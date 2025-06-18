Βελόπουλος στη Βουλή: Υπάρχουν ερωτήματα για το έγκλημα των Τεμπών που χρήζουν απαντήσεων

Ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή, κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

«Σήμερα ο πρωθυπουργός εκφώνησε ένα μνημειώδη λόγο υπό ψυχολογική πίεση και ψυχική αναταραχή. Αυτά που κάνετε με τις κάλπες τι είναι; Τρέμετε. Φοβάστε μήπως ο βουλευτής πάει στο 9. Δεν δίνετε το δικαίωμα στον βουλευτή να ψηφίσει κρυφά. Είστε η ντροπή της Δημοκρατίας κε. Μητσοτάκη.

Αυτό που με έκανε να τον λυπηθώ τον πρωθυπουργό είναι οι προσωπικές επιθέσεις. Έφτασε στο σημείο όμως να βρίσει και να λοιδωρήσει τους συγγενείς των θυμάτων. Κρίμα. Έδειξε ότι απλά είναι αμετανόητος.

Έκανε λόγο για άκρα αυτός που φιλοξενεί στο κόμμα του τέως ακροδεξιούς. Ο ίδιος τους αποκαλούσε έτσι.

Διέστρεψε τα περί κρεμάλων, αν και είναι κάτι που δεν το ανέφερε κανείς. Ωστόσο ο ίδιος κρέμασε την δικαιοσύνη. Όταν μιλάς όμως για κρεμάλες πρέπει να προσέχεις. Είναι πρόστυχο να μιλάς για κρεμάλες όταν δεν έχει γίνει τέτοια αναφορά από κανέναν.

Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να λέει «αποφάσισα να είμαι εδώ»! Δεν είστε ηγεμόνας κε Μητσοτάκη. Είστε υποχρεωμένος να είστε εδώ, στο ναό της δημοκρατίας.

Μίλησε για σοβαρά κόμματα. Φαντάζομαι εννοεί τα κόμματα που χρωστούν 1 δισεκ.. αλήθεια τώρα;; Στην λογική του κου Μητσοτάκη σοβαρά κόμματα είναι οι μπαταχτσήδες και όσοι συμφωνούν μαζί του!

Όσο για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, εγώ δεν μίλησα ποτέ για 25 τόνους, αλλά για 15 τόνους και επιμένω σε αυτό. Το είπαν οι πραγματογνώμονες και το χημείο του κράτους. Το χημείο του κράτους βρήκε ξυλόλιο και τολουόλιο.

Ακόμα και σήμερα έκανε παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Είπε ότι δεν έγινε μπάζωμα ενώ έχει ασκηθεί δίωξη!

Μίλησε για ετερόκλητες συμμαχίες. Ενοχοποιεί το γεγονός ότι ακούσαμε τους συγγενείς των θυμάτων. Και εγώ τον ρωτώ: μία συμμαχία δεν είναι ετερόκλητη μόνον όταν στηρίζει τον γάμο ομοφυλοφίλων; Τότε η κα Κωνσταντοπούλου και ο κος Κασσελάκης ήταν καλοί; Αυτοί σας κράτησαν πρωθυπουργό. Αυτοί σας κράτησαν στην καρέκλα σας.

Αναφέρθηκε στο Μάτι, αλλά εξεταστική για το Μάτι που του ζητούσαμε δεν έκανε. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αναβάθμισε όλους τους εμπλεκόμενους τότε! Σας βλέπει η ντροπή και ντρέπεται!

Ο πρωθυπουργός ήρθε σήμερα με ύφος νεο-Έλληνα και μας είπε κατάμουτρα με ιταμό ύφος: «ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε;». Ρωτώ λοιπόν: ποιος νομίζεις ρε; Ποιος νομίζεις ότι είσαι και πρέπει να βρίσκεσαι στο απυρόβλητο; Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ώστε μπορείς να λοιδωρείς συγγενείς που έχασαν τα παιδιά τους, να τραμπουκίζεις, να υβρίζεις πολιτικούς αντιπάλους χωρίς επιπτώσεις και να αποχωρείς; Είσαι ένας από εμάς, βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, που αν δεν λεγόσουν Μητσοτάκης δεν θα γινόσουν ποτέ βουλευτής και υπουργός και πρωθυπουργός.

Εμείς προσωπικές αναφορές και επιθέσεις δεν είχαμε κάνει ποτέ εδώ μέσα. Αλλά φτάνει πια. Ο κος Μητσοτάκης θα τα ακούει είτε θέλει είτε όχι.

