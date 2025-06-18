Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, ζήτησε την παραπομπή του στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής και κατόπιν στο Δικαστικό Συμβούλιο κατά τη παρέμβασή του στην Ολομέλεια.

Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση των τριών προτάσεων σύστασης προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών ο κ. Καραμανλής χαρακτήρισε τα Τέμπη «εθνική τραγωδία, αλλά και πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης» που μετατράπηκε σε πολιτική εκμετάλλευση, ζητώντας δικαιοσύνη και για τον ίδιο.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ. Καραμανλής δήλωσε ότι θα στηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη σύσταση της προανακριτικής, καλώντας μάλιστα τους συναδέλφους του να πράξουν το ίδιο, προκειμένου να παραπεμφθεί στον φυσικό δικαστή.

«Θέλω να ζητήσω προσωπικά από τον καθένα να υπερψηφίσουν την πρόταση της ΝΔ ακόμα και με εκείνους που θεωρούν άδικη την παραπομπή μου. Δεν θα κρυφτώ. Ξέρω ότι είμαι αθώος. Εκείνη η νύχτα σημάδεψε χιλιάδες ανθρώπους ανάμεσά τους και μένα» είπε ο κ. Καραμανλής.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη νύχτα. Τα δάκρυά μου ήταν αληθινά. Οι εικόνες αυτές είναι ζωντανές μέσα μου. Τα Τέμπη είναι εθνική τραγωδία, όμως έγιναν και πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης κι εγώ βρέθηκα στο κέντρο της αντιπαράθεσης που μετατράπηκε σε πολιτική εκμετάλλευση», είπε ο κ. Καραμανλής.

«Η απουσία μου από τα ΜΜΕ παρερμηνεύτηκε ως ενοχή. Οι πολίτες ζητούν καλύτερο σιδηρόδρομο και σε αυτούς θέλω να απευθυνθώ σήμερα και να εξηγήσω ότι έκανα όσα μπορούσα στη διάρκεια της θητείας μου. Δεν ολιγώρησα, το αντίθετο», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι «δικαιοσύνη θέλουν οι γονείς. Δικαιοσύνη όμως θέλω κι εγώ. Στηρίζω ολόψυχα την πρόταση της ΝΔ για τη σύσταση προκαταρκτικής. Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση της δικαιοσύνης».

Σε ό,τι αφορά τον διορισμό του σταθμάρχη, ο πρώην υπουργός είπε ότι «δεν ήταν ρουσφέτι, ήταν δημόσιος υπάλληλος που κατατάχθηκε στον ΟΣΕ μέσω κινητικότητας».

«Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση. Η ετήσια επιχορήγηση δεν μπορούσε να γίνει πριν το 2022, λόγω του μακροπρόθεσμου σχεδίου που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2018. Δεν καθίσαμε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά κινηθήκαμε μέσα στα επιτρεπόμενα δημοσιονομικά όρια. Ολοκλήρωσα χρέος 10 δισ. από τη δεκαετία του 1980. Με τη διαγραφή εξυγιάνθηκε η οικονομική θέση της εταιρείας. Ο ΟΣΕ εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου. Συνολικά έδωσα περίπου 400 εκατ. ευρώ για κονδύλια στον ΟΣΕ» είπε ο κ. Καραμανλής.

«Δεν κώφευσα στις επιστολές», είπε, ο πρώην υπουργός, σημειώνοντας ότι ενίσχυσε τον ΟΣΕ με 417 θέσεις εργασίας και περίπου 400 εκατ. ευρώ. «Μακάρι να είχα μπορέσει παραπάνω. Το δυστύχημα δεν έγινε επειδή δεν βάλαμε λεφτά στον σιδηρόδρομο», τόνισε.

«Η Κομισιόν από το 2013 ζητούσε να γίνει Εθνική Αρχή Ασφάλειας. Η απαίτηση υλοποιήθηκε το 2013, που η ΡΑΣ ορίζεται ως η μοναδική αρχή ασφάλειας για τους σιδηροδρόμους», είπε.

