Εκλογές Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος: Νικητής με ποσοστό 65,78% ο Λ. Κυρίζογλου

Η Αυτοδιοικητική Παράταξη «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», με επικεφαλής τον Λάζαρο Κυρίζογλου, είναι ο μεγάλος νικητής της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης, με ποσοστό 65,78%, εκλέγοντας τα 20 από τα 31 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου 31μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2024-2028. Στην εκλογική αναμέτρηση συμμετείχαν συνολικά τέσσερις αυτοδιοικητικές παρατάξεις.

Σε σύνολο 535 εγγεγραμμένων ψήφισαν 529 αιρετοί.

Έγκυρα ψηφοδέλτια 525, άκυρα 4.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Έλαβαν:

⦁ Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι : 348 ψήφοι (65,78%) και 20 έδρες

⦁ Αυτοδιοίκηση Τώρα : 155 ψήφοι (29,30%) και 9 έδρες

⦁ Λαϊκή Συσπείρωση : 18 ψήφοι (3,40%) και 1 έδρα

⦁ Συντονισμός Αιρετών : 4 ψήφοι (0,76%)

Τα ονόματα των 30 νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ (την 31η έδρα καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο δήμαρχος Αθηναίων), θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης της σταυροδοσίας.

- Λάζαρος Κυρίζογλου : Νίκη της Αυτοδιοίκησης η σημερινή επικράτηση της παράταξης Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι

Με αφορμή το αποτέλεσμα των εκλογών, ο επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και εκ νέου υποψήφιος Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Λάζαρος Κυρίζογλου, έκανε την παρακάτω δήλωση: «Θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων αυτοδιοικητικών που καταρχήν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και προσήλθαν μαζικά, συμμετέχοντας σήμερα στην εκλογική διαδικασία. Η πρωτοφανής συμμετοχή αποδεικνύει την αποφασιστικότητα του αιρετού προσωπικού της Αυτοδιοίκησης να δώσουμε ενωμένοι τον αγώνα, για να πάμε τους Δήμους και τις τοπικές μας κοινωνίες ακόμη πιο ψηλά. Σήμερα νίκησε η Ενότητα. Νίκησε η Αυτοδιοίκηση. Ενωμένοι Ξεκινήσαμε. Ενωμένοι Σχεδιάσαμε. Ενωμένοι Συνεχίζουμε. Με γνώση, σχέδιο κι εμπειρία, με μια νέα δυνατή ομάδα Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων προχωράμε Μπροστά. Για να κάνουμε πράξη τη Μεγάλη Μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση. Θέτοντας ως προτεραιότητα να βρισκόμαστε διαρκώς, δίπλα στους πολίτες».

- Δευτέρα 4 Μαρτίου, 7 το απόγευμα, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε., η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σύγκληση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή του προέδρου, των δύο αντιπροέδρων, του γενικού γραμματέα καθώς και για τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα γίνει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 19.00 στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