Το κουτί που λέει «ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ» δεν θα το αγγίξει κανένας βουλευτής εδώ μέσα. Απομόνωσε το κουτί, ώστε να φανεί ποιος θα ψηφίσει ότι ο πρωθυπουργός είναι ένοχος για κακούργημα, είναι ο βιασμός της δημοκρατίας!

Γιατί είμαστε εδώ σήμερα; Για να βρούμε την αλήθεια! Υπάρχουν ερωτήματα για το έγκλημα των Τεμπών που χρήζουν απαντήσεων:

Ποιος διέγραψε το χρέος των 600 εκατ. ευρώ της HELLENIC TRAIN; Ποιος τα διέγραψε όλα αυτά; Οι υπουργοί της ΝΔ και με τη συναίνεση του ίδιου του πρωθυπουργού!

Ποιος έδωσε εντολή για το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα; Δεν πήγε μόνος του ο Τριαντόπουλος. Όταν έχεις επιτελικό κράτος υπάρχει κεφαλή. Οι εντολές δόθηκαν από το Μαξίμου. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πλέον.

Πού οφείλεται η έκρηξη; Το μανιτάρι των 120 μέτρων δεν το είδαν οι βουλευτές της ΝΔ;

Γιατί πετάχτηκε το βιολογικό υλικό, ακόμη και 1,5 μήνα μετά το έγκλημα;

Γιατί οι αρχές αρνήθηκαν στους γονείς την εκταφή για την πραγματοποίηση νέων εξετάσεων, ενώ εντοπίστηκαν οστά σε βαγόνια 10 μήνες μετά το έγκλημα; Και ήρθε εδώ ο πρωθυπουργός για να πει ότι εμείς είμαστε οι συνωμοσιολόγοι και οι ψεκασμένοι;; Θα μας μιλήσει ο Μητσοτάκης; Έχει καλέσει κανέναν συγγενή να μιλήσει μαζί του; Κανέναν!!

Αυτή τη στιγμή είναι ασφαλή τα τραίνα στην Ελλάδα; Πείτε μας! Σε επίσημο περιοδικό για τα τραίνα στην Ευρώπη, αναφέρεται ότι η ιταλική εταιρεία στην Ιταλία τα πάει περίφημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα η ίδια εταιρεία είναι τελευταία.

Πείτε μου σε ποια χώρα ένας κόμβος που πληρώθηκε με 132 εκατ. ευρώ δεν είναι κόμβος; Αναφέρομαι στο ΣΚΑ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, το οποίο δεν είναι κόμβος! Έφαγαν 132 εκατ. ευρώ και δεν έχει μπει στην φυλακή κανείς! Δεν υπάρχει πάρκινγκ, δεν υπάρχουν ταμπέλες, τα δρομολόγια είναι γραμμένα σε χαρτί! ΔΕΝ είναι κόμβος!

Στην διαδρομή Κιάτο – Αεροδρόμιο οι επιβάτες κατεβαίνουν στα Λιόσια για να πάρουν άλλο τραίνο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μισή ώρα καθυστέρηση. Στη διαδρομή Χαλκίδα – Πελοπόννησος κατεβαίνουν στο ΣΚΑ και αλλάζουν 2 τραίνα. Τελικά ο ΣΚΑ δεν είναι κέντρο. Δεν είναι κόμβος. Και δεν κανείς δεν έχει μπει στην φυλακή.

Θέλετε να πάμε και στον προαστιακό; Πηγαίνεις στην Κινέττα στον σταθμό του προαστιακού και δεν υπάρχει μηχάνημα για έκδοση εισιτηρίων, υπάλληλος για εισιτήριο δεν υπάρχει, οι πόρτες είναι ανοιχτές, πίνακες δρομολογίων δεν υπάρχουν, το ρολόϊ του σταθμού είναι σταματημένο, βρίσκεσαι στην μέση του πουθενά και περιμένεις ένα τραίνο, που δεν ξέρεις αν θα έρθει. Η στάση για τον σταθμό είναι έξω από την πόλη, άρα χρειάζεσαι είτε ταξί είτε αυτοκίνητο. Στην Κινέττα υπάρχει μόνο ένας σεκιουριτάς και οι χώροι μέσα είναι γεμάτοι από γκράφιτι και βρωμιές. Και φτάνεις στο Κιάτο. Και εκεί τελειώνει ο προαστιακός, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτροκίνηση από εκεί μέχρι το Αίγιο. Άρα παίρνεις τα diesel τραίνα, πηγαίνεις μέχρι το Αίγιο, από εκεί πας Ρίο και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τραίνο.

