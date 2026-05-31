Σήμερα το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, λιποθύμησε και ενώ χοροστατούσε στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί ο Αρχιεπίσκοπος στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Μαζί του βρισκόταν ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Ελπιδοφόρος έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και δεν φάνηκε να έχει κάτι. Αισθανόμενος καλύτερα, λίγη ώρα αργότερα έφυγε.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 29 Μαΐου,ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είχε επισκεφτεί την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Πηγή: skai.gr

