και της έκθεσης με αποτέλεσμα την επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή (δ) της κακουργηματικής πράξης των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού προσώπων (διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών) κατ’ άρθρο 291 § 1 περ. δ' ΠΚ (ε) της κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου κατ' άρθρο 390 § 2 ΠΚ (στ) της παράβασης καθήκοντος κατ' άρθρο 259 ΠΚ (ζ) της παρασιώπησης εγκλημάτων κατ’ άρθρο 232 ΠΚ (η) της υπόθαλψης - παρεμπόδισης της δικαιοσύνης κατ' άρθρο 231 ΠΚ (θ) της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον Κανονισμό 1939/2017 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ("Ευρωπαϊκή Εισαγγελία") και το νόμο Ν. 4689/2020- (ι) της εσχάτης προδοσίας κατ' άρθρο 134 ΠΚ, Καθώς επίσης και για κάθε άλλο αδίκημα, επαρκείς ενδείξεις τέλεσης που θα προκύψουν από την προκαταρκτική εξέταση και για κάθε άλλο κυβερνητικό πρόσωπο για το οποίο θα προκύψουν στοιχεία και ευθύνες κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης».

