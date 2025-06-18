Στην ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Η ομιλία του κ. Κουτσούμπα:

Έρχεστε σήμερα εδώ με μια πρόταση - πραγματικό πλυντήριο για τον πρώην υπουργό σας, τον κ. Καραμανλή, για τον οποίον προτείνετε να ελεγχθεί μονάχα για ένα απλό πλημμέλημα, ενώ για όλους τους άλλους υπεύθυνους για το έγκλημα των Τεμπών δεν προτείνετε τίποτα, πόσο μάλλον για τον εαυτό σας, ούτε για τα μάτια του κόσμου. Και μην μας παριστάνετε σήμερα εδώ μέσα, με την ομιλία σας πριν λίγο και το πολιτικό θύμα! Έλεος πια! Έχετε μάλιστα προδιαγράψει και το αποτέλεσμα, αφού και τον Καραμανλή τον έχετε ήδη αθωώσει, επί της ουσίας, από το ίδιο το κείμενο της πρότασης που φέρατε.

Ξέρετε, βέβαια, ότι ο απαράδεκτος νόμος περί ευθύνης υπουργών, σας δίνει και τη δυνατότητα -αξιοποιώντας την επίπλαστη πλειοψηφία που έχετε στη Βουλή- να απορρίψετε όλες τις άλλες προτάσεις και να αποδεχτείτε μόνον τη δική σας. Αλλά για να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα έχετε και τίποτα διαρροές στην ψηφοφορία από βουλευτές σας, που προφανώς πιέζονται και από τη λαϊκή αγανάκτηση για αυτό το έγκλημα, η οποία ακουμπά και τους ψηφοφόρους της ΝΔ, αποφασίσατε στη διάσκεψη των προέδρων, μια διάτρητη και αντίθετη με τον κανονισμό της βουλής και το ίδιο το ποινικό δίκαιο, διαδικασία. Για να μαντρώσετε τους δικούς σας βουλευτές, λοιπόν, η ιστορία όλη αυτή…

Βρήκατε βέβαια πάλι τα γνωστά συνεταιράκια σας και σε αυτή τη μεθόδευση. Για το ΠΑΣΟΚ μιλάω κυρίως, που τη στήριξε, αλλά και για όσους άλλους που έδωσαν ανοχή για την κατάπτυστη πραγματικά διαδικασία σήμερα εδώ μέσα. Μάλιστα, έχετε ήδη ανακοινώσει ότι θα επαναλάβετε το φιάσκο της προανακριτικής για τον Τριαντόπουλο, δηλαδή θα την κλείσετε πριν καν ξεκινήσει, χωρίς να επιτελέσει αυτή κανένα έργο, χωρίς να εξετάσει μάρτυρες και στοιχεία. Συνεπώς, για τα μάτια του κόσμου, κάνετε αυτή την συζήτηση και ψηφοφορία. Και θα στείλετε την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή στους δικαστές, που εξαρτώνται πάλι από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, για να κριθούν και να ανέλθουν στην ιεραρχία.

Αυτή η διαδικασία, που σας βγάζει από την ενδεχόμενη δύσκολη θέση που έχετε περιέλθει, χωρίς, όμως, να αλλάζει τον αντιδραστικό πυρήνα του νόμου περί ευθύνης υπουργών είναι που σχεδιάζετε, όπως φαίνεται, να συνταγματοποιήσετε στην επικείμενη αναθεώρηση.

Η ουσία είναι ότι η ποινική δίωξη ενός υπουργού θα συνεχίσει να εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Θα δούμε, βέβαια, αν θα βρείτε κι εκεί πρόθυμους στα άλλα κόμματα να σας στηρίξουν για να βρείτε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Θυμάστε φυσικά, ξανά, όπως τότε, που όλοι μαζί, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, απορρίψατε το 2019 τις προτάσεις του ΚΚΕ για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, για να δικάζονται επιτέλους οι υπουργοί όταν διαπράττουν αδικήματα, όπως κάθε απλός πολίτης και για να πάψει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τις κυβερνήσεις.

