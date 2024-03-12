Πηγές ΝΔ σε Κασσελάκη: Αφού αποχώρησε από τις 10 Μαρτίου 2023, ποιος δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο;

Πηγές της ΝΔ αναφέρουν τα εξής: «Οι παλινωδίες του κ. Κασσελάκη γύρω από τις εταιρίες που κατέχει στο εξωτερικό, έχουν εξαφανίσει κάθε ψήγμα σοβαρότητας.

1η Μαρτίου ο κ. Κασσελάκης δηλώνει δημόσια: «Έχω ακόμα μερίσματα, χωρίς να είμαι στη διοίκηση». Σήμερα ο κ. Κασσελάκης υποστηρίζει: «Έχω αποχωρήσει από τα αστακοκάραβα από τις 10/3/2023».

Τι αλήθεια ισχύει για τη συγκεκριμένη εταιρία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Τι αλήθεια ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρίες που διαθέτει στο εξωτερικό; Αφού, όπως λέει, έχει αποχωρήσει από τις 10 Μαρτίου 2023, ποιος έχει δανείσει στα τέλη Δεκεμβρίου 2023 τον ΣΥΡΙΖΑ;».

Πηγή: skai.gr