«Δεν ζήτησε κανείς να κλείσει ο σιδηρόδρομος. Ούτε οι συνδικαλιστές, ούτε η ΡΑΣ, ούτε κανείς. Αλλά πώς θα έκλεινε νόμιμα ο σιδηρόδρομος, όταν υπήρχε πιστοποιητικό ασφαλείας που χορήγησε η ΡΑΣ στον ΟΣΕ για πέντε χρόνια έως το 2026. Πώς θα έκλεινε ο σιδηρόδρομος όταν η Hellenic Train είχε πάρει πιστοποιητικό ασφαλείας λίγες ημέρες πριν το δυστύχημα», σημείωσε.

«Πήρα πάνω μου την απόφαση να ολοκληρωθεί η 717. Το ελεγκτικό συνέδριο έκανε νόμιμες όλες τις παρατάσεις. Το ελεγκτικό έκρινε νόμιμες όλες τις παρατάσεις….το δυστύχημα δεν έγινε γιατί οι παρατάσεις οδήγησαν σε καθυστέρηση», συνέχισε ο κ. Καραμανλής.

«Τήρησα απόλυτα τη νομιμότητα και για αυτό θέλω πρώτος εγώ την κρίση της δικαιοσύνης. Ως υπουργός ανέλαβα την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Στο ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έχει προηγούμενο. Δεν κρύφτηκα στις εκλογές. Τα Τέμπη δεν έγιναν γιατί παρανομήσαμε ή επειδή είχαμε άλλες επιλογές που δεν εφαρμόσαμε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για 3 λόγους. Για να σταθούμε δίπλα τους. Να βρούμε την αλήθεια, για άλλη μια φορά είδαμε τη σκοτεινή πλευρά της ελληνικής πολιτικής. Κατηγορείτε και στοχοποιείτε όποιον με πλησιάζει».

Πιο αναλυτικά:

Στο πρώτο μήνυμά του, για την πρόταση της ΝΔ, ο κ. Καραμανλής ήταν ξεκάθαρος, κάνοντας μάλιστα δυο αναφορές στην ομιλία του. Ευθύς εξαρχής διευκρίνισε:

«Σας λέω από την αρχή ότι στηρίζω ολόψυχα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προκαταρκτικής Επιτροπής. Και το ίδιο ζητώ να κάνουν και οι συνάδελφοί μου βουλευτές».

Στο ίδιο θέμα επανήλθε και στο τέλος της ομιλίας του επισημαίνοντας: «Θέλω να ζητήσω προσωπικά από τον καθένα και την καθεμιά συνάδελφό μου να υπερψηφίσουν τη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και από εκείνους που θεωρούν άδικη τη παραπομπή μου. Δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από καμία ασυλία ή κυβερνητική πλειοψηφία».

Το δεύτερο ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο κ. Καραμανλής είναι η επιθυμία του να κριθεί η υπόθεσή του από τη Δικαιοσύνη. Στην αρχή της ομιλίας του σημείωσε: «Θέτω τον εαυτό μου ενώπιον της κρίσης της Δικαιοσύνης. Όχι μόνο γιατί δεν θέλω να υπάρχει καμία υπόνοια ότι ψάχνω πολιτική ασπίδα στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κόμματός μου. Αλλά γιατί έχω απόλυτο σεβασμό στη μνήμη όσων χάθηκαν στα Τέμπη».

Επανερχόμενος δε, στο τέλος της ομιλίας του είπε: «Ξέρω ότι είμαι αθώος και προσβλέπω στη κρίση της Δικαιοσύνης για να το μάθει όλη η Ελλάδα».

Το τρίτο μήνυμα, ο κ. Καραμανλής το «έστειλε» μπαίνοντας στην ουσία των προτάσεων της αντιπολίτευσης και κάνοντας ευθέως λόγο για ψέματα και ανακρίβειες. Είπε χαρακτηριστικά: «όταν η αντιπολίτευση ζητά την κακουργηματική μου δίωξη αισθάνομαι την ανάγκη να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Θα πω ορισμένες αλήθειες - που φωτίζουν ψέματα και ανακρίβειες στις προτάσεις της αντιπολίτευσης».

