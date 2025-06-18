Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ένα ακόμα «άτυπο φροντιστήριο» στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε χθες από τον γραμματέα του τομέα Δικαιοσύνης Χρήστο Κακλαμάνη, κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού της ΚΟ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης ενόψει της σημερινής συζήτησης και ψηφοφορίας στη Βουλή για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής.

Οι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήματα στο στέλεχος που σήκωσε το βάρος της σύστασης του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ. Ο Χρήστος Κακλαμάνης κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για νομικά ζητήματα και να εξοπλίσει τους βουλευτές με νομικά επιχειρήματα για τις δημόσιες εμφανίσεις τους στα τηλεοπτικά παράθυρα.

Τη μάχη στη Βουλή αναμένεται να δώσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα τονίσει ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι νομικά τεκμηριωμένη βάσει της δικογραφίας που ήρθε στη Βουλή. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση για την πρόταση της Πλειοψηφίας, που όπως θα τονίσει στηρίζεται σε επινοήσεις και είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της ΝΔ με στόχο τελικά να απαλλαγεί ο Κώστας Καραμανλής.

«Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής τόσο για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 όσο και τώρα, δεν είναι επινόηση ούτε φαντασίωση για να εργαλειοποιήσουμε μια τραγωδία. Βασιστήκαμε στα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και του εφέτη ανακριτή κ. Μπακαΐμη. Εμείς μείναμε προσκολλημένοι στον θεσμικό μας ρόλο για να οδηγηθούν επιτέλους κάποιοι στη δικαιοσύνη» έχει διαμηνύσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Σκάλα Λακωνίας.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η νομικά στέρεη πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα τους και η καλύτερη απάντηση για το ποιο κόμμα τελικά σέβεται στην πραγματικότητα τη δικαιοσύνη. «Μας κατηγορούν ότι δεν σεβόμαστε τη Δικαιοσύνης ενώ η πρόταση της ΝΔ δένει τα χέρια της Δικαιοσύνης με μια προσχηματική κατηγορία που θα απαλλάξει τελικά τον Κώστα Καραμανλή», σχολίαζαν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε θέσεις μάχης στα έδρανα θα βρεθούν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αλλά και τα τρία μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη και Γιώργος Μουλικιώτης.

Η απόφαση είναι δεδομένη για τους βουλευτές της πράσινης παράταξης που σήμερα θα στηρίξουν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αποκλειστικά και μόνο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αποδίδει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για τους πρώην υπουργούς Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Χρήστο Σπίρτζη και τους υφυπουργούς Μιχάλη Παπαδόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Γιώργο Καραγιάννη, αλλά και για τους υφυπουργούς της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Νίκο Μαυραγάνη και Θάνο Μωραΐτη για τη διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών. Η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει συγκεκριμένα ότι:

«Προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις, άξιες προκαταρκτικής διερεύνησης, ότι οι καθ' ων η παρούσα πρόταση τέλεσαν με πρόθεση κατά τα προεκτεθέντα το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, τόσο με θετική ενέργεια, όσο και δια παραλείψεως, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με την ιδιότητα του μέλους της Κυβέρνησης και ειδικότερα κατά περίπτωση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, του Υφυπουργού Μεταφορών και του Υφυπουργού Υποδομών».

