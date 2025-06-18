Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Τρεις ευρωβουλευτές μιλούν στο skai.gr 

Από το Στρασβούργο ο Νίκος Ανδρίτσος συνομιλεί με τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον Γιάννη Μανιάτη και τον Κώστα Αρβανίτη στο Eurocast του skai.gr. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Κεφαλογιάννης εκτιμά πως η Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει προς την πλευρά της διευθέτησης του θέματος με ειρηνικούς τρόπους και έχοντας κατά νου μια συγκεκριμένη παράμετρο: δεν μπορεί ενα καθεστώς όπως του Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Καλό θα ήταν τα πυρηνικά όπλα να μην υπήρχαν, αλλά είναι μια πραγματικότητα.

Ο κ. Μανιάτης δηλώνει απογοητευμένος από την πλήρη απουσία της Ευρώπης στα θέματα της Μέσης Ανατολής ενώ μιλώντας για τα στενά του Ορμούζ επισημαίνει πως το Ιράν δεν δικαιούται να τα κλείσει.

Από την πλευρά του ο κ. Αρβανίτης κάνει λόγο για μια ευρωπαϊκή ηγεσία που είναι αδύναμη να παίξει καθοριστικό ουσιαστικό ρόλο και να είναι παράγοντας απέναντι στις ΗΠΑ και στον αναθεωρητή Πούτιν.

