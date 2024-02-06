Με βελτιωτικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάνοντας δεκτές προτάσεις κομμάτων και αρμόδιων φορέων, ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία και σε β' ανάγνωση, του νομοσχεδίου για τη σύσταση "Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας".

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε η ΝΔ. Επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, "Σπαρτιάτες" και Πλεύση Ελευθερίας ενώ το ΚΚΕ και η "Νίκη" καταψήφισαν.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε τη σύσταση "Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας", «κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του κράτους απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις προκειμένου να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα η χώρα στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες αλλά και στις επιτακτικές ενωσιακές δεσμεύεις».

Παράλληλα, κάνοντας δεκτές σχετικές εισηγήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διαβεβαίωσε ότι θα προβλεφθούν αυξημένα προσόντα για τους διοικητές της "Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας" και θα προστεθούν στη διάταξη και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι.

«Δεν χωράνε μικροπολιτικές προσεγγίσεις σε ένα νομοσχέδιο που θα καλύψει 2.000 κρίσιμους φορείς του κράτους να είναι ακόμα πιο ασφαλείς. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η χώρα δέχθηκε 13,3 κυβερνοεπιθέσεις», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

Από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία τής "Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας" εστιάζοντας την κριτική τους κυρίως στην αυτονομία, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία της αλλά και στην απόλυτη κατοχύρωση της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