Καταστρέψατε τα τραίνα. Δεν υπάρχει τραίνο στη χώρα. Καταστρέψατε όλο το δίκτυο της Πελοποννήσου από το 1999, για να κάνετε έναν προαστιακό, που τελικά δεν υπάρχει, γιατί φτάνει μέχρι το Κιάτο. Φάγατε εκατ. ευρώ και δεν είναι κανείς στην φυλακή. Για να μην μιλήσω για Φλώρινα, Κοζάνη, Σέρρες, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, όπου επικρατεί το απόλυτο αίσχος! Δεν λειτουργεί τίποτα!

Και χθες ο κος Μητσοτάκης μας επιτέθηκε γιατί όπως είπε «τολμήσαμε»!! Ναι τολμάμε, γιατί δεν φοβόμαστε τον Μητσοτάκη και κανέναν από αυτή την οικογένεια. Και αφού εν πάση περιπτώσει ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι είναι «πολύ βαριά» η πρόταση της προανακριτικής, ας μας πει ο ίδιος, με βάση τα όσα έχει δηλώσει από το βήμα της βουλής ο «πολιτικός φίλος του» Ευάγγελος Βενιζέλος, ποια ακριβώς θα έπρεπε να είναι η κατηγορία; Ποια τον βολεύει; Δεν είναι έτσι. Η πολιτική είναι κριτική. Για να μπορεί να βελτιωθεί κάποιος πρέπει να του κάνεις κριτική.

Εμείς συνεχίζουμε. Κάναμε μηνυτήρια αναφορά και στις 15/10/2025 θα δικαστούν για το σβήσιμο των βίντεο και των φορτωτικών. Θα μας πουν ποιος ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή. Αυτόν θέλουμε! Η αναφορά της αστυνομίας λέει ότι δεν υπήρχαν βίντεο. Πόσο ψέμμα και πόση υποκρισία να αντέξουμε πια;

Ποια είναι η αλήθεια σχετικά με τη σύμβαση 717; Ποιος φταίει που δεν υλοποιήθηκε; Κυβερνήσεις και εργολάβοι. Αλλά ονόματα εταιρειών και εργολάβων δεν λέτε! Εμείς λέμε και ονόματα εταιρειών: ALSTOM, ΑΚΤΩΡ. Φοβάστε να το κάνετε, γιατί όλη την ημέρα είστε τα κανάλια τους.

Γιατί λέμε ότι είστε ένοχοι; Ο ένοχος ενός εγκλήματος πληροί 3 προϋποθέσεις: έχει κίνητρο, έχει τα μέσα και έχει την ευκαιρία. Κίνητρό σας είναι η συγκάλυψη. Ως μέσα χρησιμοποιήσατε φαγάνες, φορτηγά, ελεγκτές, αστυνομικούς. Και ως ευκαιρία, ήταν ο αποκλεισμός της έρευνας για το βιολογικό υλικό.

Ως προς την εσχάτη προδοσία για τον πρωθυπουργό να του πούμε ότι η εσχάτη προδοσία του άρθρου 134 του ΠΚ δεν τελείται μόνο με την κάθοδο των τανκς, τελείται σύμφωνα με την παρ. 2 και χωρίς βία, όπου, όποιος με κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους, επιχειρεί να καταλύσει θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος, όπως η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και ιδιαίτερα της δικαστικής. Πώς έγινε αυτό; Με την παρέμβαση Μητσοτάκης στον εισαγγελέα του Α.Π. κο Ντογιάκο, ώστε να φύγει η δικογραφία από την ανακρίτρια Λάρισας και να πάει σε εφέτη ανακριτή. Αυτό καταγγέλθηκε 7/3/2023 από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Να λοιπόν που συνιστά εσχάτη προδοσία η επιλογή του πρωθυπουργού.

Ωμή παρέμβαση στην δικαστική εξουσία υπήρξε και στο μπάζωμα, όπου ενώ η έρευνα και η προανάκριση είχαν ανατεθεί στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, ο Τριαντόπουλος μπάζωσε τα αποδεικτικά στοιχεία και με το γνωστό mail έδωσε αναφορά στους εντολείς του: Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Σκέρτσο. Πρόκειται για ξεκάθαρη ηθική αυτουργία σε παρέμβαση στις ανακριτικές αρχές και κατάλυση της δικαστικής εξουσίας. Το είπε και ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας.

Σας παραπέμπω επίσης στην ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου στις 21/2/2018, που κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για παρέμβαση στην δικαιοσύνη για τη NOVARTIS. Τότε τον χειροκροτούσατε.

