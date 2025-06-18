«Καθεστωτική αλαζονεία» και «παντελή έλλειψη σεβασμού» στη μνήμη των νεκρών καταλόγισε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Νέας Αριστέρας, Αλέξης Χαρίτσης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την Προανακρικριτική για την τραγωδία των Τεμπών.

«Ντροπή», είπε, αναφερόμενος στη σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού, στην Ολομέλεια και τον κατηγόρησε για «ψέματα», «παραποίηση και διαστρέβλωση των πάντων», παραπέμποντας στο επιχείρημά του ότι «αυτή είναι ηη παράταξη που έφερε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα», μέχρι και τους «δήθεν εναγκαλισμούς της Αριστεράς με τη ΧΑ».

«Ακούμε για ‘γενναιότητες' και ‘ποιότητα' των υπουργών σας και για τον φυσικό δικαστή. Για ποιες γενναιότητες μιλάτε; Για τους υπουργούς σας που κρύβονται πίσω από την ωμή παραβίαση του Συντάγματος, αυτούς που προστατεύετε από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να περιορίσετε όσο μπορείτε περισσότερο τις δυνατότητες του φυσικού δικαστή;», διερωτήθηκε, απορρίπτοντας ότι αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε πολιτική ευθύνη και σχολιάζοντας ότι τα ρίχνει «όλα στον μύλο της μη ευθύνης».

Κάνοντας αναφορά και σε άλλα θέματα, στα οποία αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός, είπε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι ακόμα και σήμερα που συζητιέται το έγκλημα των Τεμπών, «έχετε το μυαλό σας στις τις business με τους ισχυρούς φίλους σας», ενώ για τις γεωπολιτικές εξελίξεις ότι χαρακτηρίζετε συλλήβδην «κατώτερους των περιστάσεων» την αντιπολίτευση, την ώρα που «παίζετε την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας στα ζάρια για να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Χαρίτσης έκανε μια αναδρομή στα γεγονότα τις 28ης Φεβρουαρίου 2023, επισημαίνοντας ότι δυόμιση χρόνια μετά και παρά τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων, τα ερωτήματα, για όλα αυτά που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών, παραμένουν αμείλικτα, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει «καμία ευθύνη».

«Σε μια υποδομή χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς φωτοσήμανση, με κλειστό το δευτεροβάθμιο κέντρο της Καρόλου, σε έναν σιδηρόδρομο υποστελεχομένο και απαξιωμένο, ο Υπουργός, κατά την κυβέρνηση, δεν είχε την παραμικρή ευθύνη», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «συνεχείς παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης» και προσπάθειες «συγκάλυψης».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης, σε ρόλο συντονιστή και ενορχηστρωτή, κατέστρωσαν από την αρχή ένα καλά οργανωμένο σχέδιο», είπε, υποστηρίζοντας πως αυτό το σχέδιο ξεκίνησε με την Εξεταστική Επιτροπή - «παρωδία» και συνεχίστηκε μετά τις διαδηλώσεις με το πολύ «καινοτόμο» σενάριο, να συμφωνήσει η ΝΔ στη «σύσταση επιτροπής για προκαταρκτική εξέταση, αλλά χωρίς να γίνει προκαταρκτική εξέταση», «να ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά αθώος ο κ. Τριαντόπουλος».

Αυτό το νέο «μοντέλο», σημείωσε, αναμένεται να εφαρμοστεί και στην παραπομπή του κ. Καραμανλή, χαρακτηρίζοντας την πρόταση της ΝΔ για προανακριτική «κέντημα» καθώς ο «Υπουργός των Τεμπών» απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την ασφάλεια των συγκοινωνιών. «Από τη συγκάλυψη περνάμε στην αμνήστευση», τόνισε, ενώ κατήγγειλε και τη διαδικασία ψηφοφορίας που αποφασίστηκε να γίνει ανά πρόταση και όχι ανά πρόσωπο και ανά αδίκημα έτσι ώστε να μην μπορεί κάθε βουλευτής να επιλέξει «ελεύθερα και αντικειμενικά».

«Η απόδοση Δικαιοσύνης απαιτεί μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα είναι δεσμευμένη να αναζητήσει την αλήθεια και να διερευνήσει πλήρως κάθε πτυχή αυτή της τραγωδίας. Και να αποδώσει πλήρεις ευθύνες όπου απαιτείται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι υπεύθυνοι του εγκλήματος. Η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν θα το κάνει», υπογράμμισε ο Αλ. Χαρίτσης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει σημασία μόνο τι θα υπερψηφιστεί σε αυτήν εδώ την αίθουσα αλλά και τι θα απορριφθεί, γιατί δημιουργεί ένα «δεδικασμένο».

Ως εκ τούτου εξήγησε, ότι η απόρριψη της πρότασης για κακούργημα που αφορά το πρόσωπο του Υπουργού Μεταφορών και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού θα οδηγήσει στο κλείσιμο της υπόθεσης».

«Γι' αυτό τον λόγο εμείς αποφασίσαμε να είμαστε συνεπείς στη μέχρι τώρα στάση μας. Να μην δώσουμε οδό διαφυγής στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Καραμανλη. Να μην επιτρέψουμε να λειτουργήσει η Βουλή ως πλυντήριο για τις ευθύνες αυτής της κυβέρνησης για το έγκλημα στα Τέμπη», είπε και δεσμεύτηκε ότι θα παλέψει «για έναν άλλο συσχετισμό» μέσα στην κοινωνία και το κοινοβούλιο με τον οποίο θα μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη, καλώντας τα άλλα κόμματα «έστω την ύστατη στιγμή, να κρατήσουν την υπόθεση ανοιχτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

