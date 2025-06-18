Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, στη συζήτηση επί των τριών προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε: «Τι χρώμα έχει το δίκιο; Είναι διάφανο. Τι μυρωδιά έχει; Οξυγόνο. Τι γεύση; Σαν του καθαρού γάργαρου νερού από την κρύα πηγή. Τι αίσθηση; Ελευθερίας. Τι όψη; Την όψη του φωτός. Τι χρώμα έχει η διακυβέρνησή σας; Μαύρο. Τι μυρωδιά; Την οσμή του τόπου του εγκλήματος, των σκοτωμένων ανθρώπων του παράνομου, εύφλεκτου υλικού. Τι γεύση; Δηλητηρίου. Τι αίσθηση; Ασφυξίας. Τί όψη; Την άσχημη όψη της συγκάλυψης των παρακρατικών μεθοδεύσεων, της αντιδημοκρατικής συνεχούς καταπίεσης, της περιφρόνησης για τους πολίτες».

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι ακούγοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη «σκέφτηκα ένας εν αναμονή μέλλων κατηγορούμενος που ακόμα και σήμερα σε αυτή τη λαμπρή ευκαιρία που του δόθηκε να χτίσει υπόδειγμα, να βγει μπροστά, να αναλάβει τις ευθύνες του, ως ιθύνων, να σας απαλλάξει από το μαρτύριο να τον καλύπτετε και να συγκαλύπτετε τις πράξεις του, επέλεξε να δράσει ως δυνάστης, να κρυφτεί πίσω από τους βουλευτές του, να τους υποχρεώσει να τον καλύψουν, με απειλή μάλιστα κομματικής πειθαρχίας και να αξιώσει την κοινοβουλευτική συγκάλυψη, την ψήφο της συγκάλυψης, σαν να διαφεντεύει εκείνος τις συνειδήσεις ή σαν να μην υπάρχουν συνειδήσεις».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επισήμανε ότι γονείς και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών «σκάβουν για να βρουν την αλήθεια» και κάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ να απαντήσουν τί έκαναν αυτοί. «Πόσες φορές ακόμα θα κάνετε ότι σας λένε? Πόσες φορές ακόμα θα σας καλέσουν να μπαζώσετε την αλήθεια? Πόσες φορές ακόμα θα σας ζητήσουν να διαστρέψετε την πραγματικότητα και να κουκουλώσετε τις ευθύνες και τα εγκλήματα;» ανέφερε. Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «τόλμησε να μιλήσει για «Τεμπορυχία»».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «αμείλικτα ερωτήματα» και «αποστομωτικές απαντήσεις» της κυβέρνησης στην υπόθεση των Τεμπών. Δήλωσε ότι το κόμμα της έκανε «το καθήκον της» και αυτό θα συνεχίζει να υπηρετεί. Είπε ότι η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν στη Βουλή μαζί με την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και ανεξάρτητους βουλευτές, «είναι αυτό που ζητούν οικογένειες θυμάτων και εσείς αυτό το αποκαλείτε χυδαιότητα. Το αποκάλεσε ο πρωθυπουργός κατήφορο, χυδαίο, οι πιο μαύρες σελίδες. Γιατί δεν θέλετε η φωνή των πολιτών, των συγγενών των θυμάτων, γιατί δεν θέλετε να ακούγεται μέσα στη Βουλή;» ρώτησε το κοινοβούλιο η κ. Κωνσταντοπούλου. «Θέλετε να έχετε τον έλεγχο σε ό,τι ερευνάται και σε ό,τι λέγεται», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφερόμενη στην κυβέρνηση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στα κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε: «Προκαταρκτική εξέταση αποφασίζει σήμερα η Βουλή. Και ούτε αυτό δεν θέλετε. Γιατί αφού είστε τόσο αθώοι δεν αφήνετε να αποδειχθεί αυτό από την προκαταρκτική εξέταση; Μα γιατί γνωρίζετε ότι δεν είστε αθώοι και ότι από κάθε διερεύνηση προκύπτουν στοιχεία και αυτά είναι προς αξιοποίηση σε κάθε χρονικό σημείο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι η ίδια και το κόμμα της δεν θα σταματήσουν «μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη». Συμπλήρωσε ότι «τα εγκλήματα κατά της ζωής πρέπει να διερευνηθούν», ενώ απευθυνόμενη στο ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και θα ψηφίσουμε και τη δική σας πρόταση. Γιατί τα αδικήματα που περιέχονται, περιλαμβάνονται στην πρόταση των συγγενών και πιστεύουμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Εσείς θα ψηφίσετε, θα ανοίξετε τον δρόμο για να ψηφιστεί και να γίνει η διερεύνηση για τα εγκλήματα κατά της ζωής;».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «η συζήτηση περί εσχάτης προδοσίας που έχει ανοίξει η ΝΔ και οι προπαγανδιστές της διακυβέρνησής της, είναι ένας μηχανισμός αντιπερισπασμού. Τον πείραξε τον κ. Μητσοτάκη η εσχάτη προδοσία και δεν τον πείραξαν οι 57 δολοφονίες. Είναι συκοφαντούμενος για την εσχάτη προδοσία και δεν είναι θιγόμενος όταν του λένε ότι πρέπει να λογοδοτήσεις για την αφαίρεση 57 ανθρώπινων ζωών αλλά και για την αλλοίωση των στοιχείων».

«Είναι σαφές ότι προσπαθώντας να αντιμεταθέσει την προσοχή σε ένα μόνο από τα αδικήματα, ουσιαστικά επιχειρεί να συγκαλύψει τα πλέον βαριά αδικήματα για τα οποία ζητείται ο έλεγχός του», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «η πρόταση των συγγενών ενοχλεί γιατί δεν είναι ούτε ισορροπητική, ούτε αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, ούτε αποτέλεσμα συνεννόησης. Είναι η επίμονη προσπάθεια των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, να φέρουν επιτέλους τη δικαιοσύνη».

Κλείνοντας την ομιλία της σημείωσε πως «ότι και να γίνει στη ψηφοφορία, έχετε χάσει την ευκαιρία να αποκαταστήσετε το στίγμα σας στην ιστορία. Ό,τι και να γίνει στην ψηφοφορία, η δικαιοσύνη στο τέλος θα λάμψει για αυτόν τον λαό που δικαιούται και να την αναπνέει και να την γεύεται και να τη βλέπει να λειτουργεί, για αυτόν τον λαό που δικαιούται να ζει σε μια χώρα, δημοκρατική και δίκαιη όπου τα παιδιά δεν μπαίνουν σε τρένα που κινούνται στα τυφλά, όπου οι μανάδες δεν ψάχνουν τα υπολείμματα των παιδιών τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