Ο κ. Καραμανλής αναφερόμενος στη δικογραφία του Εφέτη Ανακριτή που έχει φθάσει στη Βουλή σημείωσε: «Μέσα στις δεκάδες χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας, στο πρόσωπο μου γίνονται μετρημένες δύο αναφορές χωρίς αξιολόγηση ή κρίση από τον ανακριτή. Αναφορές που αφορούν δύο επιστολές που έλαβα από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και θίγουν - μεταξύ άλλων - ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό και τη χρηματοδότηση του ΟΣΕ».

Συνοψίζοντας τις κινήσεις του, ο Κ. Καραμανλής υπογράμμισε: «Μέσα στα επιτρεπόμενα πλαίσια ενίσχυσα τον ΟΣΕ με 417 θέσεις εργασίας και σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ». Κι από αυτό το σημείο επικαλούμενος στοιχεία και καταθέτοντας έγγραφα, μίλησε για τις έξι αλήθειες γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Καραμανλής, αναφερόμενος στο θέμα του προσωπικού του ΟΣΕ, όπως ετέθη στα υπηρεσιακά σημειώματα, ανέφερε: «Τον Σεπτέμβριο του 2021, κατεγράφη στο γνωστό υπηρεσιακό σημείωμα του τότε Γενικού Διευθυντή Μεταφορών, η ανάγκη για 290 προσλήψεις. Εξαντλώντας κάθε νόμιμη διαδικασία δρομολόγησα στον ΟΣΕ, 417 νέες προσλήψεις για τα επόμενα χρόνια, μέσω ΑΣΕΠ και με προσλήψεις ορισμένου χρόνου».

Εξηγώντας δε τις κινήσεις του συνέχισε: «τον Νοέμβριο του 21 - δύο μόλις μήνες αφότου έλαβα την επιστολή - ζητήσαμε 293 άτομα. Δυο Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου πιστοποιούν τις παραπάνω προσλήψεις. Γνωρίζοντας τις αργόσυρτες διαδικασίες του ΑΣΕΠ, έγιναν άμεσα προσλήψεις 200 ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. Διότι ακόμα και μέχρι σήμερα οι 217 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ - αν και έχουν δρομολογηθεί - δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους».

Σ’αυτό το σημείο, ο κ. Καραμανλής επεσήμανε αφενός ότι «συγκριτικά τη δεκαετία από το 2010 μέχρι το 2020 προσλήφθηκαν μόλις 32 μόνιμοι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ», αφετέρου ότι με το νόμο Ρέππα είχε επέλθει μείωση προσωπικού σε ποσοστό 50%.

Ο πρώην Υπουργός αναφέρθηκε όχι μόνο στην υποστελέχωση, αλλά και στην υποχρηματοδότηση του ΟΣΕ που διαμόρφωσαν μια κατάσταση την οποία παρέλαβε η Κυβέρνηση της ΝΔ και διευκρίνισε: «ως Υπουργός δεν κώφευσα, όπως με κατηγορούν. Δεν αδιαφόρησα στις εκκλήσεις και στις επιστολές για τα χρόνια προβλήματα του ΟΣΕ και του σιδηροδρόμου. Προσπάθησα, με τους συνεργάτες μου, να αντιμετωπίσω τις συνέπειες εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου για πάνω από 10 χρόνια».

