Σφοδρή επίθεση στα 4 μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης (Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας) εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση επί των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μία χυδαία απόπειρα των τεσσάρων πιο μικρών κομμάτων της αντιπολίτευσης να μετατρέψουν ένα συλλογικό δράμα σε μία άθλια πολιτική σκευωρία», μίλησε για αθλιότητα και πρόσθεσε ότι δεν βρίσκεται στη Βουλή για καμία εσχάτη προδοσία, αλλά για να τιμήσει τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. «Λυπάμαι αλλά 10 χρόνια μετά κάποιοι φαίνεται να νοσταλγούν ακόμα τις κρεμάλες στο Σύνταγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά κάνοντας λόγο για «συνεταιρισμό της τοξικότητας».

Ξεκινώντας την παρέμβασή του στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως είχε έντονο προβληματισμό για το αν θα έπρεπε να παραστεί στη συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν ήθελα η παρουσία μου να εκληφθεί ως έμμεση αποδοχή μιας διαδικασίας που με κατηγορεί για ασύλληπτα πράγματα».

Επανέλαβε ότι έχει τοποθετηθεί πολλές φορές για την τραγωδία στα Τέμπη, τόσο σε σχέση με τα αίτια όσο και με τα βήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Στηλίτευσε δε, με ιδιαίτερη ένταση, την πρόταση της αντιπολίτευσης, μιλώντας για «χυδαία απόπειρα μετατροπής μιας ανθρώπινης τραγωδίας σε πολιτική σκευωρία».

«Η σύμπραξη 32 βουλευτών της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς σε μια κοινή πρωτοβουλία λαϊκισμού είναι γελοία και ταυτόχρονα επικίνδυνη. Δεν μπορεί η τραγωδία των Τεμπών να ερμηνεύεται ως απόπειρα κατάλυσης του πολιτεύματος.»

«Δεν θα καταστήσω συνομιλητές μου συκοφάντες - Αν σας ακολουθούσαμε, το κοινοβούλιο θα γινόταν ζούγκλα»

Αναφερόμενος σε πρόσωπα της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης είπε:

«Ο συνασπισμός της τοξικότητας Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, Κασσελάκη και Νατσιού δεν είναι κάτι νέο. Τον ζήσαμε στις πάνω και κάτω πλατείες, και στη μοιραία διακυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου. Τότε η συμμαχία είχε και τη Χρυσή Αυγή.»

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη φωνάζοντας «Στο δρόμο χάθηκαν. Εσείς τους σκοτώσατε!», ο πρωθυπουργός απάντησε έντονα:

«Η πρόταση που συζητάμε είναι εκτροπή του κοινοβουλευτισμού. Δεν θα καταστήσω συνομιλητές μου συκοφάντες. Αν σας ακολουθούσαμε, το κοινοβούλιο θα γινόταν ζούγκλα, όπου θα επιβίωνε ο πιο θρασύς. Αυτό δεν είναι Δημοκρατία αλλά καρικατούρα.»

«Δεν είμαι εδώ επειδή κατηγορούμαι για κακούργημα, αλλά για να τιμήσω τα θύματα και να επιμείνω ότι η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια για την κάθαρση. Δεν θα γίνω συνένοχος σε αυτή τη γελοιοποίηση», δήλωσε στη συνέχεια, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για σκοπιμότητες. «Για δύο χρόνια δηλητηριάζετε την κοινωνία με ψέματα. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να πέσει η κυβέρνηση. Γι’ αυτό και κατασκευάσατε αυτή τη σκευωρία. Πού πήγαν τα "βαγόνια φαντάσματα"; Πού οι "εξαφανισμένοι νεκροί"; Μέχρι και θανάτους μας φορτώσατε!»

«Αναρωτιέμαι: κάθε αστοχία στη δημόσια διοίκηση συνιστά κακούργημα για τον πολιτικό προϊστάμενο; Στο δρόμο Πάτρα – Πύργος χάθηκαν πολλές ζωές. Αν γίνει δυστύχημα τώρα, θα φταίει ο νυν υπουργός; Αυτό είναι παράλογο.»

«Αυτό που κάνετε δεν είναι τυμβωρυχία, αλλά Τεμπορυχία»

«Ποιος είναι τελικά ο διαχωρισμός ποινικής και πολιτικής ευθύνης; Αναρωτιέμαι αν κάθε αστοχία σε οποιοδήποτε τομέα της δημόσιας διοίκησης ενοχοποιεί αυτομάτως σε βαθμό κακουργήματος τον πολιτικό προϊστάμενο», επεσήμανε.

«Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα έργο που στον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό. Την Πατρών - Πύργου που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν από αρκετά χρόνια. Στο δρόμο αυτό έχουν χαθεί άδικα πολλές ανθρώπινες ζωές και σίγουρα αν είχαμε καλύτερο οδικό δίκτυο δεν θα είχαν χαθεί τόσες. Τώρα φτάνουμε να παραδοθεί το έργο. Ρωτώ: αν σήμερα γίνει - να μην γίνει - θανατηφόρο δυστύχημα με την δική σας λογική θα είναι υπεύθυνος ο προϊστάμενος υπουργός. Σας φαίνεται λογικό αυτό; Αυτό κάνετε όμως. Πάμε και σε μια άλλη τραγωδία. Στο Μάτι».

«Έγκλημα» ακούστηκε να λέει σε εκείνο το σημείο η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει:

«Αυτό που κάνετε δεν είναι τυμβωρυχία. Είναι Τεμπορυχία. Αυτό και αν ήταν συγκάλυψη… το σόου που κάνατε αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι. Έως δεν διανοηθήκαμε να αναζητήσουμε ποινικές ευθύνες από πολιτικούς προϊσταμένους. Αυτή ήταν η μεγάλη μας διαφορά. Τότε οι αρμόδιοι υπουργοί δεν έβρισκαν κάτι λάθος που έκαναν. Αντίθετα, οι δικοί μας υπουργοί αναγνώρισαν τις πολιτικές ευθύνες και ζητούν μόνοι τους την παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Αυτή η στάση αρχής και συνέπειας είναι στο πλαίσιο ευρύτερης άποψης που έχει η παράταξη μας και εγώ προσωπικά ΥΠΕΡ της αλλαγής του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Δεν είναι πρώτη φορά που το λέμε. Το 1994 σε μια ομιλία που έκανε ο Κων. Μητσοτάκης όταν κατηγορήθηκε για ανάμιξη του στην υπόθεση ιδιωτικοποίησης “Ηρακλή”. Έλεγε τότε ότι ο νόμος αυτός λειτουργεί εις βάρος της πολιτικής. Χρησιμοποιείται από πολιτικούς αντιπάλους για εκτόξευση λάσπης ενώ αν πήγανε η υπόθεση απευθείας στην Δικαιοσύνη θα έχανε αθωωθεί. Η ΝΔ είναι αυτή που κατήργησε από το 2019 την αποσβεστική προθεσμίας για να μην παραγράφονται γρήγορα τα αδικήματα».

«Να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής για να επιταχύνεται η παραπομπή πολιτικών στη Δικαιοσύνη»

«Ενόψει της επόμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Βουλής. Εμείς θα προτείνουμε να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής για να επιταχύνεται η παραπομπή των πολιτικών στη Δικαιοσύνη», ενώ εξαπέλυσε και επίθεση στον Νίκο Παππά.

«Εσείς κ. Παππά τι μιλάτε; 13-0 καταδικαστήκατε. Πώς να μη θέλετε να αλλάξει το άρθρο; Εσείς καταδικαστήκατε από το Ειδικό Δικαστήριο με μια βαριά και ατιμωτική καταδίκη. Σιγά τα αίματα δεν θα μας δείρετε κιόλας. Σιγά κύριε 13-0»,

«Είναι καιρός να γυρίσουμε την πλάτη σε όσους δηλητηριάζουν την κοινωνία ειδικά σε αυτή την περίοδο που το παγκόσμιο σκηνικό μοιάζει με κινούμενη άμμο ενώ η Ελλάδα μοιάζει με όαση σταθερότητα. Οφείλουμε να σηκώσουμε το βλέμμα μακριά από τον τοξικό και εσωστρεφή ανταγωνισμό καινά δούμε την εικόνα στον μεγάλο χάρτη. Η σύγκρουση Ισραήλ Ιράν μπορεί να φέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις στη χώρα μας και οφείλουμε να το δούμε. Μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή αυτή τη συζήτηση».

Δυστυχώς και σήμερα θα διαφανεί ότι είστε πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Εγκλωβισμένοι στο παρελθόν σας και στις εμμονές σας εναντίον της κυβέρνησης και σε μένα προσωπικά. Αρνηθήκατε ακόμα και τη δωρεάν διανομή φαρμάκων. Όχι σε όλα και ναι στην καθήλωση και το τίποτα.