Όλα τα παραπάνω είναι τα νέα επεισόδια της συγκάλυψης των πτυχών του εγκλήματος των Τεμπών και των επόμενων κρατικών εγκλημάτων. Η στάση σας συνιστά κανονική πρόκληση απέναντι στον ελληνικό λαό και τη νεολαία, που δεν έχουν σταματήσει εδώ και δυόμισι χρόνια να διαδηλώνουν στους δρόμους, να κρατάνε το ζήτημα στην επιφάνεια και να διεκδικούν να χυθεί άπλετο φως, για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι -για αυτό το έγκλημα που στοίχησε 57 αθώες ψυχές- όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Κι όμως, δεν μπορείτε να κρύψετε ότι είστε και εκτεθειμένοι και στριμωγμένοι, ότι σε μεγάλο βαθμό η προπαγάνδα σας έχει ηττηθεί. Θυμάστε τι λέγατε, στην αρχή, τις πρώτες μέρες, όταν ακόμα όλη η χώρα πενθούσε; Είχατε ήδη σπεύσει να δικάσετε και να προδικάσετε, διά στόματος μάλιστα του πρωθυπουργού, ότι φταίει μόνο το “ανθρώπινο λάθος” ενός σταθμάρχη.

Βέβαια, αυτά πλέον δεν τολμάτε να τα ξεστομίσετε, γιατί ξέρετε ότι δεν πείθουν κανέναν. Αντίθετα, προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη οργή. Γι’ αυτό αναγκάζεστε να φέρετε έστω αυτή την ανεπαρκέστατη και απαράδεκτη πρόταση, ενώ, αν ήταν μόνο στο χέρι σας, το θέμα θα είχε ήδη θαφτεί εδώ και πολύ καιρό και θα τους είχατε αθωώσει όλους και δεν θα συζητούσαμε σήμερα εδώ. Δεν σας το επέτρεψε όμως η παρέμβαση του λαού και ο αγώνας των συγγενών των θυμάτων. Αυτή η παρέμβαση, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει ακόμα πιο δυναμική από δω και πέρα.

Κυρίες και κύριοι,

Τις τελευταίες βδομάδες ζήσαμε, επίσης, έναν κανονικό τραγέλαφο με τα παζάρια κορυφών, τις υπογραφές που έμπαιναν και έβγαιναν στις διάφορες προτάσεις και πάει λέγοντας. Είναι βέβαια κι αυτή η αποκρουστική κατάσταση, ένα ακόμα σύμπτωμα του απαράδεκτου νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που απασχολεί τις ηγεσίες των κομμάτων του συγκεκριμένου χώρου και πού βρίσκονται πραγματικά οι διαφωνίες τους. Βασικά, τους απασχολεί, ποιος θα φανεί ότι έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία ανασύνθεσης του αστικού πολιτικού συστήματος και ιδιαίτερα των κομμάτων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Η οποία - εδώ που τα λέμε - δεν φαίνεται να συγκινεί και πολλούς στον πραγματικό κόσμο, για το ποιος τελικά, θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Κατά τα άλλα, στο πολιτικό σκέλος των προτάσεων δεν διαφέρετε ουσιαστικά. Όλες οι προτάσεις των άλλων κομμάτων ταυτίζονται στο εξής κομβικό κατά τη γνώμη μας στοιχείο: Εξωραΐζουν την αντιλαϊκή, εγκληματική πολιτική του Διευθυντηρίου των Βρυξελλών, της ΕΕ, σχεδόν την εξυμνούν, ως εγγυητή της ασφάλειας στον σιδηρόδρομο και βαφτίζουν όσα έγιναν στον ελληνικό σιδηρόδρομο ως δήθεν «απόκλιση» από τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της.

