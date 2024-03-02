Σακελλαροπούλου για Τεντόγλου: Η νίκη του μας κάνει περήφανους

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) συγχαίρει τον Μίλτο Τεντόγλου για το Χρυσό Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου σημειώνοντας ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά.
Ειδικότερα, στην ανάρτησή της, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει: «Με το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει τη σπουδαία του πορεία στο άλμα εις μήκος, επιβεβαιώνοντας τις αστείρευτες δυνατότητές του. Η νίκη του μας κάνει περήφανους και μας δίνει μεγάλη χαρά. Θερμά συγχαρητήρια στον κορυφαίο μας αθλητή, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά!».