Απέναντι στην τυφλή άρνηση της αντιπολίτευσης προτάσσουμε τη θετική μας ατζέντα. Όλα αυτά συγκροτούν και την προσωπική μου θεώρηση για τη σημερινή συνεδρίαση που είναι σίγουρο ότι θα περάσει στο χθες σύντομα μαζί με τα κόμματα που την προκάλεσαν».

Όλη η ομιλία Μητσοτάκη

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα κρύψω ότι προβληματίστηκα πολύ πριν παραστώ στη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα για την τραγωδία των Τεμπών και έχω αναφερθεί εκτενώς στη δική μου ερμηνεία, όχι μόνο για το τι προκάλεσε αυτό το περιστατικό αλλά κυρίως για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε από εδώ και στο εξής, και κυρίως για το πώς θα κάνουμε τα τρένα μας πιο ασφαλή.

Η σημερινή συνεδρίαση όμως, όσον αφορά εμένα προσωπικά, έχει μια ιδιαιτερότητα. Και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση η παρουσία μου εδώ να εκληφθεί ως έστω και μια έμμεση νομιμοποίηση -ούτε καν συμβολική, θα έλεγα- μιας διαδικασίας που μου αποδίδει προσωπικά κατηγορίες αδιανόητες.

Δεν θα μπορούσα όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μην αντιδράσω σε μια χυδαία απόπειρα των τεσσάρων πιο μικρών κομμάτων της αντιπολίτευσης να μετατρέψουν ένα συλλογικό δράμα σε μια άθλια πολιτική σκευωρία, φτάνοντας στο πιο ακραίο -και γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ- με αιχμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, να κατηγορήσουν τον Πρωθυπουργό της χώρας για «εσχάτη προδοσία».

Με άλλα λόγια να συκοφαντήσουν εμένα και τη Νέα Δημοκρατία, ως τι; Ως τάχα υπονομευτές του πολιτεύματος με στόχο την κατάλυσή του. Με την ίδια ακριβώς κατηγορία με την οποία δικάστηκαν οι χουντικοί πραξικοπηματίες και οι «έξι» της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Είναι μια αθλιότητα εναντίον της παράταξης που επανέφερε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Και ναι, είναι μια αθλιότητα και εναντίον ενός εκλεγμένου Πρωθυπουργού, με συντριπτική λαϊκή εντολή σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή θα ήταν πράγματι γελοία, αν δεν ήταν ταυτόχρονα επικίνδυνη. Γιατί μόνο έτσι, δυστυχώς, μπορεί να χαρακτηριστεί η σύμπραξη 32 βουλευτών της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς, σε μία κοινή πρωτοβουλία λαϊκισμού.

Πρωτοβουλία νομικά παντελώς έωλη, γιατί η προτεραιοποίηση και η δικαστική αναβάθμιση της υπόθεσης των Τεμπών δεν μπορεί προφανώς να ερμηνευτεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ως προσπάθεια ανατροπής του πολιτεύματος, αλλά μία πρωτοβουλία που δεν συγκρούεται απλά με την αλήθεια και τη λογική, συγκρούεται και με την ίδια την ηθική, από αυτό το ετερόκλητο σχήμα σκοπιμότητας.

Αυτός ο νέος «συνεταιρισμός της τοξικότητας» της κας Κωνσταντοπούλου μαζί με τους κύριους Βελόπουλο, Κασσελάκη και Νατσιό δεν είναι βέβαια κάτι καινούργιο επί της ουσίας. Τον έχουμε ξαναζήσει σε λίγο διαφορετικές εκφάνσεις, στις «πάνω» και στις «κάτω πλατείες» και στη μοιραία διακυβέρνηση του 2015.

Τότε η αγκαλιά της κας Κωνσταντοπούλου φιλοξενούσε άλλους, τον Πάνο Καμμένο, τον Γιάνη Βαρουφάκη και τη Χρυσή Αυγή, για να αποδειχθεί έτσι ότι ο πολιτικός αμοραλισμός πάντοτε ενώνει τα άκρα, καθώς τελικά έχουν τις ίδιες επιδιώξεις.

Λυπάμαι, αλλά 10 χρόνια μετά κάποιοι φαίνεται να νοσταλγούν ακόμα τις «κρεμάλες στο Σύνταγμα». Και αν η ιστορία επαναλαμβάνεται, εν προκειμένω ως φάρσα, τότε θα έλεγα ότι κάποιοι ίσως επιδιώκουν να ξαναστήσουν εκεί στο Σύνταγμα χορούς και πανηγύρια, γιορτάζοντας το δημοψήφισμα το οποίο παραλίγο να ρίξει την Ελλάδα στον γκρεμό.

