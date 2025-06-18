Ξεκινά «η μάχη των μαχών» στη Βουλή για τα Τέμπη – Το χρονοδιάγραμμα και η μυστική ψηφοφορία

Του Γιάννη Ανυφαντή

Η τελευταία σελίδα - τουλάχιστον για την παρούσα κοινοβουλευτική σύνοδο – αναμένεται να γραφτεί σήμερα για την υπόθεση των Τεμπών στην Ολομέλεια της Βουλής, με τρεις διαφορετικές προτάσεις για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για συνολικά 14 πολιτικά πρόσωπα να τίθενται σε ψηφοφορία. Από μόνες τους, οι 14 κάλπες, που έχουν επιμελώς στηθεί μπροστά από τα κοινοβουλευτικά έδρανα από χθες, συνθέτουν μια εικόνα πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά χρονικά, με τη συνεδρίαση να αναμένεται μαραθώνια, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται εδώ και μέρες για την ειδική συνεδρίαση, καθώς εκτός από βουλευτές θα τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί αλλά και ορισμένα από τα 14 πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στις προτάσεις, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Χρήστος Σπίρτζης και η Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Πληροφορίες θέλουν τον Νίκο Μαυραγάνη να έχει ήδη καταθέσει υπόμνημα στο προεδρείο ενώ και τα υπόλοιπα «γαλάζια» υπουργικά στελέχη εκτιμάται πως θα πράξουν το ίδιο.

Με βάση το συσχετισμό δυνάμεων, το πιο πιθανό είναι η κάλπη να δείξει την έγκριση της πρότασης της ΝΔ, με την παραπομπή του κ. Καραμανλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.

Τι θα γράψει το «κοντέρ»

Εκτός κάποιας συνταρακτικής εκπλήξεως, η πρόταση της πλειοψηφίας είναι αυτή που θα υπερψηφιστεί, ωστόσο η αριθμητική που θα συγκεντρώσει η κάθε πρόταση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω και της μυστικότητάς της ψηφοφορίας. Την κυβερνητική πρόταση θα τη στηρίξουν συνολικά οι 154 βουλευτές της ΝΔ (Ο κ. Καραμανλής δεν μπορεί να ψηφίσει το εαυτό του) ενώ σε αυτούς θεωρείται βέβαιο που θα προστεθούν, ο ανεξάρτητος, διαγραφείς από τη ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης, όπως και ο επίσης ανεξάρτητος, προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς.

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ (για το αδίκημα της διατάραξης συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς) θα ψηφίσουν συνολικά 34 βουλευτές. Εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα της Χαριλάου, την πρόταση θα στηρίξει και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και νυν ανεξάρτητος Μπαράν Μπουρχάν. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα απέχουν από την ψηφοφορία, αφού προηγουμένως οι βουλευτές της Κουμουνδούρου έχουν υποστηρίξει την πρόταση τους, που απέτυχε να συγκεντρώσει 30 υπογραφές. Στην αποχή προσανατολίζεται και το ΚΚΕ.

Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη θα στηρίξουν την πρόταση Καρυστιανού. Πιθανότητες να την υπερψηφίσουν συγκεντρώνουν και οι ανεξάρτητοι Αρετή Παπαϊωάννου (Πλεύση Ελευθερίας), Νίκος Παπαδόπουλος (Νίκη) και οι προερχόμενοι από τους “Σπαρτιάτες" Κ. Φλώρος, Γ. Μανούσος, Γ. Δημητροκάλλης και Δ. Βαλτογιάννης, σύνολο δηλαδή 38 βουλευτές. Υπενθυμίζεται πως η πρόταση των συγγενών περιλαμβάνει βαρύτατης κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για τα 11 πολιτικά πρόσωπα που αναφέρει, μεταξύ εκείνων της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, της σωματικής βλάβης από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και της κακουργηματικής έκθεσης κατά συρροή.

Ο αριθμός ρεκόρ των ψηφοδελτίων και η διαδικασία

Ο κάθε βουλευτές έχει ήδη στα χέρια του συνολικά 28 ψηφοδέλτια, 14 για τον αντίστοιχο αριθμό των πολιτικών προσώπων και 14 λευκά. Αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές επισήμαιναν πως για τις ανάγκες της αποψινής ψηφοφορίας τυπώθηκαν περισσότερα από 10.000 ψηφοδέλτια, καθώς προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλότητα της διαδικασίας έχει προβλεφθεί ένα επιπλέον 40% του αρχικού μεγέθους του αριθμού των ψηφοδελτίων (τυπώθηκαν 4.200 όπως και ισάριθμα λευκά). Η ψήφος θα είναι “ΝΑΙ, “ΟΧΙ”, “ΠΑΡΩΝ”, ενώ υπάρχει και η επιλογή του λευκού. Ο κάθε βουλευτής θα μπορεί να ψηφίσει παραπάνω από μια πρόταση.

Οι 14 κάλπες έχουν στηθεί με βάση τη σειρά κατάθεσης των προτάσεων, περιμετρικά της αίθουσας. Η πρώτη αφορά στον Κώστα Καραμανλή, η δεύτερη στον Χρήστο Σπίρτζη, η τρίτη τον Μιχάλη Παπαδόπουλο, η τέταρτη τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, η πέμπτη τον Γιώργο Καραγιάννη, η έκτη τη Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η έβδομη τον Νίκο Μαυραγάνη, η όγδοη τον Θανάση Μωραΐτη. Η ένατη κάλπη θα αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η δέκατη τον Γιώργο Γεραπετρίτη, η ενδέκατη τον Γιώργο Τσακίρη, η δωδέκατη Ζώη Ράπτη, η δέκατη τρίτη τον Θάνο Πλεύρη και η δέκατη τέταρτη τον Νίκο Παπαθανάση.

Συνολικά θα υπάρξουν 42 ψηφολέκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται δεξιά και αριστερά από την κάθε κάλπη. Βάσει κοινοβουλευτικών υπολογισμών η ψηφοφορία και η καταμέτρηση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 4 ώρες, κάτι που συνεπάγεται πως το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πηγή: skai.gr