Εμείς, ως ΚΚΕ, λέμε το ακριβώς αντίθετο. Ότι οι ίδιες οι κατευθύνσεις της Κομισιόν, της ΕΕ, που υλοποίησαν φανατικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ήταν παράγοντας που συντέλεσε στο έγκλημα και μάλιστα από τους βασικότερους. Ότι αυτό που φταίει, δεν είναι ούτε αποκλειστικά ένα ανθρώπινο λάθος, ούτε η κακιά η ώρα και στιγμή, ούτε αποκλειστικά η ανικανότητα και η διαφθορά ορισμένων, όσο και αν πρόκειται, φυσικά, για υπαρκτά ζητήματα. Όμως, οφείλει να μας απασχολήσει, το πάνω σε ποιο έδαφος αναπτύσσονται όλα αυτά; Γιατί, όλα τα παραπάνω, λειτούργησαν ως θρυαλλίδα για το έγκλημα;

Διότι ακριβώς αναπτύσσονται πάνω στο έδαφος της πολιτικής που μετατρέπει και το αγαθό των μεταφορών σε εμπόρευμα, από το οποίο κάποιοι προσδοκούν μεγάλα κέρδη, είτε στο στάδιο της υλοποίησης των συμβάσεων, είτε στο στάδιο της λειτουργίας. Αναπτύσσονται στο έδαφος της πολιτικής της απελευθέρωσης, της κατάτμησης του σιδηροδρόμου σε πολλά κομμάτια και τελικά της ιδιωτικοποίησης του πιο κερδοφόρου κομματιού, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης αυτού που έμεινε στο κράτος.

Αυτά ακριβώς είναι που προέβλεπαν οι κατευθύνσεις της ΕΕ. Είτε αυτά λέγονταν κάποτε “σιδηροδρομικά πακέτα”, είτε αργότερα “μνημόνια” της περιβόητης τρόικα, είτε ονομάζονταν μετά “ευρωπαϊκές οδηγίες”. Και σε έναν τέτοιο σιδηρόδρομο, που κινείται πάνω στις ράγες του αδηφάγου κέρδους, όπως καταλαβαίνουν και τα μικρά παιδιά, τα μέτρα ασφαλείας δεν μπορούν παρά να λογίζονται ως κόστος, που πρέπει να συμπιεστεί όσο γίνεται περισσότερο. Κι ας βάζει σε άμεσο κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές.

Δυστυχώς, τίποτα από όλα αυτά δεν θίγουν οι προτάσεις των άλλων κομμάτων. Και δεν θα μπορούσαν άλλωστε. Γι’ αυτό το ΚΚΕ τοποθετήθηκε με ευθύνη, χωρίς παζάρια, χωρίς να κρύβεται πίσω από κανέναν άλλον. Πήρε την πολιτική ευθύνη για αυτά που περιλαμβάνει η πρότασή του και την κατέθεσε στη Βουλή και ανοιχτά δημόσια σε όλον τον λαό, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό των 30 βουλευτών για να μπει σήμερα σε ψηφοφορία. Με τον ίδιο τρόπο έχουμε λειτουργήσει από την πρώτη στιγμή, όταν τολμήσαμε να μιλήσουμε, ευθύς εξαρχής, για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Αλλά και με τις ίδιες τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις μας.

Με την προσπάθεια που κάναμε να έρθει στο φως μέρος της αλήθειας με την πρόταση για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής και με τη συμβολή μας στις εργασίες της, κόντρα στις απροκάλυπτες μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας που την ήλεγχε και τελικά την έκλεισε κι αυτή άρον-άρον. Με την υπερψήφιση από μέρους μας προτάσεων για συγκρότηση Προανακριτικής, αν και διαφωνούσαμε με το σκεπτικό. Με το πόρισμα που καταθέσαμε, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν το έκαναν και το οποίο επιβεβαιώνει η κατάθεση στη Βουλή της δικογραφίας για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών για τους πρώην υπουργούς Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη. Κυρίως με τη συμβολή μας, με όσες δυνάμεις διαθέτουμε, στην ανάπτυξη του αγώνα του λαού έξω από τη Βουλή.

