Με αναφορά στο Χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού σχεδιασμού του Αιγαίου που πρόκειται να καταθέσει η Τουρκία στον ΟΗΕ και την UNESCO ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τα Τέμπη, και χαρακτήρισε την αντίδραση της κυβέρνησης «χλιαρή υποτονική και εθνικά απαράδεκτη».

«Διότι το βάσιμο επιχείρημα που χρησιμοποιείτε παρά ταύτα ότι ο χάρτης τους δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, τους βάζετε την ιδέα να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί εναντίον μας».

Αναπτύσσοντας την πρόταση της Νίκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «επεμβάσεις στη δικαιοσύνη» υποβάλλοντας σχετικά ερωτήματα.

«Ζητήσατε από τον εισαγγελέα Ντογιάκο την αφαίρεση της υπόθεσης από τη φυσική δικαστή κ. Σούρλα και την ανάθεσή της σε εφέτη ανακριτή. Σας έδινε κ. πρωθυπουργέ η νομοθεσία μας αυτή τη δυνατότητα να το κάνετε;»

Συνεχίζοντας διερωτήθηκε «πως ορίστηκε ανακριτής ο κ. Μπακαΐμης, και αν επετράπη στους αρχαιότερους του κ. Μπακαΐμη να εκφράσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της ευθύνης της ανάκρισης; Γιατί ο κ. Μπακαΐμης στο φάκελο που μας έστειλε στη Βουλή δε λέει τίποτα για τις ευθύνες του ρυθμιστή κυκλοφορίας του ΟΣΕ εκείνη τη βραδιά;» και συνέχισε.

«Μήπως γιατί δε φωτογραφίζει ποινικές ευθύνες γενικών γραμματέων και περιορίζεται στους διευθυντές του Υπ. Μεταφορών και σε αξιωματούχους του οργανισμού;

Μήπως γιατί ένας γενικός γραμματέας ήταν παρών στο τηλεφώνημα Υπουργού από την Αθήνα στην περιφέρεια της Λάρισας, ο οποίος Υπουργός ωρυόταν "τελειώνετε με το μπάζωμα γιατί θα σας σκίσω";

Γιατί επίσης ο ανακριτής σε αντίθεση με την Ευρωπαία εισαγγελέα εξαιρεί από τις διώξεις τις εταιρείες που θα κατασκεύαζαν την 717 και τον πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ;

Συνεχίζοντας απηύθυνε ερωτήματα προσωπικά στον πρωθυπουργό.

«Ενημερωθήκατε εσείς προσωπικώς ποτέ μεταξύ 2021 και 2022 εγγράφως καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με υπηρεσιακή ή ηλεκτρονική αλληλογραφία για το τραγικό έλλειμα χρηματοδότησης του ΟΣΕ και για την επείγουσα ανάγκη έργων συντήρησης και ανάταξης του δικτύου;

Εσείς ως ο αρχηγός του επιτελικού κράτους ενημερωθήκατε πέραν του Υπουργού σας για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκετε ο ΟΣΕ;

Οι προσλήψεις των 211 σταθμαρχών που σας ζήτησαν τότε πριν το δυστύχημα, σήμερα μετά το δυστύχημα έχουν ολοκληρωθεί ή ακόμα πληρώνετε ημετέρους με μπλοκάκια και μισθούς 3.000 ευρώ όπως τον μοιραίο σταθμάρχη;»

Αναφέρθηκε επίσης σε video που δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα σε συγκεκριμένα ΜΜΕ, ενώ διερωτήθηκε ποιος τα έδωσε και ποιος έδωσε την εντολή για μπάζωμα.

«Το mail Τριαντόπουλου που απευθύνεται και στον κ. Γεραπετρίτη και στον κ. Σκέρτσο και σε συνεργάτη σας επί του τύπου δείχνει ότι ο την συντονισμός έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου .

Ο ιδεασμός σας έφτασε στο σημείο να διερωτάστε δήθεν αθώα αν υπάρχουν βίντεο για το παράνομο φορτίο και μερικές μέρες μετά το λυχνάρι του Αλαντίν να εμφανίζει τα πλαστά βίντεο και να τα καταθέτει στον ανακριτή.

Τώρα αν από το σκληρό δίσκο προκύπτει ότι έχουν διαγραφεί καμιά 700αρια βίντεο και στιγμιότυπα για να ξαναγίνει μοντάζ αυτό φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει ούτε εσάς ούτε τον ανακριτή .

Ούτε έχετε τύψεις από το γεγονός ότι από την αρχική σας εκτίμηση ότι για όλα φταίει ο σταθμάρχης έχετε αλλάξει 100 φορές άποψη και στέλνετε τους υπουργούς σας τον ένα μετά τον άλλο στο φυσικό δικαστή για να τη γλυτώσετε εσείς».

«Η αλήθεια κ. Πρωθυπουργέ», συνέχισε ο πρόεδρος της Νίκης, είναι ότι το φάντασμά σας πλανάται πάνω από όλη την έρευνα, με την παρέμβασή σας στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον ορισμό του ανακριτή, για όσα ξέρετε για το μοντάζ του ηχητικού με όσα ξέρετε για το μπάζωμα, με όσα ξέρετε για τα πλαστά βίντεο, με όσα ξέρετε και αποκρύπτετε για τις ευθύνες των υπουργών σας, με όσα τυχόν γνωρίζατε εγγράφως για την τραγική κατάσταση του οργανισμού και τα αποσιωπάτε.

Κατά τούτο κ. Πρωθυπουργέ έχετε παραβεί τον όρκο που δώσατε να φυλάσσετε το Σύνταγμα και τους νόμου και έχετε προδώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών που σας ψήφισαν .

Και πέραν όλων των άλλων η παραβίαση της λαϊκής εντολής είναι προδοσία κ. Πρωθυπουργέ. Εσχάτη προδοσία», κατέληξε ο πρόεδρος της Νίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

