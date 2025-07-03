Κύπρος: Σάλος για την συνέντευξη Παναγιώτου-Τατάρ

Η δημοσιοποίηση φωτογραφίας που απεικονίζει τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου να συνομιλεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης για podcast, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου. Η εικόνα, που κυκλοφόρησε ως προαναγγελία της πολυαναμενόμενης συνέντευξης, προκάλεσε προβληματισμό τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα κυριότερα πολιτικά κόμματα. Ο φόβος ότι η παρουσία του κύπριου Ευρωβουλευτή στο αποκαλούμενο "προεδρικό Μέγαρο" στα κατεχόμενα μπορεί να ερμηνευθεί ως αναγνώριση των θεσμών της «ΤΔΒΚ», αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την αντίδραση του πολιτικού κόσμου.

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις για την παρουσία Παναγιώτου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, εξαπέλυσε ανοικτή επίθεση στον Φειδία Παναγιώτου, κάνοντας λόγο για "εξυπηρέτηση των πολιτικών στόχων της Άγκυρας" από πλευράς του Ευρωβουλευτή. Τόνισε επίσης ότι η πράξη αυτή "παραβιάζει ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ" και ενισχύει την προπαγάνδα της τουρκικής πλευράς. «Αν επρόκειτο για αξιωματούχο άλλου κράτους, θα προβαίναμε σε έντονα διαβήματα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Ομοίως, τα κυπριακά πολιτικά κόμματα κατηγόρησαν τον Ευρωβουλευτή ότι λειτουργεί ως "πιόνι της τουρκικής διπλωματίας και των ΜΜΕ της Άγκυρας".

Η αντίδραση Τατάρ και η στάση Παναγιώτου

Απαντώντας στη θύελλα αντιδράσεων, ο Ερσίν Τατάρ κάλεσε τον Φειδία Παναγιώτου "να μην υποκύψει στις απειλές" και να προχωρήσει κανονικά στη δημοσιοποίηση της συνέντευξης. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης χαρακτήρισε τις αντιδράσεις "αποκαλυπτικές της ελληνοκυπριακής νοοτροπίας, που δεν αντέχει ούτε καν να ακουστεί η φωνή της άλλης πλευράς". Σχετικά με τη συνέντευξη, ανέφερε πως "ρωτήθηκε για τη θέση του περί λύσης δύο κρατών", ενώ "ο κ. Παναγιώτου διατύπωσε ελεύθερα τις απόψεις του". Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Τατάρ εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι "αποκαλούν προδότη τον Ευρωβουλευτή για αυτήν την ενέργεια". Μέχρι στιγμής, ο Φειδίας Παναγιώτου δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.