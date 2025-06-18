Του Γιάννη Ανυφαντή

Με ένταση επί της διαδικασίας και με καθυστέρηση μισής ώρας -λόγω χαλασμένου χρονόμετρου- ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια επί των προτάσεων σύστασης προανακριτικής για τα Τέμπη.

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ζητήσαν εκ νέου – όπως έπραξαν και στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων τη Δευτέρα – η ψηφοφορία να διεξαχθεί ανά αδίκημα και όχι ανά πρόταση, όπως και αποφάσισε η πλειοψηφία, κατηγορώντας τη ΝΔ για συνεχιζόμενη επιχείρηση συγκάλυψης και διαδικασίες fast track που περιορίζουν τη δυνατότητα «ενσυνείδητων βουλευτών που θέλουν να διερευνηθεί το εάν η μόνη παράβαση του Κώστα Καραμανλή είναι ότι στέρησε χρήματα και προσωπικό από το ΟΣΕ».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, ξεκαθάρισε πως από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, επί 50 χρόνια πάντα οι ψηφοφορίες για σύσταση προανακριτικής γίνονται επί των προτάσεων.

Μάλιστα υπενθύμισε πως πρόκειται για την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε και στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, όπου είχαν υποβληθεί επίσης τρεις ξεχωριστές προτάσεις, αλλά και πιο πρόσφατα με τις δύο προτάσεις για τη σύμβαση 717.

«Αυτό προτάσσει το άρθρο 86 του Συντάγματος όπως και ο Κανονισμός της Βουλής. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα των συναδέλφων. Δε θα αλλάξουμε τη διαδικασία. Αυτό γίνεται επί 50 χρόνια στη Βουλή» πρόσθεσε.

Τα βέλη του προς ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ έστρεψε με την σειρά του ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας πως οι πολίτες δεν περιμένουν «μια διαδικαστική διελκυστίνδα μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης», τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ έχει μια ολοκληρωμένη νομική πρόταση, δίνοντας χώρο στη Δικαιοσύνη να ερευνήσει.

Η πρόταση της ελάσσονος αντιπολίτευσης για ψηφοφορία ανά αδίκημα και όχι ανά κάλπη απορρίφθηκε εκ νέου στην Ολομέλεια, με δια εγέρσεως ψηφοφορία από τους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Οι «γαλάζιοι» υπουργοί και υφυπουργοί που περιλαμβάνονται στις τρεις προτάσεις (Μιχάλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Καραγιάννης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Ζώη Ράπτη, Θάνος Πλεύρης, Νίκος Παπαθανάσης) εκτός του Κώστα Καραμανλή και Γιάννη Τσακίρη κατέθεσαν ήδη υπομνήματα.

