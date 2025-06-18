Στάση αναμονής για τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα τηρούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε και παρά το γεγονός πως τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η μάχη για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής (250 μέλη) η συζήτηση στην Κουμουνδούρου εξακολουθεί να κινείται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και κατά πόσο ισχύει η φημολογία πως ετοιμάζεται να ιδρύσει νέο φορέα.

Χωρίς ο πρώην πρωθυπουργός να έχει δώσει κάποιο σήμα πέρα από τις παρεμβάσεις του και τις επισημάνσεις του για την ανάγκη μια πολιτική πρωτοβουλίας των προοδευτικών δυνάμεων, τη σεναριολογία «φουντώνουν» και οι τοποθετήσεις στελεχών. Ερωτώνται συνεχώς πως θα έβλεπαν το ενδεχόμενο ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε πως «ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις παρεμβάσεις του αναδεικνύει αυτή ακριβώς την ανάγκη συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Σε αυτή την προσπάθεια θεωρώ ότι μπορεί να είναι εκ των εγγυητών. Συντάσσομαι πίσω από πολιτικά σχέδια και όχι πίσω από πρόσωπα». Υπενθυμίζεται πως ο κ.Τεμπονέρας, ο οποίος κράτησε από την πρώτη στιγμή αποστάσεις από την προεδρία του Στέφανου Κασσελάκη και έφυγε από τα όργανα του κόμματος, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστό πως δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή.

Ο γρίφος για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αναμένεται να λυθεί σύντομα. Ο Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στο MEGA εκτίμησε πως αν ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να πάρει κάποια πρωτοβουλία σε αυτήν θα συμμετέχει και ο Σωκράτης Φάμελλος. «Πιστεύετε ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας θέλει το κακό του ΣΥΡΙΖΑ;», διερωτήθηκε με νόημα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

Σε πιο θεσμικό επίπεδο κινήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη, συνομιλήτρια του Αλέξη Τσίπρα, στον ΑΝΤ1. «Είπε την άποψή του για το τι χρειάζεται στη χώρα να συμβεί αυτή τη στιγμή. Δεν είπε τι θα κάνει ο ίδιος», ανέφερε. Η αντιπρόεδρος της Βουλής ερωτήθηκε αν θεωρεί πως πρέπει να επιστρέψει πιο ενεργός. «Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος, θα μιλήσει ο ίδιος, αν και όποτε», συμπλήρωσε.

Συζητήσεις, πάντως προκάλεσε η ανακοίνωση της παραίτησης του Γιώργου Τσίπρα από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και αρκετούς μήνες από το κόμμα, ωστόσο και η συγγένεια που έχει με τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και η χρονική στιγμή της επιστολής του ερμηνεύτηκαν ποικιλοτρόπως. Για τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε στο KONTRA πως «είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει είτε της εμπιστοσύνης είτε της εκτίμησης ενός σημαντικού κομματιού του προοδευτικού κόσμου. Τα πράγματα θα κριθούν στην πορεία. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να προσφέρει».

Έχει ήδη γίνει γνωστό από το φθινόπωρο πως το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα με μια νέα επιστημονική δομή θα εντείνει τις περιφερειακές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που η περαιτέρω ενεργοποίηση του Ινστιτούτου συνδυαστεί και με κάποιες πρώτες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, στη Βουλή τότε πιο εύκολα θα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να κάνει αυτό στο οποίο αναφέρθηκε στην εκδήλωση της περασμένης Τρίτης: «να σηκώσει τους προοδευτικούς πολίτες από τον καναπέ».

