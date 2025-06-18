Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη συνεδρίαση της Βουλής για την Προανακριτική για τα Τέμπη, ενώ εξαπέλυσε πυρά και εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ξεκινώντας την ομιλία του ανέφερε: «Δύο χρόνια και τέσσερις μήνες, οι οικογένειες των θυμάτων απαιτούν δικαιοσύνη, η Ελληνική Κοινωνία απαιτεί Οξυγόνο και ειλικρινείς και ξεκάθαρες απαντήσεις, τις οποίες δεν έχει λάβει ακόμα με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί το καθεστώς Μητσοτάκη, κάνει ό,τι μπορεί για να κρύψει την αλήθεια και κυρίως τις ευθύνες της κυβέρνησης για τη σύγκρουση και το τραγικό δυστύχημα. Και αυτό αποδείχτηκε και με το σχέδιο Μαξίμου για τη συγκάλυψη».

Επέρριψε ευθύνες στη ΝΔ γιατί όπως είπε το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστεί επικίνδυνο, χωρίς τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας, χωρίς στελέχη και έθεσε προς την κυβέρνηση μια σειρά ερωτήματα: «Ποιος ευθύνεται για τη μείωση των εργαζομένων στον ΟΣΕ κατά 50% από το 2019 μέχρι το 2022;

Γιατί δεν αποκαταστάθηκε το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, η λειτουργία του οποίου έπαυσε μετά την καταστροφική πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2019;

Ποιοι και γιατί δεν φρόντισαν να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας, σύμφωνα με τους επιβεβλημένους Εθνικούς Κανόνες Ασφάλειας που εσείς νομοθετήσατε με τον 4632/19;

Γνώριζαν ή όχι ο πρωθυπουργός της χώρας και οι αρμόδιοι υπουργοί την κατάσταση και την επικινδυνότητα του σιδηροδρόμου;

Προκύπτει ναι ή όχι η γνώση, από το πλήθος των εγγράφων, που ελάμβαναν από υπηρεσιακά στελέχη και εργαζόμενους για την έλλειψη ασφάλειας;

Ποιος αγνόησε τις γραπτές επισημάνσεις; Ακόμα και από τον πρόεδρο του ΟΣΕ και τον πρόεδρο της επιτροπής τηλεδιοίκησης;».

Αφού επανέλαβε τις κατηγορίες για το μπάζωμα, αναφέρθηκε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες υπογραφές λέγοντας: «Αφού μελετήσαμε τη δικογραφία, καταλήξαμε σε μία πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψης του, μια πρόταση τεκμηριωμένη, που αντικατοπτρίζει την αλήθεια και στηρίζεται στα στοιχεία, που θέτει τα ερωτήματα που πρέπει να διερευνηθούν. Με την πρότασή μας, που δημοσιοποιήσαμε ως ΚΟ ζητούμε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του κ. Μητσοτάκη για 3 αδικήματα, μεταξύ των οποίων τα δύο είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν στη διατάραξη συγκοινωνιών αλλά και στην κακουργηματική απιστία.

Ειδικά τα προβλήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου, τελούσαν σε γνώση του πρωθυπουργού, καθώς είχε γίνει αποδέκτης του από 20-9-2021 εγγράφου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.

Χρειάζεται να διερευνηθούν επίσης οι ενδείξεις της δικογραφίας για σύνδεση των ενεργειών του κ. Τριαντόπουλου για αλλοίωση του χώρου με πιθανή εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Τέλος και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχει να κρύψει τίποτα, ζητούμε να διερευνηθεί ο Χρ. Σπίρτζης, ο οποίος έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή να γίνει έρευνα σε όλες τις κατευθύνσεις, έχοντας δηλώσει ανοιχτά ότι δεν θέλει να υπάρξει συγκάλυψη στο τραγικό έγκλημα των Τεμπών».

