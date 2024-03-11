«Το Πρωτοδικείο έκανε δεκτή την αγωγή μας και έκρινε παράνομη την απεργία-αποχή διαρκείας που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ κατά της αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων» αναφέρει η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Συνεχίζουμε δυναμικά τις προσπάθειες για ένα καλύτερο δημόσιο, στο οποίο το ανθρώπινο δυναμικό του θα βελτιώνεται διαρκώς και το οποίο θα εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη» επισημαίνει η κ. Κεραμέως.

Η πρώτη αντίδραση της ΑΔΕΔΥ

«Συνάδελφοι,

Όπως μας ενημέρωσε η νομική σύμβουλος εκδόθηκε σήμερα, Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, η υπ’ αρ.228/2024 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών στην αγωγή κατά της αποχής από την αξιολόγηση ν.4940/2022, η οποία κρίνει την απεργία – αποχή ως τυπικώς παράνομη επειδή δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο υποχρέωση για γνωστοποίηση των αιτημάτων της τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν την κήρυξη της απεργίας, όπως επίσης και επειδή δεν τηρήθηκε η υποχρέωση για διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου. Το δικαστήριο αφού έκρινε την απεργία ως τυπικώς παράνομη, δεν προχώρησε στην εξέταση τυχόν λόγων για τον χαρακτηρισμό της απεργίας ως καταχρηστικής ή πολιτικής.



Σας αποστέλλουμε την υπ’ αρ.228/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.



Η απόφαση παράγει αποτελέσματα από την κοινοποίησή της η οποία αναμένεται».



Πηγή: skai.gr