Εξηγώντας τις κινήσεις που έκανε στον ζήτημα της χρηματοδότησης του ΟΣΕ και του Ελληνικού σιδηροδρόμου, ο κ. Καραμανλής ανέφερε: «Τα κονδύλια που διοχετεύτηκαν στον ΟΣΕ την τετραετία 2019-2023, ήταν συνολικά περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον», εξηγώντας αναλυτικά τα εξής: «Στην Ελλάδα του Μνημονίου, το ταβάνι του ΟΣΕ ήταν 45 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος. Αυξήσαμε τη χρηματοδότηση σε 75 εκατομμύρια ευρώ, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο τέλος του 2022 ώστε να μπουν στον προϋπολογισμό του 2023. Η ετήσια επιχορήγηση δε μπορούσε να αυξηθεί πριν το 2022, λόγω του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2018».

Σ’αυτό το σημείο ο κ. Καραμανλής θύμισε ότι τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από το 2015 ως το 2019, η ενίσχυση του ΟΣΕ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μόλις που ξεπερνούσε τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και πρόσθεσε: «Από το δεύτερο εξάμηνο του 2019, με κυβέρνηση της ΝΔ , η επιχορήγηση πενταπλασιάστηκε στα 60 εκατομμύρια ευρώ». Παράλληλα, όπως είπε ο πρώην Υπουργός έγιναν κινήσεις για διαγραφή χρεών από τη δεκαετία του ’80, εξυγιαίνοντας την οικονομική θέση της εταιρείας, η οποία εντάχθηκε στην πορεία και στο Πρόγραμμα Τομεακών Επενδύσεων, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο ζήτημα της αρμοδιότητας των θεμάτων ασφαλείας του σιδηροδρόμου που είναι της ΡΑΣ, εξηγώντας: «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2013 ζήτησε να γίνει η Εθνική Αρχή Ασφάλειας. Και αυτή η απαίτηση υλοποιήθηκε με το νόμο 4199/2013 που ορίζει την ΡΑΣ ως τη μοναδική Εθνική Αρχή Ασφαλείας για τους Σιδηροδρόμους».

Σ’αυτό το σημείο, ο κ. Καραμανλής σχολιάζοντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σημείωσε: «Ο έλεγχος της ασφάλειας αφαιρέθηκε από το υπουργείο Μεταφορών το 2013 – αλλά το 2023 όλοι ζητούσαν ευθύνες από τον υπουργό. Γιατί; Γιατί το ψέμα ήταν πολύ πιο βολικό από τις σκληρές αλήθειες που ο πολιτικός κόσμος οφείλει στον ελληνικό λαό».

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε σε μια διαδομένη θέση-κατηγορία της αντιπολίτευσης ότι δεν ζήτησε ως Υπουργός να κλείσει ο σιδηρόδρομος. Απαντώντας σ αυτές τις αιτιάσεις, ο πρώην υπουργός αφενός σχολίασε ότι «κανείς δεν ζήτησε να κλείσει ο σιδηρόδρομος, ούτε οι συνδικαλιστές, ούτε η ΡΑΣ» και σχολίασε ότι ακόμη κι αν έμπαινε λουκέτο «θα ήταν παράνομο».

Όπως αποκάλυψε καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα: «ΟΣΕ και HELLENIC TRAIN ήταν πλήρως και αρμοδίως πιστοποιημένοι τη μέρα που έγινε το δυστύχημα. Αυτά δε τα πιστοποιητικά ασφαλείας τους, παραμένουν και σήμερα σε ισχύ».

Όπως εξήγησε ο πρώην υπουργός, η μεν ΡΑΣ «είχε χορηγήσει πιστοποιητικό ασφαλείας στον ΟΣΕ για πέντε χρόνια, δηλαδή ως το 2026 Και, μάλιστα, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ή παρατήρηση», ενώ η HELLENIC TRAIN «είχε πάρει Πιστοποιητικό Ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων, τον ERA, στις 6 Φεβρουαρίου 2023, δηλαδή λίγες ημέρες πριν το δυστύχημα. Πιστοποιητικό χωρίς περιορισμούς, επίσης με πενταετή διάρκεια».

