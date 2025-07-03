Στο παρόν και στο μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και τη συμβολή της στην οικονομία και το ΕΣΥ, αναφέρθηκαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων, ο αντιπρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτριος Δέμος και ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης στον τομέα της Υγείας (HERA), σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist, με τίτλο «29th Annual Government Roundtable - Walking steadily across a tightrope of uncertainty».

«Η Ελλάδα μια μικρή υπερδύναμη στην παραγωγή φαρμάκων»

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος παραγωγής φαρμάκων και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

«Εκτός από εκατομμύρια πρόβατα που παράγει η Ελλάδα, πραγματικά παράγει όμως φάρμακα και σε αυτό τον τομέα η Ελλάδα, για το μέγεθός της, είναι μια μικρή υπερδύναμη», είπε ο υπουργός.

Περίπου το 12% της κατανάλωσης των φαρμάκων στην ΕΕ παράγεται σε κάποιο ελληνικό εργοστάσιο.

Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση με πράξεις και όχι με λόγια, με συγκεκριμένες πολιτικές, έχει συμβάλλει καθοριστικά για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Ο υποργός αναφέρθηκε στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αλλά και από πολυεθνικές εταιρείες, μέσω του επενδυτικού clawback και των κινήτρων που δόθηκαν. Οι επενδύσεις αγγίζουν τα 1,6 δισ. ευρώ, είπε ο υπουργός και ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν και νέες επενδύσεις, που θα επιτρέψουν να έχουμε γερές βάσεις στην παραγωγή.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η εξέλιξη του ενδεικτικού clawback και για την επόμενη τριετία με επιπλέον χρηματοδότηση από την κρατικό προϋπολογισμό, πρόσθεσε.

Μιλώντας για την φαρμακευτική πολιτική, ο υπουργός είπε σχεδιάζεται η εφαρμογή στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, φίλτρου που συνδυάζει το spc των φαρμάκων με το ICD 10, ώστε να φιλτράρεται εάν ένα φάρμακο έρχεται σε αντίθεση με κάποιο άλλο που λαμβάνεται. Η ετήσια εξοικονόμηση από την εφαρμογή του μπορεί να ξεπερνάει τα 400 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε, το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσα στο 2025 για «να πετύχουμε μία ουσιαστική εξοικονόμηση, ώστε μαζί με την επιπλέον χρηματοδότηση που έχουμε εξασφαλίσει και την θέσπιση του Ταμείου Καινοτομίας, να φτιάξουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον για τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, που θα μπορεί να υποδεχθεί τις νέες καινοτόμες θεραπείες και ταυτόχρονα να έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να λειτουργεί ομαλά η αγορά».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων, έκανε λόγο για ένα ασταθές περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για πρώτη φορά έχουμε ένα εκκρεμές περιβάλλον όπου η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να ξαναγράφει ένα αφήγημα και ως προς την ασφάλεια και ως προς το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας και βέβαια ποιο θα είναι το νέο παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο για την Ευρώπη τα επόμενα 30 χρόνια».

Πρέπει να βάλουμε κάποιες ευρωπαϊκές και κάποιες εθνικές σταθερές. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό και παρά τα θετικά βήματα το επενδυτικό κενό αγγίζει τα 12 με 15 δισ. το χρόνο. Παράλληλα έχει μεγάλη εξάρτηση από υπηρεσίες, άρα πολύ μικρότερη συμμετοχή της βιομηχανία και της παραγωγής στο ΑΕΠ. «Αυτά εάν δεν λυθούν θα ξαναμπούμε μνημόνιο», είπε ο κ. Τρύφων.

Πρόσθεσε ότι το δημόσιο χρήμα πρέπει να κατευθύνεται σε αναπτυξιακούς κλάδους και αναφερόμενος στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία σημείωσε ότι βρίσκεται μέσα στους τρεις κλάδους που χρησιμοποίησε τα 300 εκατ. που πήρε με τεράστια προστιθέμενη αξία.

Μίλησε επίσης για περισσότερα κίνητρα για τις ελληνικές και ξένες φαρμακοβιομηχανίες ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα.