Όλοι γνωρίζουμε πώς και από ποιους γίνονται οι απομακρύνσεις και μεταθέσεις δικαστών και εισαγγελέων που δεν πειθαρχούν σε εντολές. Από την κυβέρνηση! Έτσι είχαμε:

-Πρόεδρος εφετών στην Λάρισα όταν έγινε το έγκλημα των Τεμπών ήταν η Ευαγγελία Καρδάση, η οποία παραιτήθηκε από το σώμα έναν ολόκληρο χρόνο πριν την συνταξιοδότησή της!

-Αντικαταστάτριά της ήταν η Χριστίνα Αντωνίου, η οποία πήρε μετάθεση στην Θεσσαλονίκη.

-Η εισαγγελέας Κατερίνα Μάτση άσκησε δίωξη για το μπάζωμα και 20 μέρες μετά μετατέθηκε επίσης στην Θεσσαλονίκη!

-Προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών ήταν η Σοφία Αποστολάκη – Καλογήρου, μητέρα του Βασίλη Καλογήρου που βρέθηκε νεκρός.

Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι καθαρή δικτατορία!

Δολοφονείτε χαρακτήρες και ρίχνετε λάσπη. Κυνηγάτε όποιον σας ενοχλεί. Το κάνατε στην κα Καρυστιανού. Έχουμε την καταγγελία της προέδρου των συγγενών για απειλές κατά της ζωής της. Ο κος Μιχόπουλος, χημικός μηχανικός και πραγματογνώμων είπε ότι γνωστός δικηγόρος τον απείλησε ότι αν δεν θέλει να υποστεί συνέπειες, να μην αναφερθεί ξανά στο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίες στο έγκλημα των Τεμπών. Και η κα. Βουτσινά τα ίδια είπε. Αυτά όμως γίνονται σε κράτη μαφιόζων ή σε μαφιόζικα κράτη. Αν ισχύει αυτό, είναι λίγες οι μέρες που θα υπάρχετε στην πολιτική. Δεν μπορείτε να εκβιάζετε και να απειλείτε ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους.

Το κάνετε και σε εμένα. Και αναφέρομαι στην αγωγή των 500 χιλιάδων ευρώ, για να φοβηθώ. Σιγά μην φοβηθώ!!!

Τα ίδια κάνετε και σε όποιον επιχειρηματία δεν σας αρέσει. Θέλετε να διώξετε τον Σαββίδη, επειδή σας ασκεί κριτική από το ΟΡΕΝ, ενώ είναι ο μόνος που έριξε εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και εσείς θέλετε να διώξετε τον Σαββίδη από την Ελλάδα. Στόχος σας είναι να διώξετε τον Σαββίδη από παντού.

Το κάνατε και με το λιμάνι του Βόλου που ακυρώθηκε ο διαγωνισμός αλλά τον δικαίωσε το ΣτΕ. Το ίδιο και με το λιμάνι της Καβάλας. Το ίδιο και με τις άδειες για τον έκτο προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το ίδιο και για να γίνει η σιδηροδρομική σύνδεση λιμανιού – σιδηροδρομικού σταθμού. Δεν έγινε ποτέ!

Γιατί το ζητούμενο είναι όλα τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης να τα ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα οι της ΝΔ.

Τα ίδια κάνετε και με τον Μαρινάκη, που τον κυνηγάτε συνεχώς. Τα ίδια και με τον Βαρδινογιάννη. Τα ίδια και τώρα στην κόντρα Λάτση – Προκοπίου για το Ελληνικό. Βάλατε τους δύο να σκοτώνονται. Αυτή δεν είναι δεν είναι κυβέρνηση. Είναι η cosa nostra στο Παλέρμο.

Δεν μπορείς να κυνηγάς τον Σαββίδη και τον Μαρινάκη που σου ασκούν κριτική και να μην κυνηγάς τον Αλαφούζο που μεταφέρει το πετρέλαιο από την Ρωσία.

Εδώ δεν μιλάμε για πολιτικά κόμματα. Εδώ μιλάμε τα Τέμπη. Μιλάμε για την κοινωνία. Καλώ τους βουλευτές να κάνουν την υπέρβαση. Να πάνε στην κάλπη 9 και να τιμωρήσουν αυτόν τον πρωθυπουργό που συμπεριφέρεται ως ηγεμόνας.

Κάτι τελευταίο προς τον πρωθυπουργό: ό,τι και να κάνετε κε Μητσοτάκη, εμείς θα σας ρίξουμε. Εμείς θα σας αποκαθηλώσουμε από το θρόνο στον οποίο νομίζετε ότι κάθεστε. Θα σας ρίξουμε για να σώσουμε την Ελλάδα από εσάς και τα ψέμματά σας».



Πηγή: skai.gr