Ανέλυσε τη συνολική στάση του ΣΥΡΙΖΑ και επιτέθηκε στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ούτε έβαλε για πολιτικούς λόγους αδικήματα και πρόσωπα στην πρότασή του, αλλά ούτε έβγαλε από πολιτικό φόβο και υστεροβουλία. Δεν ταυτιστήκαμε με μηδενιστικές, ακροδεξιές και σκοταδιστικές φωνές που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καιροσκοπικά το αποτύπωμα αυτού του εγκλήματος. Όλα αυτά επιτρέπουν στον κύριο Μητσοτάκη να εμφανίζεται από θύτης σε θύμα. Εμείς δημοσιοποιήσαμε και τολμήσαμε να βάλουμε στην πρότασή μας μία "απαγορευμένη" λέξη: Μητσοτάκης. Στη χώρα που για εσάς όλα γίνονται με εντολή Μητσοτάκη, για τα Τέμπη όλα έγιναν ερήμην του Μητσοτάκη. Για να αναζητήσει την αλήθεια όποιος, όποια μελετά τη δικογραφία οφείλει να αναζητήσει και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη».

Απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ είπε: «Το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας σε προτεραιότητα το κομματικό του συμφέρον, επέλεξε να πορευτεί μόνο του, με γραμμή "φταίνε το ίδιο η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ", καταθέτοντας ένα αίτημα, χωρίς καμία αναφορά στη δικογραφία για την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος. Κύριε Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ σήμερα αποφασίζει να εξαιρέσει τον κ. Μητσοτάκη από την έρευνα. Και συμφωνείτε με τη ΝΔ, να γίνει συζήτηση σήμερα όπως βολεύει τη ΝΔ. Το ερώτημα των προοδευτικών πολιτών είναι καθαρό: Γιατί βάζετε πλάτη στον κύριο Μητσοτάκη;».

Ακολούθως στράφηκε κατά της Νέας Αριστεράς και των βουλευτών που πρόσκεινται στο Κίνημα Δημοκρατίας: «Ας απολογηθούν και εκείνοι που έκαναν στροφή 180 μοιρών μόλις έπεσε στο τραπέζι το όνομα του κ. Μητσοτάκη και ανακάλυψαν, ξαφνικά, ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της. Και εκείνοι που υπέγραψαν και μετά από λίγη ώρα ανακάλεσαν την υπογραφή τους για μικροκομματικές εντυπώσεις, χάνοντας και τα τελευταία ψήγματα σοβαρότητας και αξιοπιστίας. Όλοι αυτοί, στο τέλος της ημέρας μόνο τη ΝΔ ευνοούν. Εμείς δεν αλλάζουμε τις υπογραφές μας. Δεν θα αφήσουμε την κοινωνία, που ασφυκτιά, να στραφεί σε ακροδεξιές ή δήθεν αντισυστημικές δυνάμεις, που λειτουργούν ως βαλβίδες εκτόνωσης για το σύστημα εξουσίας».

Κατήγγειλε τέλος το προεδρείο της Βουλής για «τις μεθοδεύσεις που επέλεξε να βάλει προς ψήφιση τα κομματικά αιτήματα και όχι τα αδικήματα για να προφυλαχθούν τα κομματικά συμφέροντα. Θέτοντας σε ψήφιση κομματικές προτάσεις που πολλές φορές περιέχουν και ίδια αδικήματα. Ζητώντας τοποθέτηση και επί του σκεπτικού των προτάσεων, που περιέχουν και ελλείμματα και κομματικές ιδιοτέλειες. Στερεί από τους βουλευτές να στείλουν ως οφείλουν προς έλεγχο πολιτικά πρόσωπα για συγκεκριμένα αδικήματα. Εμείς διεκδικούμε μέχρι τελευταία στιγμή να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία όπως προβλέπεται και δεν θα νομιμοποιήσουμε με την ψήφο μας μια τέτοια διαδικασία συγκάλυψης. Και επίσης απαιτούμε να μην επαναληφθεί το ντροπιαστικό μοντέλο Τριαντόπουλου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.