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και σε μια άλλη διαδεδομένη αιτίαση της αντιπολίτευσης για την ύπαρξη των συστημάτων ασφαλείας. Διευκρινίζοντας ευθύς εξ αρχής ότι «τα αυτόματα συστήματα διαχείρισης βοηθούν στην αποτροπή του δυστυχήματος» σημείωσε: «Όμως η έλλειψή τους δεν προκαλεί από μόνη της δυστυχήματα». Άλλωστε, όπως είπε, αν ίσχυε αυτό «τότε σε όλα τα τμήματα του σιδηροδρόμου, όπου η κυκλοφορία γινόταν και εξακολουθεί να γίνεται χωρίς αυτόματα συστήματα, θα συνέβαιναν διαρκώς δυστυχήματα». Μάλιστα διευκρίνισε ότι «όταν έγινε το δυστύχημα των Τεμπών, τέτοια αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως το ERTMS λειτουργούσαν σε ποσοστό 14% του βασικού Ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου».

Όπως είπε ο κ. Καραμανλής: «Είναι η τήρηση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας που αποτρέπει τα δυστυχήματα. Αυτός παραβιάστηκε πολλαπλά το βράδυ του δυστυχήματος των Τεμπών. Ο Κανονισμός προβλέπει την κυκλοφορία τραίνων χωρίς σύστημα σηματοδότησης και τηλε-διοίκησης. Και ορίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή. Διαδικασίες που το τραγικό βράδυ του δυστυχήματος των Τεμπών παραβιάστηκαν πολλές φορές. Αν ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας τηρείται, τότε είναι ασφαλής η σιδηροδρομική κυκλοφορία και χωρίς τα αυτόματα συστήματα». Θύμισε, δε, ότι «ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας επικαιροποιήθηκε το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ».



Αναφερόμενος στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, ο κ. Καραμανλής σημείωσε: «Ασφαλώς και θέλαμε να υπάρχουν τα αυτόματα συστήματα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους της χώρας. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε αποφασιστικά μετά το 2019 τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση των συστημάτων αυτών. Συμβάσεις που εκκρεμούσαν για δεκαετίες».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Καραμανλής εντόπισε μια ακόμη αντίφαση της αντιπολίτευσης που ενώ τον κατηγορεί για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της σύμβασης, την ίδια ώρα του καταλογίζει ότι δεν την ακύρωσε: «Αν είχε ακυρωθεί η σύμβαση, η καθυστέρηση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Το ίδιο και η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτό λέει η κοινή λογική. Δώσαμε παρατάσεις όπως έκανε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε πολύ περισσότερες. Δεν υπήρχε άλλη λύση».

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι πήρε επάνω του την απόφαση ολοκλήρωσης της σύμβασης 717, αφού και το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε κρίνει νόμιμες όλες τις παρατάσεις και υπογράμμισε: «Τον Φεβρουάριο του 2023, παρά τα πολλά προβλήματα της πανδημίας η σύμβαση 717 είχε υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο της μέρος και γι’ αυτό ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριου του 2023».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στην άμεση παραίτησή του, την οποία θεώρησε ως αυτονόητη για άλλες χώρες, αλλά χωρίς να υπάρχει προηγούμενο στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Παράλληλα σημείωσε με έμφαση: «Ως εκλεγμένος βουλευτής της ΝΔ στις Σέρρες τέθηκα στην κρίση των ψηφοφόρων στις εκλογές του 2023. Δεν κρύφτηκα. Κι αυτό αυτονόητο είναι σε μια κοινοβουλευτική Δημοκρατία».

Τέλος, επέκρινε την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών από την αντιπολίτευση, η οποία, όπως είπε: «έφτασε σε τόσο χαμηλό σημείο όπου κατηγορείτε και στοχοποιείτε όποιον με πλησιάζει. Τους συμπατριώτες μου επειδή με ψήφισαν. Τους συναδέλφους επειδή τόλμησαν να με χειροκροτήσουν. Φτάσατε να αμφισβητείτε την ηθική, όχι μόνο τη δική μου αλλά και ολόκληρης της ιστορικής μας παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή».





Πηγή: skai.gr