Κυρίες και κύριοι,

Στην πρόταση του ΚΚΕ, οι ποινικές ευθύνες δεν διαχωρίζονται από τις πολιτικές. Πάνω εκεί θεμελιώνουμε εμείς τις ποινικές ευθύνες. Όχι επειδή οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι επικεφαλής των κυβερνήσεων δεν υλοποίησαν την πολιτική της ΕΕ, όπως λένε κάποιοι άλλοι της αντιπολίτευσης, αλλά επειδή ακριβώς υλοποιώντας την, έφεραν τον σιδηρόδρομο σε αυτό το χάλι. Επειδή αγνοούσαν επιδεικτικά, προκλητικά και κυνικά, τις δεκάδες προειδοποιήσεις και τα εξώδικα, τις απεργίες των σωματείων των σιδηροδρομικών, τις δραματικές εκκλήσεις τους για να ληφθούν μέτρα ασφαλείας και προστασίας. Επειδή έβλεπαν τα δυστυχήματα που συνέβαιναν διαρκώς -πολλά από τα οποία και θανατηφόρα- και δεν έπαιρναν μέτρα.

Αντίθετα, συνέχιζαν, είτε με τις αποφάσεις τους, είτε με την εγκληματική μη ενασχόλησή τους με ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους, να επιτρέπουν τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, αποδεικνύοντας και με αυτόν τον τρόπο ότι η προτεραιότητα του συστήματος που υπηρετούν οι κυβερνήσεις, τα κόμματα του συστήματος, η ΕΕ, η Δικαιοσύνη, δεν είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Και επειδή πολλά ακούμε από την πλευρά της κυβέρνησης της ΝΔ, να το ξεκαθαρίσουμε: Η ανάθεση της υλοποίησης των έργων σε εποπτευόμενους φορείς, δεν απαλλάσσει τον εκάστοτε υπουργό Μεταφορών και Υποδομών από την υποχρέωσή του για έλεγχο, εποπτεία και οργάνωση των συγκοινωνιακών υποδομών, με στόχο, πέραν όλων των άλλων, και την ασφάλεια του λαού. Ο υπουργός οφείλει να ελέγχει την τήρηση των όρων διεξαγωγής της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, να παρεμβαίνει με θετικές ενέργειες κάθε φορά που διαπιστώνει κενά ασφαλείας, ιδίως, όταν του γνωστοποιούνται με κάθε τρόπο, τέτοια κενά ή όταν διαπιστώνονται από ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα.

Η νομική αυτή υποχρέωση του εκάστοτε υπουργού για θετική δράση, έχει ως συνέπεια και τη θεμελίωση της ποινικής ευθύνης. Όταν, δηλαδή, λόγω της παράλειψής του να ενεργήσει προς αποτροπή του αξιόποινου αποτελέσματος, επέλθει τελικά το αποτέλεσμα αυτό. Με άλλα λόγια, οι υπεύθυνοι των κυβερνήσεων γνώριζαν και είχαν αποδεχτεί τη μεγάλη πιθανότητα επέλευσης ενός θανατηφόρου δυστυχήματος. Γι’ αυτό και έχουν και ποινική ευθύνη με δόλο, εκτός από τη δεδομένη πολιτική τους.

Το έγκλημα βέβαια συνεχίζεται. Και μέχρι σήμερα διαπράττεται το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο χιλιάδων ανθρώπων, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, δημόσια ομολογεί ότι ο σιδηρόδρομος θα είναι - σχετικά - ασφαλής το 2027. Και τα λέει αυτά, την ίδια ώρα που κυκλοφορούν κανονικά τα τρένα χωρίς να έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ποινικές κακουργηματικές ευθύνες. Ιδιαίτερα για τους αρμόδιους υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη την τελευταία τουλάχιστον 20ετία. Κι αυτό, παρά το ευνοϊκό ποινικό πλαίσιο που επιφυλάσσει στα μέλη της κυβέρνησης το Σύνταγμα και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που έχει ως αποτέλεσμα, μέρος αυτών να έχει παραγραφεί.

