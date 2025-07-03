Δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της ελληνικής κρίσης, η Άνγκελα Μέρκελ επιστρέφει στην Αθήνα για μία αποκλειστική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά, απόψε στις 21.00.

Δείτε το trailer:

Η πολιτικός, που καθόρισε την πορεία της Ευρώπης επί δύο δεκαετίες, μιλά για όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο, για τις εύθραυστες διεθνείς ισορροπίες και για τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου. Ανατρέχει στις ταραχώδεις διαπραγματεύσεις των μνημονιακών χρόνων και την αλληλεπίδρασή της με τους πρωταγωνιστές της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

«Η Άνγκελα Μέρκελ στον ΣΚΑΪ», απόψε στις 21.00, σε μία αποκλειστική συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά.

