Κασσελάκης για Τέμπη: Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια

«Η ανατομία ενός εγκλήματος. Πώς ο ΟΣΕ έγινε πεδίο παράνομων προσλήψεων του Κώστα Αχ. Καραμανλή», γράφει σε σημερινή του ανάρτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, αναφερόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
«Αυτά ξεσκεπάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξεταστική επιτροπή. Αυτά θα σκεπάσει η ΝΔ κάτω από το τσιμέντο της κοινοβουλευτικής της πλειοψηφίας», σημειώνει και καταλήγει:
«Εμείς δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια.Το χρωστάμε στις οικογένειες των θυμάτων».