Στην πρόταση που καταθέσαμε, ζητάμε την σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αναφορικά με τους υπουργούς Μεταφορών Κ. Καραμανλή και Χρ. Σπίρτζη, φυσικά μαζί και τους αρμόδιους υφυπουργούς, για τη διερεύνηση των εξής κακουργηματικών αδικημάτων:

Της διά πράξεων και παραλείψεων διατάραξης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών από τα οποία προήλθε ο θάνατος 57 ανθρώπων και η βαριά σωματική βλάβη δεκάδων ακόμα ατόμων.

Της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο των 57 συνανθρώπων μας, του κακουργηματικού αδικήματος της θανατηφόρου έκθεσης.

Και των αδικημάτων της παράβασης καθήκοντος και της βαριάς σωματικής βλάβης.

Αντίστοιχα, πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες και των αρμόδιων υφυπουργών αλλά και όλων όσοι εμπλέκονται, όπως οι επικεφαλής των κυβερνήσεων, σε γνώση και υπό τον έλεγχο των οποίων εξελίσσεται όλο το κυβερνητικό έργο. Για τον δε νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πέρα απ’ την ανάγκη διερεύνησης παραπέρα των ποινικών ευθυνών του για το κύριο έγκλημα, πρέπει να διερευνηθούν επιπλέον οι ευθύνες για την εκτεταμένη αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος.

Ως ΚΚΕ δεν θα είχαμε πρόβλημα να υπερψηφίσουμε προτάσεις άλλων κομμάτων, στο τμήμα εκείνο τουλάχιστον των ποινικών ευθυνών στο οποίο συμπίπτουν με τη δική μας πρόταση, ακόμα κι αν διαφωνούμε με το συνολικό σκεπτικό. Ο απαράδεκτος τρόπος, όμως, με τον οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση να διεξαχθεί η σημερινή ψηφοφορία, όπως ακούσαμε κι απ' τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, με τη σχετική συμπαιγνία και κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και, φυσικά, σε καμία περίπτωση, δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί είναι μια σικέ – προκατασκευασμένη ψηφοφορία και απόφαση της σαθρής πλειοψηφίας σας. Είναι επίφαση ψηφοφορίας. Είναι αισχρή κοροϊδία της Βουλής, των κομμάτων, του ελληνικού λαού, των συγγενών των θυμάτων. Είναι βεβήλωση της μνήμης των θυμάτων. Γι αυτό και δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή την ψηφοφορία – κοροϊδία της νοημοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Ας παίξουν άλλοι αυτό το παιχνίδι της κυβερνητικής πλειοψηφίας εδώ μέσα.

Φυσικά σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι η ευθύνη μας ως πολιτικό κόμμα δεν εξαντλείται εδώ. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ή να αφήσουμε να μπει σε δεύτερη μοίρα το πολιτικό ζήτημα, οι πολιτικές μαζί με τις ποινικές ευθύνες. Δηλαδή, το ποια πολιτική, σε τελική ανάλυση, ευθύνεται που φτάσαμε στα Τέμπη και άρα ποια πολιτική πρέπει να ανατραπεί για να γίνει πράξη η λαϊκή απαίτηση «Όχι άλλα Τέμπη». Γιατί, βεβαίως, δικαίωση είναι να κάτσουν στο σκαμνί οι ένοχοι, να λάμψει η αλήθεια, να τιμωρηθούν και να μην πέσουν στα μαλακά. Αλλά κομμάτι της δικαίωσης των 57 ψυχών είναι και το να πάψει ο λαός, η νεολαία, να ζει στην ανασφάλεια που προκαλεί ένα σύστημα που βάζει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Γι’ αυτό ακριβώς λέμε ότι αυτός ο μεγάλος αγώνας που τόσοι πολλοί άνθρωποι δίνουμε εδώ και δυόμισι χρόνια, δεν θα βρει πραγματική δικαίωση αν περιοριστεί στους 4 τοίχους του κοινοβουλίου. Το λέμε καθαρά. Εδώ μέσα, η τράπουλα είναι σημαδεμένη. Εμείς, φυσικά, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, δεν χωρά δεύτερη κουβέντα ως προς αυτό και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα. Αλλά, αυταπάτες δεν έχουμε. Η πολιτική σας και η ίδια η εξουσία σας, έτσι κι αλλιώς, σας έχει κάνει ανάλγητους. Αλλά αυτοί είστε! Ούτε πρόκειται να αλλάξετε...

