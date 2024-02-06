Την άρση της ασυλίας του Γιώργου Κύρτσου, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν του αιτήματος του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του κ. Κύρτσου έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ανάταση χειρός, όπως προβλέπει η διαδικασία.

Το αίτημα άρσης της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε σχέση με ποινική δίωξη, διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με επιστολή της 27ης Ιουνίου 2023 και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 10 Ιουλίου 2023.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Γεωργίου Κύρτσου, σε σχέση με ποινική δίωξη για μη καταβολή συγκεκριμένου ποσού που οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο, υπό την ιδιότητά του ως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εκδοτικής εταιρείας Free Sunday.

Σημειώνεται ότι ο Γ. Κύρτσος είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής το 2019 με τη ΝΔ. Το 2022 διεγράφη από τη ΝΔ και έκτοτε ο κ. Κύρτσος μετακινήθηκε από το ΕΛΚ, στην Ομάδα των Φιλελευθέρων του.

Πηγή: skai.gr

