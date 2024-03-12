Σχετικά με το περιστατικό του αυτόχειρα καρκινοπαθή στην Κρήτη, ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Καταρχάς να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του αυτόχειρα. Εγώ έσπευσα αμέσως να επικοινωνήσω με την Διοίκηση του Νοσοκομείου για να δω τί έχει γίνει. Θέλω να πω ότι δεν είναι αληθές το δημοσίευμα. Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχει καταγραφεί και το ραντεβού για να λάβει τη θεραπεία του όπου δεν προσήλθε. Και το δεύτερο ραντεβού στο οποίο δεν μπορούσε πλέον να προσέλθει. Το φάρμακο αυτό, έλειπε από την Ελλάδα ακριβώς για ένα 24ωρο. Μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε λύσει το πρόβλημα του φαρμάκου αυτού. Και για τον συγκεκριμένο ασθενή δεν υπήρχε έλλειψη ούτε ένα 24ωρο γιατί είχαμε βρει από τις αποθήκες. Τώρα δεν θέλω να πω για κάποιον άνθρωπο που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Αλλά δεν ευθύνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.