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ολόπλευρη δικαίωση θα έρθει μόνο μέσα από τη δράση του λαϊκού παράγοντα. Αυτός μπορεί να ασκήσει την πιο αποτελεσματική πίεση στην κυβέρνηση, το κράτος και τους μηχανισμούς του, την ίδια τη δικαιοσύνη. Αυτός είναι που μπορεί τελικά να φέρει και τα πάνω-κάτω, να φέρει τις ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Και πραγματικά, αυτό απαιτείται να γίνει. Γιατί αυτό το εχθρικό, αντιλαϊκό κράτος που άφησε τον σιδηρόδρομο χωρίς προσωπικό, χωρίς χρηματοδότηση και συστήματα ασφαλείας, που τον τεμάχισε και τον ξεπούλησε στα συμφέροντα, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει και «κράτος δικαίου». Με αυτό το κράτος της αδικίας, που αφήνει τον λαό απροστάτευτο απέναντι σε φυσικές καταστροφές, που τσακίζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες του, που τον μπλέκει όλο και περισσότερο και σε τεράστιους πολεμικούς κινδύνους για να υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, δεν χωράει καμία απολύτως ειρήνη.

Και επειδή όλοι σε αυτή τη χώρα παρακολουθούν με αγωνία τις κρίσιμες εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, επαναλαμβάνουμε την απαίτηση να πάψει η κυβέρνηση να παίζει τον ρόλο του συνηγόρου των εγκληματιών του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ σε βάρος του βασανισμένου λαού της Παλαιστίνης, των λαών του Ιράν, της Συρίας, του Λιβάνου, της Υεμένης, των εγκλημάτων δηλαδή που έχουν ανάψει το φιτίλι του πολέμου, με ορατό τον κίνδυνο ανάφλεξης και γενίκευσης σε όλη την περιοχή.

Και παρότι ο κ. Μητσοτάκης βγάζει λόγους, είπε ξανά σήμερα ότι είναι διαθέσιμος λέει ανά πάσα στιγμή να συζητήσει εδώ μέσα στη Βουλή, αν το ζητήσουμε. Να σας θυμίσω μόνο, κυρίες και κύριοι και κ. Μητσοτάκη, ότι στο συρτάρι σας βρίσκεται η πρόταση που έχουμε καταθέσει. Έχω καταθέσει εγώ προσωπικά επίκαιρη ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη, για να έρθει ο πρωθυπουργός εδώ να μιλήσει σχετικά με όσα ανέφερε σήμερα και αναφέρω αυτή τη στιγμή, για το τεράστιο έγκλημα, τη δολοφονία αμάχων, αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας και που συμμετέχει ενεργά και με λόγια και με πράξεις η ελληνική κυβέρνηση.

Η ελπίδα για να ζήσουν οι εργαζόμενοι και ειδικά οι νεότερες γενιές, σε μια κοινωνία στο ύψος των ονείρων και των αναγκών τους, βρίσκεται στον δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής αυτής της αδικίας, αυτού του διεφθαρμένου βάρβαρου συστήματος. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε μέρα!

