Βουλή - Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης έδωσε παράσταση, προσπαθώντας να φανεί από θύτης θύμα

Ο πρωθυπουργός έδωσε παράσταση με τίτλο «Μητσοτάκης, ο κυνηγημένος» σε προσπάθεια να εμφανιστεί ο θύτης ως θύμα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συζήτηση στη Βουλή επί των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη.

«Ο πρωθυπουργός ξέχασε το μαντηλάκι του» ήταν το σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη για την αποχώρηση του πρωθυπουργού μετά την ομιλία του.

«Μπροστά σε μια εθνική τραγωδία, επιλέγει να μην λογοδοτήσει, στήνοντας ένα σκηνικό αυτοθυματοποίησης, λες και το δράμα είναι δικό του και όχι των 57 οικογενειών» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να μετατρέψει τη συζήτηση σε πολιτική αφήγηση, «φθηνή και θλιβερή».

«Η κοινωνία απαιτεί αλήθεια και όχι στρεψοδικίες» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτό αποδεικνύει την ηθική, πολιτική και θεσμική σας παρακμή! Η ανοχή σε αυτές τις πρακτικές σάς αποθρασύνει!», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέκρινε, «για να είμαι ακριβοδίκαιος», όπως είπε, «τα 4 κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης ως χορηγοί του πρωθυπουργού, καθώς επέτρεψαν στον κ. Μητσοτάκη, με κατηγορίες που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη δικογραφία, να επιχειρήσει να δραπετεύσει παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα».

«Αποτέλεσμα, αντί να απολογείται που για δεύτερη φορά αθωώνει σήμερα τον υπουργό του από τις κακουργηματικές του ευθύνες, να μην διστάζει να επιτίθεται και από πάνω. Ποιος είναι το θύμα κύριε Μητσοτάκη; Εσείς; Που προστατεύσατε τον κ. Καραμανλή να μην ερευνηθεί για τις κακουργηματικές του ευθύνες σχετικά με τη σύμβαση 717;» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε ότι δεν επέτρεψε στον κ. Καραμανλή και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη να απολογηθούν στη Δικαιοσύνη και πως πρόκειται «για μεθοδευμένο σχέδιο συγκάλυψης των ευθυνών σας!».

«Φτάσατε στο σημείο, κύριε πρωθυπουργέ, στην απέλπιδα προσπάθεια αυτοθυματοποίσης σας να πετύχετε την αυτογελοιοποίηση σας….Οι δικές σας μεθοδεύσεις και ανακολουθίες εξέθρεψαν τη συνωμοσιολογία και την καχυποψία στην κοινή γνώμη», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Υποστήριξε ακόμη ότι «αν είχαν διερευνηθεί τα σκάνδαλα της εποχής σας, όπως θα γινόταν σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δεν θα μπορούσατε ούτε λεπτό να σταθείτε ούτε ως πρωθυπουργός, ούτε ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε καν ως βουλευτής. Και έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ να εμφανίζεστε χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση!».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξηγώντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι είναι «ένα χρέος ηθικό, πολιτικό και θεσμικό: Να υπηρετήσουμε την αλήθεια, τη δικαιοσύνη. Οφείλουμε να διερευνήσουμε πλήρως και χωρίς συμψηφισμούς την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη πρώην υπουργών και υφυπουργών Μεταφορών» ενώ σημείωσε ότι η επιλογή των πολιτικών προσώπων, υπουργών και υφυπουργών δεν κρύβει πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά αφορά «δύο διαφορετικές κυβερνήσεις και έγινε αποκλειστικά, βάσει των αρμοδιοτήτων τους στα δημοσιευμένα ΦΕΚ. Τόσο καθαρά».

Διευκρίνισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν αποδίδει πρόθεση ανθρωποκτονίας αλλά εξετάζει το κατά πόσον γνώριζαν την επισφάλεια και, παρ' όλα αυτά, ανέχτηκαν και επέτρεψαν τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, εκθέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. «Αν δεν περάσει η δική μας πρόταση, τότε ενταφιάζεται η διερεύνηση του κακουργήματος και όλοι οι υπεύθυνοι θα πέσουν "στα μαλακά".

Απέναντι στη σοβαρή και νομικά στέρεη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, εσείς "κατασκευάσατε" ένα ψεύτικο κατηγορητήριο για να ρίξετε στάχτη στα μάτια ότι τάχα "οδηγεί τον υπουργό σας στη δικαιοσύνη, ενώ στην πραγματικότητα με αυτό το ψεύτικο κατηγορητήριο στόχος σας είναι να τον αθωώσετε!».

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ισχυρίστηκε ότι δημιουργείται δεδικασμένο, αν απορριφθεί η πρότασή και θάβεται το κακούργημα οριστικά. «Με την απόρριψη της πρότασής μας, που είναι η μόνη που στέκεται νομικά, και με την ψεύτικη κατηγορία που επινοήσατε επιδιώκετε να δέσετε τα χέρια των δικαστών. Επιδιώκετε να τους απαγορεύσετε κάθε έρευνα για τις ευθύνες για την ανασφάλεια και την επικινδυνότητα», πρόσθεσε και παρατήρησε ότι ο εφέτης ανακριτής κ. Μπακαΐμης, είναι αυτός που προσδιορίζει ότι ο κ. Καραμανλής είχε εποπτεία ως προς την ασφάλεια και δεν ήταν διακοσμητικός όπως τον εμφανίζει η ΝΔ παραθέτοντας το σχετικό απόσπασμα από το κατηγορητήριο του.

«Το αίτημα για δικαιοσύνη δεν είναι κομματικό. Είναι ηθικό, κοινωνικό και συνταγματικό. Η Βουλή δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη μπροστά σε 57 νεκρούς και δεκάδες οικογένειες που ζητούν να βρουν το δίκιο τους. Είναι ώρα για ανάληψη ευθύνης. Απορρίπτοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τη μόνη πρόταση που είναι στέρεη νομικά και βασίζεται στα στοιχεία της δικογραφίας, τότε δένετε τα χέρια της δικαιοσύνης ώστε να μη μπορεί να προχωρήσει στη διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Το ΝΑΙ στη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με βάση το αίτημα του ΠΑΣΟΚ είναι ΝΑΙ στην αλήθεια. ΝΑΙ στη δικαίωση της μνήμης των θυμάτων. ΝΑΙ στην αξιοπιστία της Δημοκρατίας μας. Είμαστε όλοι υπόλογοι στον ελληνικό λαό. Σήμερα καθένας μας αναμετράται με τη συνείδηση του», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