Μόνο που τώρα έχετε -τρεις παρόντες και ο ένας απών- νέους ρόλους και διαλέξατε για σκηνικό τον χαμό 57 ζωών, κάτι που κάνει τον καιροσκοπισμό σας ακόμα πιο απεχθή και σας καθιστά όχι μόνο αδιόρθωτους αλλά και ανοιχτά επικίνδυνους.

Όπως ήδη εξήγησα, θεωρώ τη συγκεκριμένη πρόταση εκτροπή του κοινοβουλευτισμού και προσβολή της ίδιας της δημοκρατικής τάξης, γι’ αυτό και αρνούμαι να συζητήσω το περιεχόμενό της.

Δεν πρόκειται να καταστήσω συνομιλητή μου κανέναν συκοφάντη. Ούτε και θα γίνω συνένοχος σε μια δραματική υποβάθμιση του πολιτικού διαλόγου.

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)

Αυτό θέλετε, αλλά δεν θα σας κάνουμε τη χάρη, ξέρετε. Διότι αν μπαίναμε στη δική σας λογική, τότε ο πολιτικός διάλογος θα κατέληγε σε ένα αποκρουστικό σύνολο, με άναρθρες κραυγές χωρίς όρια. Ειδικεύεστε, εξάλλου, σε αυτές. Μια ζούγκλα στην οποία θα επικρατεί εκείνος ή εκείνη με το μεγαλύτερο θράσος και τον περισσότερο κυνισμό. Αυτό, όμως, δεν θα ήταν δημοκρατία, θα ήταν μια εφιαλτική καρικατούρα της, στην οποία στοχεύει αυτός ο νέος λαϊκισμός των άκρων.

Εξ αρχής, λοιπόν, δηλώνω ότι δεν είμαι εδώ για καμία «εσχάτη προδοσία», για κανένα κακούργημα, για καμία άλλη απίθανη επινόηση.

Δίνω το «παρών» για να τιμήσω και να τιμήσουμε τα θύματα των Τεμπών, επιμένοντας στη θέση ότι την κάθαρση σε αυτό το δράμα μπορεί τελικά να την φέρει μόνο η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Και με τον φυσικό δικαστή να κρίνει όποιο πολιτικό πρόσωπο σχετίζεται με την υπόθεση, ειδικά από τη στιγμή που το ζητά και το ίδιο.

Αποφάσισα, λοιπόν, να βρεθώ ακόμα μια φορά σήμερα εδώ για να καταγγείλω και μία αντιπολίτευση που επί δύο ολόκληρα χρόνια δηλητηριάζει την κοινή γνώμη με ψέματα γύρω από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σε μια προσπάθεια όχι να βρεθεί η αλήθεια -ουδέποτε σας ενδιέφερε-, ούτε να διορθωθούν λάθη, τα οποία πρώτοι από όλους εμείς ομολογήσαμε, και να αποκτήσουμε επιτέλους ασφαλέστερα τρένα.

Έναν και μόνο στόχο είχατε, και έχετε, με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών: να πέσει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης. Γι’ αυτό και επί τόσους μήνες ξετυλίχθηκε μία τόσο μεθοδική προσπάθεια να μετατραπεί το ανθρώπινο πένθος σε κομματικό πάθος και μία εθνική τραγωδία περίπου σε πολιτική κρίση.

Ήρθε, όμως, η πραγματικότητα και διέλυσε τους μύθους. Πού πήγαν τώρα αλήθεια, κύριοι της αντιπολίτευσης, τα «ξυλόλια» και τα «λαθρεμπόρια»; Και είχαν και το θράσος κάποιοι να πουν ότι δεν τα είπαν ποτέ αυτά από αυτό το βήμα.

Πού πήγαν, κ. Βελόπουλε, τα «βαγόνια-φαντάσματα», τα «όπλα-μυστήρια» προς την Ουκρανία, οι «εξαφανισμένοι νεκροί»; Σταμάτησε η τυμβωρυχία άσχετων μεταξύ τους περιστατικών. Μέχρι και θανάτους βρήκατε να φορτώσετε σε αυτή την κυβέρνηση και σε εμένα προσωπικά, μην τυχόν και χαλάσει η άθλια σκευωρία την οποία στήσατε.

Ακόμα και το «μπάζωμα» εγκαταλείφθηκε από τους ίδιους τους σκηνοθέτες του.

Και αυτό που μένει είναι ο αναστοχασμός του κάθε καλοπροαίρετου πολίτη και, βέβαια, τα κοινά διδάγματα από μία ακόμα οδυνηρή εμπειρία.»

