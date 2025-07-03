Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρή αντιπαράθεση προκλήθηκε στη Βουλή, στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγγέλλει την κυβέρνηση πως την «έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη», προαναγγέλλοντας κατάθεση πρότασης προανακριτικής και τον Υπουργό Υγείας να αντιστρέφει τα βέλη χαρακτηρίζοντας τους «αθώες περιστερές».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Ολομέλειας, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση της ΝΔ, και απευθυνόμενος στον Υπουργό Υγείας τόνισε: «Μας λέτε, κ. Γεωργιάδη, ότι εμείς από την ανατολική Κρήτη οφείλαμε να γνωρίζουμε το σκάνδαλο, ενώ οι άλλοι από τη δυτική Κρήτη δεν ήξεραν τίποτα. Εμείς το αναδείξαμε το σκάνδαλο. Από το 2020 καταθέσαμε ερωτήσεις. Εγώ προσωπικά το έθεσα πριν μπούμε σε εποπτεία. Μάγοι ήμασταν και τα ξέραμε; Όχι. Είπαμε ότι έπρεπε κάτι να γίνει γιατί έρχεται όλεθρος. Η απάντηση του Αυγενάκη τότε ήταν ότι είχα μια περίεργη εμμονή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Απαντώντας, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως «πέφτει κάτω από τα γέλια όποιος ακούει το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για διαφθορά», σχολιάζοντας πως «νομίζετε πως πάθαμε ομαδικό Αλτσχάιμερ και ξεχάσαμε τις κλαδικές και όταν πήγαιναν σύννεφο τα ρουσφέτια στο νησί σας και σε όλη την Ελλάδα».

Μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης την περίοδο 1998 - 2004, επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, τα πρόστιμα των αγροτικών επιδοτήσεων άγγιξαν τα 662 εκατ. Ευρώ: «Υποδύεστε τις αθώες περιστερές, αυτό ξεπερνά κάθε όριο θράσους. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ το κόμμα της παρθενιάς, της αθωότητας και της τιμιότητας».

Αναφέρθηκε μάλιστα ονομαστικά στον Μανώλη Χνάρη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του «πράσινου» βουλευτή. «Ο κ.Χνάρης από τα Ζωνιανά δεν ξέρει τίποτα για το σκάνδαλο;», διερωτήθηκε με τον Μανώλη Χνάρη να σηκώνεται όρθιος και να φωνάζει «είστε ψεύτης:».

«Τι ψέμα είπα; Από τον Μυλοπόταμο δεν είστε; Αυτό είναι το ύφος που θέλετε να επιβάλετε στη Βουλή. Έλεος! Εκεί δεν είναι τα Ζωνιανά; Σας πιστεύει ένας στην Ελλάδα όταν λέτε ότι δεν ξέρετε τίποτα για τις αγροτικές επιδοτήσεις; Ντροπή!», επέμεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η απάντηση του Υπουργού προκάλεσε νέα παρέμβαση από τον κ. Ανδρουλάκη, αποκαλώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη... «Τζίμι Τζαμπ» της πολιτικής ζωής.

«Ο ελληνικός λαός γελάει όταν θυμάται που λέγατε κύριε Γεωργιάδη ότι δεν υπάρχει πιο διεφθαρμένο κόμμα από τη ΝΔ και μετά πήγατε και γίνατε αντιπρόεδρός της. Αυτά έλεγε κάθε βράδυ στο κανάλι του Καρατζαφέρη και μετά για την καρεκλίτσα έγινε αντιπρόεδρός σας. Είναι ικανός να φύγει ξανά και να πάει στην ακροδεξιά, αρκεί να είναι βολεμένος. Δεν έχει έρμα», κατήγγειλε, απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας.

Διαβάζοντας μάλιστα απόσπασμα από συνομιλία της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήρθε στο φως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε: «Εδώ γίνεται αναφορά σε έναν Γρηγόρη. Ποιον Γρηγόρη εννοεί; Τον Γρηγόρη Μικρογεύματα; Έχει ουρά η υπόθεση…».

«Θέλετε να δώσετε εξετάσεις σε κάποιον… υψηλό προστάτη»

Τα εκατέρωθεν πυρά συνεχίστηκαν, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αφήνει προσωπικές αιχμές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Δεν τα θυμάστε καλά όταν μιλάτε για την πολιτική μου πορεία, το ΠΑΣΟΚ με πρότεινε για υπουργό στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Τότε ήμουν καλός για να είμαι στο υπουργικό συμβούλιο; Είστε αμνήμων και αχάριστος και υιοθετείτε τα επιχειρήματα του Πολάκη», τόνισε ο Υπουργός.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κλιμάκωσε την επίθεση με φόντο τις παρακολουθήσεις. «Τώρα είναι καλές οι υποκλοπές; Γιατί την περασμένη φορά ήταν κακές. Μας μιλάτε για τον Γρηγόρη και πουλάτε εξυπνάδες. Θέλετε να δώσετε εξετάσεις και διαπιστευτήρια σε κάποιον υψηλό σας προστάτη και αυτό δεν σας τιμά. Είναι υποκριτική η αγωνία σας κατά της διαφθοράς. Πουλάτε εξυπνάδες για τις τηλεφωνικές υποκλοπές για τις οποίες δίνατε μάχη τόσο καιρό», πρόσθεσε.

«Δεν έχει αξία να ασχολούμαστε με αυτό το πρόσωπο που λέει αυτές τις αθλιότητες. Η δική μου υποκλοπή ήταν παράνομη, θέλατε να έχετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ του χεριού σας και δεν τον έχετε», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Τι μας λέει ο Γεωργιάδης σήμερα; Ότι είναι πονηρός γιατί πηδά σαν τον πόντικα από καράβι σε καράβι και καταφέρνει να είναι ακόμα στη Βουλή», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον Υπουργό Υγείας να ανταπαντά: «Λέτε εμένα πόντικα. Και τα λέτε αυτά ενώ δίπλα σας έχετε την κυρία Θρασκιά που την κάνατε μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε δηλαδή δίπλα σας έναν πόντικα, κ. Ανδρουλάκη. Όμως για τον υψηλό σας προστάτη δεν είπατε τίποτα».

